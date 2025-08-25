হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: গতবছর প্য়ারিস অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের পর সাময়িক বিরতি নিয়েছিলেন ৷ বছরখানেক বিরতির পর প্রত্যাবর্তনটা অবশ্য স্মরণীয় রাখলেন ভারোত্তলক মীরাবাই চানু ৷ আমেদাবাদে কমনওয়েলথ বিশ্বচ্য়াম্পিয়নশিপের আসরে সোমবার সোনা জিতলেন 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সের রুপোজয়ী ৷ 49 কেজি থেকে সরে এসে 48 কেজি বিভাগে এদিন কমনওয়েলথ রেকর্ডও গড়লেন মণিপুর-কন্য়া ৷
48 কেজি বিভাগে সোনাজয়ের পথে এদিন স্ন্য়াচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে 193 কেজি ওজন তোলেন চানু ৷ এর মধ্যে স্ন্য়াচ বিভাগে 84 কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে 109 কেজি তুলে রেকর্ডবুকে নাম তুলে ফেলেন তিনি ৷ শেষবার 2024 প্যারিস অলিম্পিক্সে দেখা গিয়েছিল দেশের ভারোত্তলনের পোস্টার গার্ল'কে ৷ সেখানে 49 কেজি বিভাগে অল্পের জন্য পোডিয়াম ফিনিশে ব্যর্থ হয়েছিলেন চানু ৷ থেমেছিলেন চতুর্থস্থানে ৷
এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে, আন্তর্জাতিক ভারোত্তলন ফেডারেশনের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী আগামী লস অ্য়াঞ্জেলস অলিম্পিক্সে আর দেখা যাবে না 49 কেজি ক্যাটেগরি ৷ ফলত ওজন কমিয়ে তাঁর পুরনো ক্যাটেগরিতে (48 কেজি) ফিরেছেন মীরাবাই চানু ৷ আর পুরনো ক্য়াটেগরিতে ফিরে শুরুতেই দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্স উপহার দিলেন 2018 ও 2022 কমনওয়েলথ গেমসে জোড়া সোনাজয়ী ৷ 2017 সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চানুর সোনা এসেছিল 48 কেজি বিভাগেই ৷ অবশ্য টোকিয়োয় মণিপুরের মেয়ে রুপো জিতেছিলেন 49 কেজি বিভাগে ৷
সেদিক থেকে দেখতে গেলে 2018 সালের পর 48 কেজিতে প্রত্য়াবর্তন হল চানুর ৷ আমেদাবাদে সোনাজয়ের পর তিনি এদিন বলেন, "আমি ভীষণ আনন্দিত ৷ প্য়ারিস অলিম্পিক্সের পর প্রথমবার ঘরের মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাওয়ায় মুহূর্তটা আমার কাছে আরও স্পেশাল ৷ অনুরাগীদের সমর্থন আমাকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছে ৷"
𝐌𝐢𝐫𝐚𝐛𝐚𝐢 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐮 𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩𝐬 𝐆𝐨𝐥𝐝— All India Radio News (@airnewsalerts) August 25, 2025
Tokyo Olympics silver medallist Mirabai Chanu lifted a total weight of 193 kg to win a gold medal🥇 at the Commonwealth Weightlifting Championships in Ahmedabad.… pic.twitter.com/cAHqsv60nP
মীরাবাই চানু আরও বলেন, "এই জয় আমার নিরন্তর পরিশ্রম, কোচের পথ দেখানো এবং সর্বোপরি দেশের মানুষের সমর্থনের কারণে সম্ভব হয়েছে ৷ অক্টোবরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুতি শুরুর আগে এই জয় আমাকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে যাব ৷"
একই বিভাগে এদিন 161 কেজি (73কেজি+88 কেজি) ওজন তুলে এদিন রুপো জিতে নিয়েছেন মালয়েশিয়ার ইরেনে হেনরি ৷ ওয়েলসের নিকোল রবার্টস 150 কেজি (70কেজি+80 কেজি) তুলে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন ৷ কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ আগামী বছর কমনওয়েলথ গেমসের যোগ্যতা নির্ণায়ক ইভেন্টও বটে ৷ আজকের পারফরম্য়ান্সের পর মীরাবাই চানু সেখানে আবারও যে ফেভারিট হয়ে নামবেন, সেটা নিশ্চিত ৷