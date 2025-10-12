ইডেনে মাত্র 60 টাকায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দেখবেন অনুরাগীরা

ইডেনে মাত্র 60 টাকায় ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দেখবেন অনুরাগীরা
চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে টিকিটের মূল্য ৷ সর্বোচ্চ 1,250 টাকা ৷ তবে দৈনিক টিকিটের সর্বনিম্ন দাম রাখা হয়েছে খুবই কম ৷
Published : October 12, 2025 at 3:39 PM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: শীতের আবহে শহরে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটের আসর ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগামী মাসে ঘরের মাঠে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলবে শুভমন গিলের ভারত ৷ যার প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ৷ ছ'বছর পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্য়াচ স্মরণীয় রাখতে বড় সিদ্ধান্ত সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় নেতৃত্বাধীন সিএবি'র নয়া কার্যকরী কমিটির ৷ দৈনিক 60 টাকায় ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দেখতে পারবেন অনুরাগীরা ৷ নয়া কমিটির বৈঠকে তেমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 14-18 নভেম্বর ৷ বহুদিন পরে ইডেনে টেস্ট ম্য়াচ ৷ তার উপর প্রতিপক্ষ ডব্লিউটিসি'র ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ ফলত প্রোটিয়াদের ভারত সফরের প্রথম টেস্ট ঘিরে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে ৷ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাহীন ভারতের তরুণ টেস্ট দল প্রথমবার খেলবে ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷ নতুন প্রজন্মের ভারতীয় দলকে চোখের সামনে দেখতে মুখিয়ে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা ৷ বিলেত সফরে ভালো পারফরম্যান্স করার পরে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজে স্টিমরোলার চালাচ্ছে ভারতীয় দল ৷ ফলত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ নিয়ে বাড়তি আগ্রহ থাকবেই ৷
আর সেই আগ্রহে টিকিটের দাম যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না-করে, তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷ নয়া প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন নতুন কমিটির প্রথম বৈঠকে স্থির হয়েছে আসন্ন ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের টিকিটের দাম ৷ যেখানে টিকিটের দাম ভাগ করা হয়েছে চারটি স্তরে ৷ ন্যূনতম টিকিটের দাম 300 টাকা ৷ পরবর্তীতে বাকি তিন স্তরে টিকিটের দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 750, 1,000 ও 1,250 টাকা ৷
টেস্ট ম্যাচের পুরনো মেজাজ ফেরানোর লক্ষ্যে সিএবি ৷ বিশেষ করে টেস্ট ম্যাচ দেখতে দর্শকদের মাঠমুখী করতে ন্যূনতম দৈনিক টিকিটের দাম 60 টাকা রাখা হয়েছে ৷ বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আশাবাদী যে দর্শকরা মাঠ ভরাবেন ৷ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রাখছেন তাঁরা ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্য়াচের আগে 15 অক্টোবর থেকে ইডেনে বাংলার রঞ্জি অভিযান শুরু হচ্ছে ৷ প্রতিপক্ষ উত্তরাখণ্ড ৷ যে ম্যাচে খেলবেন মহম্মদ শামি ৷ সোমবার অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর ৷ অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বে বাংলা দল শুরু থেকেই ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী ৷