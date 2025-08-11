হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: দেড় দশকেরও বেশি সময়ের কেরিয়ারে শতাধিক গোল ৷ দেশের জার্সিতে 24টি আন্তর্জাতিক ম্য়াচ ৷ সুলেমান আল-ওবেইদ ফুটবল জগতে পরিচিত ছিলেন 'প্য়ালেস্তাইনের পেলে' নামে ৷ বুধবার গাজার দক্ষিণ ভূখণ্ডে ইজরায়েলের হামলার মাঝে নিহত হন প্যালেস্তাইনের প্রাক্তন এই তারকা ফুটবলার ৷ দক্ষিণ গাজা ভূখণ্ডে বাকিদের সঙ্গে ত্রাণের অপেক্ষায় ছিলেন সুলেমানও ৷ সে সময় তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানানো হয়েছে প্যালেস্তাইন ফুটবল অ্য়াসোসিয়েশনের তরফে ৷ 'প্যালেস্তাইনের পেলে'র মৃত্যুসংবাদে শোকবার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছিল উয়েফার তরফে ৷ সেই শোকবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি'কে তুলোধনা করলেন মোহামেদ সালাহ ৷
41 বছরের সুলেমান আল-ওবেইদের মৃত্যুতে শোকবার্তা জানিয়ে শনিবার উয়েফা সোশাল মিডিয়ায় লিখেছিল, "বিদায় 'প্যালেস্তাইনের পেলে' সুলেমান আল-ওবেইদ ৷ তিনি এমন এক প্রতিভা ছিলেন যিনি অন্ধকার সময়েও অসংখ্য শিশুকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন ৷" ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি'র এই সংক্ষিপ্ত শোকবার্তা দেখে ক্ষুব্ধ হন লিভারপুল তারকা সালাহ ৷ পাল্টা উয়েফার পোস্ট উদ্ধৃত করে সোশাল মিডিয়ায় মিশরের ফুটবলার লেখেন, "আপনারা কি বলতে পারেন কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কোথায় এবং কেনই বা এমনটা ঘটেছে ?"
সবমিলিয়ে সুলেমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে উয়েফার সংক্ষিপ্ত বার্তার বিরুদ্ধে সালাহ তাঁর পোস্টে ক্ষোভ উগরে দেন ৷ তার যথেষ্ট কারণও রয়েছে ৷ সুলেমান আল-ওবেইদ প্রথম নন, প্রায় দু'বছর ধরে গাজা ভূখণ্ডে চলতে থাকা ইজরায়েলের আগ্রাসনে এর আগেও বহু ফুটবলারের মৃত্যু হয়েছে ৷ প্যালেস্তাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রদেয় তথ্য অনুসারে সংখ্যাটা প্রায় 400 ৷ কিন্তু ইউরোপিয়ান ফুটবলের গভর্নিং বডি এতদিন নিশ্চুপ থেকেছে ৷ সুলেমানের খ্য়াতির কারণে প্রথমবার শোকবার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থার তরফে ৷ ফলত সালাহর নিন্দায় পাল্টা উয়েফা কোনও মন্তব্য করবে বলে মনে করে না প্যালেস্তাইন ফুটবলও ৷
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
আল জাজিরা'কে প্যালেস্তাইন ফুটবলের প্রতিষ্ঠাতা বাসিল মিকদাদি জানান, উয়েফার তরফে কোনও প্রত্যুত্তর তিনি আশা করেন না ৷ তিনি বলেন, "গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ তাঁরা ৷ তাই ওরা যদি কোনও পাল্টা বিবৃতি দেয় তাহলে অবাক হব ৷" একইসঙ্গে উয়েফার শোকবার্তা তাঁদের অবাক করেছে বলেও জানান তিনি ৷
গত মে মাস থেকে গাজায় ত্রাণ বিলি শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের যৌথ উদ্যোগে তৈরি সংস্থা GHF ৷ কিন্তু সেই ত্রাণ সংগ্রহে গিয়ে এখনও পর্যন্ত হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে ৷