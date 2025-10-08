প্রথম দশের খুব কাছে সিরাজ, কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিংয়ে ব্যাটার জাদেজা

প্রথম দশের খুব কাছে সিরাজ, কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিংয়ে ব্যাটার জাদেজা
বিলেত সফরের ফর্ম ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেও ধরে রেখেছেন সিরাজ ৷ নিয়েছেন সাত উইকেট ৷
Published : October 8, 2025 at 4:23 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজে বিলেতের মাটিতে যেখানে থেমেছিলেন, ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেখান থেকেই শুরু করেছেন মহম্মদ সিরাজ ৷ আমেদাবাদ টেস্টে সাত উইকেট নিয়ে দলের ইনিংস জয়ে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন ৷ আইসিসি টেস্ট ব়্য়াংকিংয়ে তার পুরস্কার পেলেন হায়দরাবাদ পেসার ৷ তিন ধাপ উপরে উঠে কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিংয়ে পৌঁছলেন সিরাজ ৷
বুধবার আইসিসি প্রকাশিত ব়্যাংকিংয়ে 12 নম্বরে রয়েছেন ভারতীয় পেস বোলিংয়ের অন্যতম সেরা অস্ত্র ৷ প্রথম দশের খুব কাছে কেবল পৌঁছনোই নয়, কেরিয়ারে প্রথমবার 700 রেটিং পয়েন্টও ছুঁয়ে ফেললেন সিরাজ ৷ সতীর্থ জসপ্রীত বুমরা টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিতায় শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও আমেদাবাদ টেস্টে পারফরম্য়ান্সের নিরিখে গুজরাত পেসারকে পিছনে ফেলেছেন সিরাজ ৷ ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে 40 রানে চার এবং দ্বিতীয় ইনিংসে 31 রানে তিন উইকেট শিকার করেন হায়দরাবাদ পেসার ৷
ইংল্য়ান্ড সফরে পাঁচ ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে 23টি উইকেট নিয়ে সর্বাধিক শিকারী হয়েছিলেন সিরাজ ৷ লাল-বলের ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্য়ান্সের পুরস্কার হিসেবেই এই মুহূর্তে প্রথম দশের খুব কাছে সিরাজ ৷ কে বলতে পারে, 10 অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্ট হয়তো আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত ব়্য়াংকিংয়ে তাঁকে প্রথম দশে তুলে আনবে ৷
India stars shine bright in the latest ICC Men's Test Player Rankings 📊— ICC (@ICC) October 8, 2025
All the changes this week ⬇️https://t.co/aDJTgpZRp4
সিরাজের পাশাপাশি বুধবার কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিং ছুঁলেন ব্য়াটার রবীন্দ্র জাদেজা ৷ নয়া আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় 25 নম্বরে তাঁর নাম ৷ সিরাজের মত ব্য়াটার জাদেজার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ৷ ইংল্যান্ড সফরে ব্য়াটার হিসেবে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷ 516 রান করে সিরিজের চতুর্থ সর্বাধিক রানসংগ্রাহক ছিলেন বাঁ-হাতি এই ব্যাটার ৷ সেই ফর্ম জারি রেখে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম টেস্টেও ব্যাট হাতে দুরন্ত 'জাড্ডু' ৷ আমেদাবাদে অপরাজিত 104 রানের ইনিংস এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ তারই পুরস্কার কেরিয়ারের সেরা ব়্যাংকিং ৷
জাদেজা এগোলেও ব্য়াটারদের ব়্যাংকিংয়ে পিছোলেন ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৷ প্রথম পাঁচ থেকে নয়া ব়্যাংকিংয়ে সাতে নেমে এলেন তিনি ৷ ক্রমতালিকার প্রথম দশে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন ঋষভ পন্তও ৷ চোটের কারণে চলতি সিরিজ না-খেলা স্টাম্পার-ব্য়াটার রয়েছেন আটে ৷ 13 নম্বরে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷