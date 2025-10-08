ETV Bharat / sports

প্রথম দশের খুব কাছে সিরাজ, কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিংয়ে ব্যাটার জাদেজা

বিলেত সফরের ফর্ম ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেও ধরে রেখেছেন সিরাজ ৷ নিয়েছেন সাত উইকেট ৷

MOHAMMED SIRAJ
মহম্মদ সিরাজ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজে বিলেতের মাটিতে যেখানে থেমেছিলেন, ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেখান থেকেই শুরু করেছেন মহম্মদ সিরাজ ৷ আমেদাবাদ টেস্টে সাত উইকেট নিয়ে দলের ইনিংস জয়ে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন ৷ আইসিসি টেস্ট ব়্য়াংকিংয়ে তার পুরস্কার পেলেন হায়দরাবাদ পেসার ৷ তিন ধাপ উপরে উঠে কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিংয়ে পৌঁছলেন সিরাজ ৷

বুধবার আইসিসি প্রকাশিত ব়্যাংকিংয়ে 12 নম্বরে রয়েছেন ভারতীয় পেস বোলিংয়ের অন্যতম সেরা অস্ত্র ৷ প্রথম দশের খুব কাছে কেবল পৌঁছনোই নয়, কেরিয়ারে প্রথমবার 700 রেটিং পয়েন্টও ছুঁয়ে ফেললেন সিরাজ ৷ সতীর্থ জসপ্রীত বুমরা টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিতায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও আমেদাবাদ টেস্টে পারফরম্য়ান্সের নিরিখে গুজরাত পেসারকে পিছনে ফেলেছেন সিরাজ ৷ ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে 40 রানে চার এবং দ্বিতীয় ইনিংসে 31 রানে তিন উইকেট শিকার করেন হায়দরাবাদ পেসার ৷

ইংল্য়ান্ড সফরে পাঁচ ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে 23টি উইকেট নিয়ে সর্বাধিক শিকারী হয়েছিলেন সিরাজ ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার হিসেবেই এই মুহূর্তে প্রথম দশের খুব কাছে সিরাজ ৷ কে বলতে পারে, 10 অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্ট হয়তো আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত ব়্য়াংকিংয়ে তাঁকে প্রথম দশে তুলে আনবে ৷

সিরাজের পাশাপাশি বুধবার কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিং ছুঁলেন ব্য়াটার রবীন্দ্র জাদেজা ৷ নয়া আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় 25 নম্বরে তাঁর নাম ৷ সিরাজের মত ব্য়াটার জাদেজার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ৷ ইংল্যান্ড সফরে ব্য়াটার হিসেবে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷ 516 রান করে সিরিজের চতুর্থ সর্বাধিক রানসংগ্রাহক ছিলেন বাঁ-হাতি এই ব্যাটার ৷ সেই ফর্ম জারি রেখে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম টেস্টেও ব্যাট হাতে দুরন্ত 'জাড্ডু' ৷ আমেদাবাদে অপরাজিত 104 রানের ইনিংস এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ তারই পুরস্কার কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিং ৷

RAVINDRA JADEJA
আমেদাবাদে সেঞ্চুরির পর জাদেজা (IANS)

জাদেজা এগোলেও ব্য়াটারদের ব়্যাংকিংয়ে পিছোলেন ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৷ প্রথম পাঁচ থেকে নয়া ব়্যাংকিংয়ে সাতে নেমে এলেন তিনি ৷ ক্রমতালিকার প্রথম দশে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন ঋষভ পন্তও ৷ চোটের কারণে চলতি সিরিজ না-খেলা স্টাম্পার-ব্য়াটার রয়েছেন আটে ৷ 13 নম্বরে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷

