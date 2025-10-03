তিনবছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রত্য়াবর্তনে রুপো জয় চানুর

তিনবছর পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রত্য়াবর্তনে রুপো জয় চানুর
গত দু'বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন মীরাবাই চানু ৷ অর্থাৎ, পদক জিতে প্রত্যাবর্তন করলেন মণিপুর-কন্য়া ৷
Published : October 3, 2025 at 5:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 অক্টোবর: গতবছর অলিম্পিক্সে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হওয়ার পর বিরতিতে ছিলেন প্রায় একবছর ৷ চলতি বছর অগস্টে অবশ্য প্রত্যাবর্তনটা মেজাজেই করেছেন ৷ কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে জিতে নিয়েছেন সোনা ৷ সেই সাফল্যের রেশ ধরে রেখে বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপেও পোডিয়াম ফিনিশ করলেন মীরাবাই চানু ৷ নরওয়েতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চে রুপো এল টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পদকজয়ীর ঝুলিতে ৷
শুক্রবার নরওয়েতে চানুর রুপোজয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর নজির আরও সমৃদ্ধ করল ৷ এই নিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় পদক এল চানুর ঘরে ৷ এর আগে 2017 সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর 2022 সংস্করণে রুপো জিতেছিলেন মণিপুর-কন্যা ৷ অর্থাৎ, প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় রুপো জিতলেন চানু ৷ 48 কেজি ক্যাটেগরিতে পোডিয়াম ফিনিশের পথে এদিন সবমিলিয়ে 199 কেজি ওজন তুললেন চানু ৷ যার মধ্যে স্ন্যাচে 84 কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে 115 কেজি তুললেন ভারতীয় ৷
স্ন্যাচে প্রথম প্রচেষ্টায় 84 কেজি তোলার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রচেষ্টায় 87 কেজি তুলতে ব্যর্থ হন চানু ৷ কিন্তু ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে ছন্দ ধরে রেখে বাজিমাত করেন তিনি ৷ 109 কেজি, 112 কেজির পর শেষ প্রচেষ্টায় 115 কেজি তুলে ফেলেন চানু ৷ চার বছর আগে টোকিয়োয় পদকজয়ের পথেও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে 115 কেজি তুলেছিলেন ভারতীয় তারকা ৷ তবে সেক্ষেত্রে স্ন্যাচে 87 কেজি তুলেছিলেন চানু ৷ অর্থাৎ, সর্বমোট 202 কেজি ওজন তুলে প্রথম অলিম্পিক্স পদক গলায় ঝুলিয়েছিলেন দেশের তারকা অ্যাথলিট ৷
🚨 THIS IS REALLY HUGE FOLKS! 🔥🔥🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 3, 2025
MIRABAI CHANU CLINCHES THE SILVER MEDAL AT WORLD CHAMPIONSHIP 2025 🏋️🥈
Mirabai in 48kg Category lifted 84kg in Snatch 🥉 & 115kg in Clean & Jerk 🥈- Total 199kg 💪
ABSOLUTE LEGEND OF INDIAN SPORTS 🇮🇳🫡pic.twitter.com/QydYzHqy3R
নরওয়েতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চানুর বিভাগে সোনা জিতে নিলেন উত্তর কোরিয়া রি সং গুম ৷ স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে সোনাজয়ী তোলেন 213 কেজি (91 কেজি+122 কেজি) ৷ একই বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে নেন থাইল্য়ান্ডের থানিয়াথন সুকচারোয়েন ৷ তিনি তোলেন 198 কেজি (88 কেজি + 110 কেজি) ৷ 2017 সালে প্রতিযোগিতায় 48 কেজি বিভাগে সোনা জিতলেও 2022 সালে 49 কেজিতে রুপো এসেছিল চানুর ঝুলিতে ৷ 2023 এবং 2024 সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেননি তিনি ৷ প্রতিযোগিতায় প্রত্যাবর্তনে চানুর দ্বিতীয় রুপো এল 48 কেজিতে ৷ উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিক্সের পর 49 থেকে সরে পুরনো 48 কেজি বিভাগে ফিরেছেন চানু ৷
Woww!! Incredible Silver medal by Mirabai Chanu in 48Kg weight at the Weightlifting World Championship, Norway with a total lift of 199Kg.— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) October 3, 2025
(Snatch: 84Kg, C&J: 115Kg)
At the age of 31 in such a brutal sport, this is monumental. She is simply an exceptional role model pic.twitter.com/VFLvHaaH4M
2025 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ আগামী বছর কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা-অর্জন টুর্নামেন্টও বটে ৷ এই প্রতিযোগিতার জন্য নরওয়েতে 14 সদস্যের দল পাঠিয়েছে ভারত ৷ মীরাবাই চানুর পাশাপাশি 53 কেজি, 58 কেজি, 63 কেজি, 69 কেজি, 86 কেজি, 86+ কেজিতে অংশগ্রহণ করছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা ৷