ফিটনেস আপডেট দেওয়া আমার কাজ নয়, রঞ্জি শুরুর আগে আগরকরকে খোঁচা শামির

ফিটনেস আপডেট দেওয়া আমার কাজ নয়, রঞ্জি শুরুর আগে আগরকরকে খোঁচা শামির
ফিট বলেই বাংলা টিমে সুযোগ পেয়েছি ৷ রঞ্জি অভিযান শুরুর আগে সাফ জানালেন মহম্মদ শামি ৷
Published : October 14, 2025 at 4:46 PM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে মহম্মদ শামি নেই কেন ? গত মাসের শেষদিকে দলঘোষণার পর এহেন প্রশ্নের উত্তরে অজিত আগরকর জানিয়েছিলেন, বঙ্গপেসারের ফিটনেস সম্পর্কে আপডেট তাঁর কাছে নেই ৷ নির্বাচক প্রধানের সেই মন্তব্যের পাল্টা দিলেন শামি স্বয়ং ৷ রঞ্জি ট্রফিতে অভিযান শুরুর আগেরদিন বাংলা অনুশীলনে যোগ দিয়ে নির্বাচক প্রধানের মন্তব্যকে কটাক্ষ করলেন শামি ৷
বুধবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রঞ্জি অভিযান শুরু বাংলার ৷ সোমবার শহরে পৌঁছনোর পর ম্য়াচের চব্বিশ ঘণ্টা আগে বাংলা শিবির যোগ দিলেন শামি ৷ সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেটশিকারী বলেন, "আপডেট পেতে গেলে তো আপডেট চাইতে হবে বা জানার চেষ্টা করতে পারে ৷ কে কাকে কীভাবে আপডেট দেবে সেটা জানা তো আমার দায়িত্ব নয় ৷ আমার কাজ এনসিএ'তে যাওয়া, ম্যাচ খেলা, পর্যাপ্ত অনুশীলন করা ৷ কে কাকে আপডেট দিল কিংবা না-দিল সেটা আমার জানার কথা নয় ৷"
উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার রঞ্জি ট্রফিতে প্রথমবার বাংলার হয়ে জুটি বাঁধবেন আকাশদীপ ও মহম্মদ শামি ৷ জাতীয় দলের দুই পেসারের উপর টিম ম্য়ানেজমেন্টের প্রত্যাশা অনেক ৷ তবে মজার ব্য়াপার হল শামি জানতেনই না যে, আকাশদীপের সঙ্গে অতীতে তিনি খেলেননি ৷ এ ব্য়াপারে প্রশ্ন করা হলে ভারতের হয়ে ওয়ান-ডে'তে দ্বিতীয় দ্রুততম 200 উইকেটের শিকারি বলেন, "আমাদের বোলিং ইউনিটের অন্যতম শক্তি আকাশ ৷ আমার ধারণা ছিল কখনও না কখনও হয়তো ওর সঙ্গে খেলেছি ৷ কিন্তু ও আমায় জানাল, এর আগে কখনোই আমরা একসঙ্গে খেলিনি ৷ এটাই দু'জনের একসঙ্গে প্রথম ম্য়াচ ৷"
শামি এও জানালেন, আকাশ আর তরুণ নয় বরং যথেষ্ট অভিজ্ঞ ৷ পাশাপাশি মুকেশ কুমার, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালদের নিয়েল গড়া বাংলার পেস বোলিং যে ঘরোয়া ক্রিকেটে অন্যতম শক্তিশালী, তাও জানিয়ে রাখলেন তিনি ৷ আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে সুযোগ না-পাওয়া প্রসঙ্গে শামি বলেন, "আমি আগেও জানিয়েছি যে দলে সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারটা আমার হাতে নেই ৷ তবে ফিটনেসের কথা যদি আসে তাহলে বলতে হয় ফিট না-থাকলে আমি আজ এখানে হতাম না ৷ তাই এ বিষয়ে আমার কথা না-বলাই ভালো ৷ আমি যদি চারদিনের ম্যাচ খেলতে পারি তাহলে 50 ওভারের ক্রিকেট না-খেলার কোনও কারণ নেই ৷"
রঞ্জি অভিযানের আগে গত অগস্টে দলীপ ট্রফির মধ্যে দিয়ে লাল-বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হয়েছিল শামির ৷ তবে পূর্বাঞ্চলের হয়ে বাংলা পেসারের পারফরম্যান্স আশানরূপ ছিল না ৷ প্রথম ইনিংসে 23 ওভার হাত ঘুরিয়ে 100 রান দিয়ে মাত্র একটি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে 11 ওভারে 36 রান খরচ করে কোনও উইকেট আসেনি শামির ঝুলিতে ৷