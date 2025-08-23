কলকাতা, 23 মে: ডুরান্ড কাপ থেকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছে ৷ কিন্তু মরশুমের পরবর্তী প্রতিযোগিতাগুলোয় যাতে মুখ থুবড়ে পড়তে না-হয় সেজন্য ফাঁকফোকর ভরাটের কাজ শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ আর সেই লক্ষ্যে জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে মুম্বই সিটি এফসি থেকে মেহতাব সিংকে ছিনিয়ে নিল গত আইএসএলের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ পাঁচ বছরের চুক্তিতে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে চাপালেন দেশের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ৷
প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শনিবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছেন অতীতে কলকাতার আরেক প্রধান ইস্টবেঙ্গলে খেলে যাওয়া বছর সাতাশের ডিফেন্ডার ৷ এদিন তাঁর যোগদানের খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল মোহনবাগানের তরফে ৷ স্টপার ছাড়াও সাইড-ব্যাক পজিশনেও সমান সাবলীল মেহতাবের যোগদান যে সবুজ-মেরুন রক্ষণকে আরও আঁটোসাঁটো করল, তা বলাই বাহুল্য ৷ মুম্বইয়ের জার্সিতে দু'বার আইএসএল কাপ এবং শিল্ড জয়ের নজির রয়েছে মেহতাবের ৷ আইল্য়ান্ডারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে আপাতত 2030 পর্যন্ত বাগানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ মেহতাব ৷
বাগান জার্সিতে সাইড-ব্যাক আশিস রাই গত মরশুম থেকে নড়বড়ে ৷ চলতি ডুরান্ড কাপেও তাঁর নড়বড়ে অবস্থা সামনে এসেছে ৷ আগামীতে বাগানের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের চ্যালেঞ্জ ৷ তারপর রয়েছে সুপার কাপ এবং আইএসএল নিয়েও জট কাটছে ধীরে ধীরে ৷ সবকিছু পর্যালোচনা করেই রক্ষণে শক্তি বাড়াতে মেহতাবের জন্য ঝাঁপিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো মেহতাবকে পেতে আগ্রহী ছিল ইস্টবেঙ্গলও ৷ মেহতাব লাল-হলুদ জার্সিতেই খেলেই ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন ৷ ফলে তাঁকে ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন রিক্রুটাররা ৷ কিন্তু অজানা কোনও কারণে সেটা সম্ভব হয়নি ৷
সিগনাল এবার মানতে হবে, সে এসে গেছে 🚦🛑#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/7gQDo6d4Yu— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 23, 2025
সবুজ-মেরুন জার্সিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে মেহতাব বলছেন, "মোহনবাগানে খেলার স্বপ্ন ভারতের সব ফুটবলারেরই থাকে ৷ আমারও ছিল ৷ সেই স্বপ্ন সফল হল ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অত্যন্ত শক্তিশালী দল ৷ দলে ভালো মানের বিদেশি ও জাতীয় দলের বেশিরভাগ সেরা ফুটবলাররা খেলে ৷ কোচও অত্যন্ত সম্মানীয়, অভিজ্ঞ এবং সফল ৷ ভারতীয় ফুটবলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সুনাম ও সাফল্য প্রশ্নাতীত ৷ আমার কাছে কলকাতার আরও ক্লাবের প্রস্তাব ছিল ৷ কিন্তু মোলিনার টিমে খেলতে পারলে নিজেকে আরও প্রতিষ্ঠিত ও সমৃদ্ধ করতে পারব বলেই এখানে এসেছি ৷"
এদিক ডুরান্ডে ব্যর্থতার পর দলকে ছুটি দেননি হোসে মোলিনা ৷ 16 সেপ্টেম্বর এসিএল-টু'য়ের প্রথম খেলা সবুজ-মেরুনের ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে কড়া অনুশীলনে দলকে ডুবিয়ে রেখেছেন ৷ দলে চোট সমস্যা ধীরে ধীরে মিটছে ৷ শুভাশিস বসু এবং মনবীর সিং দু'জনেই ফিট হয়ে উঠেছেন ৷