হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: আসন্ন এশিয়া কাপগামী ভারতীয় দলে জায়গা না-হওয়ায় ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোনিবেশ করেছেন মহম্মদ শামি ৷ দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের হয়ে খেলছেন জাতীয় দলের এই পেসার ৷ চোট পরবর্তী সময় শামির বোলিংয়ে ক্ষিপ্রতা কমেছে আগের তুলনায় ৷ চর্চায় রয়েছে তাঁক ফিটনেসও ৷ দলীপে সেই সবকিছুরই প্রমাণ করার ছিল বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা পেসারের কাছে ৷ কিন্তু ন'মাস পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে শামির ফেরা সুখের হল না ৷ উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে একটি উইকেট নিলেও 23 ওভারে 100 রান খরচ করলেন শামি ৷
সবমিলিয়ে যশ ধুল, আয়ুষ বাদোনি সমৃদ্ধ ব্য়াটিং লাইন-আপের বিরুদ্ধে শামির পারফরম্য়ান্স মোটেই তাঁর নামের সঙ্গে মানানসই নয় ৷ পূর্বাঞ্চলের বাঁ-হাতি স্পিনার মণীষি 22.2 ওভারে 111 রান খরচ করলেও নেন ছ'টি উইকেট ৷ 4.35 ইকনমি রেটে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান খরচ করেন শামি ৷ একমাত্র শিকার হিসেবে সাহিল লোটরাকে সাজঘরে ফেরান তিনি ৷ এছাড়া 15 ওভারে 44 রান খরচ করে দু'টি উইকেট যায় বাংলার হয়ে খেলা সূরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের ঝুলিতে ৷ একটি উইকেট নেন মুক্তার হোসেন ৷
2023 বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পর দু'বছরেরও বেশি সময় দেশের হয়ে লাল-বলের ক্রিকেট খেলেননি শামি ৷ ওই বছরেই পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ পরবর্তী সময় গোড়ালিতে অস্ত্রোপচার, তারপর হাঁটুর চোট লম্বা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বাইরে রেখেছিল তাঁকে ৷ 14 মাস পর চলতি বছরের শুরুতে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আঙিনায় প্রত্য়াবর্তন হয় তাঁর ৷ পরবর্তীতে চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী ভারতীয় দলেরও শরিক ছিলেন ডানহাতি এই পেসার ৷ তবে পুরনো মেজাজে কখনোই পাওয়া যায়নি 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেটশিকারিকে ৷
End Innings: North Zone - 405/10 in 93.2 overs (Kanhaiya Wadhawan 76 off 152, Arshdeep Singh 12 off 2) #NZvEZ #DuleepTrophy #QF1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 29, 2025
লাল-বলের ক্রিকেটে শামি শেষবার খেলেছিলেন বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে ৷ ফিটনেস ইস্যুতে ইংল্য়ান্ড সফরে পাঁচম্যাচের টেস্ট সিরিজে জায়গা হয়নি তাঁর ৷ সম্প্রতি টি-20 ফরম্য়াটে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপের দলে সম্ভাবনা থাকলেও সুযোগ হয়নি তাঁর ৷ আর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সুযোগ না-পেয়ে ক্ষুব্ধ শামি একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্য়ক্ত করেছেন ৷ যেখানে উত্তরপ্রদেশের পেসার বলেন, "কারও যদি আমাকে নিয়ে সমস্য়া থাকে, আমি অবসর নিলে যদি তাঁদের লাভ হয় তাহলে আমাকে সরাসরি বলুক ৷ আমি যেদিন আর মজা পাব না, সেদিন আপনিই ক্রিকেট ছেড়ে দেব ৷ আমাকে দল থেকে বাদ দেওয়া হলে আমি আরও কঠোর পরিশ্রম করব ৷ আন্তর্জাতিক ম্যাচে সুযোগ না পেলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলব ৷ অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে তখনই ভাবব যখন আর খেলায় প্রাণ পাব না ৷ এখন সেসব নিয়ে ভাবছি না ৷"
উইকেটরক্ষক কানহাইয়া ওয়াধাওয়ানের 76 রান, আয়ুষ বাদোনির 63 রানে ভর করে দলীপ কোয়ার্টার ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে বড় রান তুলল উত্তরাঞ্চল ৷ 10 উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে 405 রান তুলল অঙ্কিত কুমার নেতৃত্বাধীন দল ৷