ম্য়াচে মেরেছিলেন পাঁচ ছক্কা, ওয়েলালাগের বাবার মৃত্যু খবরে স্তম্ভিত নবি

এক্সে ওয়েলালাগেকে সমবেদনা জানিয়ে নবি শক্ত থাকতে বললেন ৷

DUNITH WELLALAGE
দুনিথ ওয়েলালাগে (getty)
Published : September 19, 2025 at 4:58 PM IST

হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: আফগানদের হারিয়ে সহজেই এশিয়া কাপের পরের পর্বে পা রেখেছে শ্রীলঙ্কা ৷ তবে সুপার-ফোরের আগে শ্রীলঙ্কা শিবিরে আচমকাই বয়ে এসেছে দুঃসংবাদ ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন বাঁ-হাতি স্পিনার দুনিথ ওয়েলালাগের বাবা ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী ম্যাচের পরই বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে যান 22 বছরের ক্রিকেটার ৷

যা খবর, তাতে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্য়াচে প্রথম ইনিংসের পরই ম্য়ানেজমেন্টের কাছে সুরঙ্গা ওয়েলালাগের মৃত্যুর খবর আসে ৷ কিন্তু তখন শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটারকে সেই খবর দেওয়া হয়নি ৷ ম্য়াচ শেষ হওয়ার পর বাবার মৃত্যুসংবাদ পান দুনিথ ৷ স্বভাবতই ভেঙে পড়েন তরুণ ক্রিকেটার ৷ কোচ সনথ জয়সূর্যকে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে সান্ত্বনা দিতে ৷ ওয়েলালাগে কবে পুনরায় শিবিরে যোগ দেবেন, সে বিষয়েও কোনও স্পষ্ট ধারণা এখনও আসেনি ৷

উল্লেখ্য, গতকাল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দল জয় পেলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স ভুলতে চাইবেন দুনিথ ওয়েলালাগে ৷ কারণ, অন্তিম ওভারে বাঁ-হাতি স্পিনারকে টানা পাঁচ ছক্কা-হাঁকিয়ে 32 রান সংগ্রহ করেন মহম্মদ নবি ৷ 19 ওভারে 137 থেকে আফগানদের রান পৌঁছে যায় 169 রানে ৷ একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে 49 রান খরচ করেন ওয়েলালাগে ৷ মাত্র 20 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 22 বলে 60 রানে আউট হন নবি ৷ নবির ইনিংস অবশ্য আফগানদের জেতাতে পারেনি ৷ কুশল মেন্ডিসের অপরাজিত 52 বলে 74 রান ছয় উইকেটে জয় এনে দেয় শ্রীলঙ্কাকে ৷

ম্য়াচের পর স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় ওয়েলালাগের পিতার মৃত্যুসংবাদ জানানো হয় ওভারে পাঁচ ছক্কা হাঁকানো নবিকে ৷ যা শুনে প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে যান অভিজ্ঞ আফগান অলরাউন্ডার ৷ পরে মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন তিনি ৷ শেষে প্রতিপক্ষ বোলারকে সমবেদনা জানিয়ে মাঠ ছাড়েন নবি ৷ যে ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়া ভাইরাল হয়েছে ৷ পরবর্তীতে এক্সে তিনি লেখেন, "প্রিয়জনকে হারানোয় দুনিথ ওয়েলালাগে এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা ৷ শক্ত থাকো ভাই ৷"

শ্রীলঙ্কার জার্সিতে ওয়েলালাগে বৃহস্পতিবার নেমেছিলেন তাঁর পঞ্চম টি-20 ম্য়াচে ৷ চলতি এশিয়া কাপে অবশ্য তাঁর প্রথম ম্য়াচই ছিল এটি ৷ চলতি বছরই সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে শ্রীলঙ্কার হয়ে প্রথম ম্য়াচটি খেলেছেন 22 বছরের ক্রিকেটার ৷ পাঁচ ম্য়াচে তাঁর সংগ্রহে সাত উইকেট ৷ ওডিআই ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক আত্মপ্রকাশ অবশ্য তিনবছর আগেই হয়ে গিয়েছিল ওয়েলালাগের ৷ 31টি ওডিআই ম্য়াচে তাঁর নামের পাশে রয়েছে 39টি উইকেট ৷ 2022 সালে শ্রীলঙ্কা জার্সিতে একটি টেস্টও খেলেছেন ওয়েলালাগে ৷

