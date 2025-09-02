হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: গতবছর বিশ্বকাপে শেষ আন্তর্জাতিক টি-20 ম্যাচটি তিনি খেলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে ৷ এরপর একবছরেরও বেশি সময় জাতীয় দলের জার্সিতে টি-20 ক্রিকেট থেকে দূরে থাকার পর সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটকে বিদায় জানালেন মিচেল স্টার্ক ৷ যে কোনও ফরম্য়াটেই বাঁ-হাতি এই স্পিডস্টার অস্ট্রেলিয়ার জন্য সম্পদ ৷ ফলত আগামী বছর টি-20 বিশ্বকাপের কয়েকমাস আগে স্টার্কের অবসর অজি শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা ৷
আন্তর্জাতিক টি-20 থেকে অবসর ঘোষণায় অজি স্পিডস্টার জানিয়েছেন টেস্ট ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত ৷ তবে ওয়ান-ডে ক্রিকেট আপাতত চালিয়ে যাবেন তিনি ৷ আসন্ন 2027 ওডিআই বিশ্বকাপে মনোনিবেশও টি-20 থেকে স্টার্কের সরে দাঁড়ানোর অন্যতম কারণ ৷ দেশের জার্সিত সর্বাধিক উইকেট নেওয়া পেসার অবসর ঘোষণায় বলেন, "টেস্ট ক্রিকেটকে সবসময় আমি সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি ৷ তবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা টি-20 ক্রিকেটের প্রত্য়েকটা মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি, বিশেষ করে 2021 বিশ্বকাপ ৷"
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া বিবৃতিতে স্টার্কের সংযোজন, "আগামীতে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ, অ্য়াশেজ এবং সর্বোপরি 2027 ওয়ান-ডে বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে আমার মনে হয়েছে নিজেকে তরতাজা রাখতে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত ৷ পাশাপাশি আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপের আগে দলের বোলিং বিভাগ নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগও পাবে ৷"
2012 সালে টি-20 ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশের পর দেশের জার্সিতে 65টি ম্য়াচ খেলেছেন পঁয়ত্রিশের স্টার্ক ৷ 7.74 ইকনমি-রেটে 79টি উইকেট রয়েছে বাঁ-হাতি পেসারের ঝুলিতে ৷ যা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ 130টি উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক উইকেটশিকারী অ্য়াডাম জাম্পা ৷ তবে পেসার হিসেবে শীর্ষে স্টার্কই ৷ 20 রানে চার উইকেট সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে তাঁর সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্স ৷ দেশের জার্সিতে সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত অবশ্য়ই 2021 সালে বিশ্বকাপ জয় ৷
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ফ্র্য়াঞ্চাইজি লিগের লোভনীয় প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বহু তারকা দেশের হয়ে খেলাকে প্রাধান্যের দ্বিতীয় সারিতে রাখেন ৷ কিন্তু মিচেল স্টার্ক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ৷ কেরিয়ারের সেরা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিতে আইপিএল থেকে একাধিকবার সরে দাঁড়িয়েছেন চারশোরও বেশি টেস্ট উইকেটের মালিক ৷ স্টার্কের অবসর ঘোষণা প্রসঙ্গে তাই নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলি বলেন, "অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে টি-20 কেরিয়ারের জন্য ওর গর্ব করা উচিত ৷ 2021 অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী দলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সে এবং বল হাতে তাঁর উইকেট নেওয়ার দক্ষতা ছিল সর্বজনবিদিত ৷"