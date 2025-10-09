অস্ট্রেলিয়া সফরে জায়গা না-পেয়ে মৌনতা ভাঙলেন শামি, কী বললেন বাংলার পেসার ?

অস্ট্রেলিয়া সফরে জায়গা না-পেয়ে মৌনতা ভাঙলেন শামি, কী বললেন বাংলার পেসার ?
সম্প্রতি দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের হয়ে 34 ওভার হাত ঘুরিয়েছেন বঙ্গ পেসার ৷
Published : October 9, 2025 at 2:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 অক্টোবর: ইংল্যান্ড সফরে টেস্ট সিরিজ কিংবা এশিয়া কাপের স্কোয়াডে জায়গা মেলেনি ৷ তবে দলীপ ট্রফিতে অংশ নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান-ডে স্কোয়াডের জন্য নিজেকে তৈরি রেখেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ান-ডে এবং পাঁচ ম্যাচের টি-20 সিরিজের স্কোয়াডেও জায়গা হল না মহম্মদ শামির ৷ অজিভূমে সাদা-বলের সিরিজের জন্য ঘোষিত স্কোয়াডে নাম না-থাকা নিয়ে শেষমেশ মৌনতা ভাঙলেন তিনি ৷ বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা পেসার জানালেন, তিনি প্রস্তুত ছিলেন ৷
শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল শামিকে ৷ চোট-আঘাতে দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর চলতি বছর শুরুতে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে আন্তর্জাতিক প্রত্য়াবর্তন হয়েছিল ডানহাতি পেসারের ৷ এরপর চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি স্কোয়াডে থাকলেও পুরনো ছন্দে পাওয়া যায়নি তাঁকে ৷ ফিটনেসেও খানিক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছিল শামির ৷ তবে বর্তমানে তিনি যে ফিট এবং অস্ট্রেলিয়াগামী বিমান ধরার জন্য তৈরি ছিলেন, তা ইউটিউব ভিডিয়োয় স্পষ্ট করে দিলেন ভারতীয় পেসার ৷
সোশাল মিডিয়ায় 'কিউ অ্যান্ড এ' সেশনে অনুরাগীদের প্রশ্নের জবাবে শামি বলেন, "দলে জায়গা পাওয়া না-পাওয়ার বিষয়টি আমার হাতে নেই ৷ সেটা নির্বাচক, কোচ এবং অধিনায়কের ব্য়াপার ৷ তবে আমাকে প্রশ্ন করা হলে বলব তৈরি আছি ৷ অনুশীলনও চলছে পুরোদমে ৷ ফিটনেস ট্রেনিংও চলছে ৷ চেষ্টা করছি অনুশীলনে আরও ভালো করার ৷ কারণ, মাঠের বাইরে থাকলে মোটিভেশনের দরকার বেশি করে পড়ে ৷ আরও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় ৷"
এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের হয়ে অংশগ্রহণের বিষয়টিও তুলে ধরেন শামি ৷ তিনি জানান, দলীপে 35 ওভারের মতো বোলিংয়ের পর কোনওরকম ফিটনেস সমস্য়ায় তাঁকে পড়তে হয়নি ৷ বরং বহুদিন পর লাল-বলের ক্রিকেটে ফিরে স্বস্তি অনুভব করেছেন তিনি ৷ আর দলীপে অংশগ্রহণ করেই যে বুঝেছেন তিনি তৈরি, সেটাও স্পষ্ট করেছেন শামি ৷
তবে দলীপের শেষ আটে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে বল হাতে যে শামি সফল, সেটা বলা যাবে না ৷ কারণ, সারা ম্য়াচে 34 ওভার হাত ঘুরিয়ে 136 রানে মাত্র একটি উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷ তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাঁচ ম্য়াচে নয় উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারী ছিলেন শামি ৷ তবে অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে বাদ পড়লেও সামনেই ভারতীয় পেসারের নিজেকে প্রমাণের ফের সুযোগ ৷ বুধবার রঞ্জি ট্রফির জন্য ঘোষিত বাংলা স্কোয়াডে প্রত্যাশিতভাবে সুযোগ পেয়েছেন শামি ৷ 15 অক্টোবর উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে রঞ্জি অভিয়ান শুরু করছে বাংলা ৷ তিনিও যে বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলতে মুখিয়ে তা ইউটিউব ভিডিয়োয় স্পষ্ট করেছেন 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেটশিকারী ৷