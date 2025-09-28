ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষপদে মিঠুন, কী জানালেন প্রথম প্রতিক্রিয়ায়?

ভারতীয় ক্রিকেটের শীর্ষপদে মিঠুন, কী জানালেন প্রথম প্রতিক্রিয়ায়?
জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে যুক্ত হলেন ভারতীয় দলের দুই প্রাক্তন বোলার ৷
Published : September 28, 2025 at 6:11 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 সেপ্টেম্বর: রজার বিনির জুতোয় পা গলিয়ে তিনি যে বিসিসিআই'য়ের শীর্ষপদে বসতে চলেছেন তা কার্যত স্থির হয়ে গিয়েছিল গত 20 সেপ্টেম্বর ৷ কেন্দ্রের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠক শেষে খানিকটা অবাক করেই তিনি চলে এসেছিলেন সামনের সারিতে ৷ রবিবার মুম্বইয়ে বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে বসলেন মিঠুন মানহাস ৷
37তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষপদ অলংকৃত করলেন প্রাক্তন দিল্লি ক্রিকেটার ৷ গত মাসে রজার বিনির মেয়াদ ফুরোনোর পর অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রাজীব শুক্লা ৷ মিঠুন মানহাস পাকাপাকিভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদে ফিরলেন শুক্লা ৷
বাইশ গজে লম্বা কেরিয়ারে জাতীয় দলের হয়ে শিকে না-ছিঁড়লেও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নয়া বোর্ড প্রেসিডেন্টের রেকর্ড ঈর্ষনীয় ৷ প্রায় দু'দশকের কেরিয়ারে দিল্লির প্রাক্তন অধিনায়ক মিঠুন মানহাস 157টি প্রথম শ্রেণির ম্য়াচে 27টি সেঞ্চুরি-সহ করেছেন 9,714 রান ৷ একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএলেও 55টি ম্য়াচের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ৷ পরবর্তীতে একাধিক আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সহকারি কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি ৷
জম্মু-কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটিং ডিরেক্টর পদে দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি মিঠুন প্রশাসনিক বিষয়টিও দেখভাল করেছেন সাম্প্রতিক অতীতে ৷ জম্মুর ক্রিকেটার হিসেবে বোর্ডে নিজের রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেছেন তিনি ৷ মুম্বইয়ে এদিন বার্ষিক সাধারণ সভার শেষে বাইরে বেরিয়ে ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা বলেন, "বিসিসিআই'য়ের নয়া প্রেসিডেন্ট হলেন মিঠুন মানহাস ৷ আমাকে পুনরায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ সচিব পদে থাকছেন দেবজিৎ সইকিয়া এবং আইপিএল চেয়ারম্য়ান রয়েছেন অরুণ ধুমালই ৷"
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষপদে বসে মিঠুন বলেন, "এটা বিরাট একটা দায়িত্ব ৷ আমি আশ্বস্ত করছি নিজের সেরাটা দেওয়ার ব্য়াপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে বিশ্বের সেরা ৷ সেরা ক্রিকেটার, সেরা পরিকাঠামো রয়েছে আমাদের হাতে ৷ সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের সমর্থন রয়েছে আমাদের সঙ্গে ৷ এখন একটাই কাজ উন্নতি সাধন এবং ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ৷"
এছাড়া জল্পনা সত্যি করে অজিত আগরকর নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হলেন প্রাক্তন পেসার রুদ্রপ্রতাপ সিং এবং প্রাক্তন স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা ৷ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস শরথের পরিবর্তে কমিটিতে এলেন দু'জনে ৷ এস শরথ এলেন জুনিয়র স্তরে ছেলেদের নির্বাচক কমিটিতে ৷ কেরল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জয়েশ জর্জকে ডব্লিউপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্য়ান পদে বসানো হল ৷ বিসিসিআই অ্যাপেক্স কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত হলেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট তথা প্রাক্তন বোর্ড সচিব নিরঞ্জন শাহের পুত্র জয়দেব শাহ ৷