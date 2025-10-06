মুনীবার রান-আউট নিয়ে প্রশ্ন তোলা অহেতুক, ব্যাখ্যা দিয়ে জানাল এমসিসি

মুনীবার রান-আউট নিয়ে প্রশ্ন তোলা অহেতুক, ব্যাখ্যা দিয়ে জানাল এমসিসি
থার্ড-আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত দিলেও ফোর্থ-আম্পায়ারের সঙ্গে বাউন্ডারি লাইনের বাইরে তর্ক জুড়ে দেন পাক অধিনায়িকা ফতিমা সানা ৷
Published : October 6, 2025 at 8:03 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 অক্টোবর: বিশ্বকাপে ভারত বনাম পাকিস্তান ম্য়াচ মানেই তা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ৷ আর সেই ম্য়াচে কোনও আউট ঘিরে যদি বিতর্ক দানা বাঁধে, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ট্রেন্ডিং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ৷ ম্য়াচের ফলাফল বলছে বিশ্বকাপের ষষ্ঠ ম্য়াচে রবিবার কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে 88 রানে হারিয়েছে ভারতের মেয়েরা ৷ যে ম্য়াচ জিতে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফলাফল 12-0 করল টিম ইন্ডিয়া ৷ কিন্তু ম্য়াচের ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনায় মুনীবা আলির রানআউট ৷ সত্যিই কি রানআউট ছিলেন পাক ওপেনার ? ব্যাখা দিয়ে বোঝাল খোদ মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব ৷
- কী বলছে এমসিসি'র নিয়ম: মুনীবার রানআউট নিয়ে সংশয় দূর করতে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের তরফে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সোমবার ৷ যেখানে 30.1.2 নম্বর ধারার উল্লেখ করে আউটের স্পষ্ট ব্যাখা করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, যে প্রান্তের স্টাম্প ভাঙছে একজন ক্রিকেটার যদি সেই প্রান্তে দৌড়য় অথবা ডাইভ দেয় তাহলে প্রান্তে প্রবেশ করে একবার যদি সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার মাটিতে ব্য়াট ছোঁয়ায় এবং পরবর্তীতে উইকেট ভাঙার মুহূর্তে তাঁর ব্য়াট বা শরীরের কোনও অংশের সঙ্গে মাটির সংযোগ না-ও থাকে তাহলে সেই ক্রিকেটারকে আউট বলে গণ্য করা হবে না ৷
রবিবার মুনীবা আলির আউটের কথা যদি ধরা যায় তাহলে লেগবিফোরের আবেদন হওয়ার পর পাক ব্যাটারও প্রথমে পপিং ক্রিজের মধ্যে ব্যাট মাটিতে ছুঁয়েছিলেন ৷ কিন্তু দীপ্তি শর্মার থ্রো এসে উইকেট ভেঙে দেওয়ার মুহূর্তে তাঁর ব্য়াট হাওয়ার ছিল ৷ তাহলে কেন তিনি আউট হলেন ? এমসিসি বলছে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে কোনও ব্যাটার দৌড়ের মধ্যে থাকলে কিংবা ডাইভ দিলে ৷ কিন্তু মুনীবা দু'টোর একটিও করছিলেন না আউটের মুহূর্তে ৷ পপিং ক্রিজের ওপার থেকে গার্ড নিলেও একবার বেরিয়ে আসার পর পপিং ক্রিজে আর প্রবেশ করেনি তাঁর পা ৷ আউট হওয়ার মুহূর্তে তাঁর ব্যাটও ছিল হাওয়ায় ৷ ফলত থার্ড-আম্পায়ার একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ 2010 সালে বিশ্ব ক্রিকেট এই আইনের সঙ্গে পরিচিত হয় ৷ যাকে 'বাউন্সিং ব্যাট ল'-ও বলা হয়ে থাকে ৷
- মুনীবাকে রানআউট কেন দেওয়া হল: এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্নও দেখা দিয়েছে ৷ তা হল পাক ওপেনার যখন রান নিতেই উদ্যত হননি তাহলে তাঁকে রানআউট কেন দেওয়া হল, স্টাম্প আউট কেন নয় ? এমসিসি জানিয়েছে, এমনটা নয় যে এক্ষেত্রে কোনও ফিল্ডারের সাহায্য ছাড়া উইকেটরক্ষক উইকেটটা ভেঙেছেন ৷ বরং একজন ফিল্ডার উইকেটটি ভেঙেছেন ৷ তাই আম্পায়ার রানআউটের যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, তা একেবারে নায্য ৷
- কী জানিয়েছেন মুনীবার সতীর্থ: ভারত-পাক ম্যাচে রবিবার পাক ব্যাটিংয়ের চতুর্থ ওভারের শেষ বলে 'বিতর্কিত' রানআউট হন মুনীবা আলি ৷ ক্রান্তি গৌড়ের বলে প্রাথমিকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে লেগবিফোরের আবেদন ওঠে ৷ সেই আবেদন থেকে রেহাই পেলেও পুঙ্খনাপুঙ্খ খতিয়ে দেখে পাক ওপেনারের বিপক্ষে রানআউটের সিদ্ধান্ত দেন থার্ড আম্পায়ার ৷ এ ব্য়াপারে ম্য়াচ শেষে পাক পেসার ডায়ানা বেইগ বলেন, "মুনীবার রানআউটের বিষয়টার নিষ্পত্তি ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে ৷ এখন আর এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না ৷ যা ঘটেছে এবং পরিস্থিতি যা তৈরি হয়েছিল সব সমাধান হয়ে গিয়েছে ৷"