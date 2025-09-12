'নগ্ন হয়ে ঘুরব', অ্য়াশেজের আগে সাহসী ঘোষণা ম্য়াথু হেডেনের; কিন্তু কেন ?

'নগ্ন হয়ে ঘুরব', অ্য়াশেজের আগে সাহসী ঘোষণা ম্য়াথু হেডেনের; কিন্তু কেন ?
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আসন্ন সিরিজে সেঞ্চুরির খরা কাটাবেন জো রুট, আত্মবিশ্বাসী ম্য়াথু হেডেন ৷
Published : September 12, 2025 at 5:09 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 সেপ্টেম্বর: ঐতিহ্যের অ্য়াশেজ শুরু হতে হাতে সময় দু'মাসেরও কিছু বেশি ৷ তবে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে এখন থেকেই ৷ এমন সময় জো রুটকে নিয়ে আলোচনার মাঝে একটি 'দুঃসাহসিক' মন্তব্য করে উত্তাপের গনগনে আঁচটা আরও বাড়িয়ে দিলেন ম্য়াথু হেডেন ৷
ব্য়াট হাতে সর্বাধিক টেস্ট রানের নিরিখে সচিন তেন্ডুলকরের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন জো রুট ৷ আসন্ন অ্যাশেজে ইংল্য়ান্ড ব্য়াটিং অনেকাংশে নির্ভরশীল তাঁর দিকে ৷ সম্প্রতি ভারতের বিরুদ্ধে অ্য়ান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে তিনটি শতরান সহযোগে ইংল্য়ান্ডের রানস্কোরার ছিলেন রুট-ই ৷ 39টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সর্বাধিক শতরানকারীর তালিকায় কুমার সাঙ্গাকারাকে সম্প্রতি ছাপিয়ে গিয়েছেন ইংরেজ তারকা ৷ কিন্তু অজিভূমে 14টি টেস্ট খেলে ফেললেও রুটের ঝুলিতে একটিও সেঞ্চুরি নেই ৷ যা নিয়ে আসন্ন অ্যাশেজের আগে চর্চা হচ্ছে বিস্তর ৷ আর এই প্রসঙ্গেই সম্প্রতি একটি পডকাস্টে হেডেন জানিয়ে দিলেন, আসন্ন অ্যাশেজে রুটের ব্য়াটে কোনও সেঞ্চুরি না-এলে নগ্ন হয়ে ঘুরবেন তিনি ৷
'অল ওভার বার দ্য ক্রিকেট' ইউটিউব চ্য়ানেলে অ্যাশেজ নিয়ে একটি পডকাস্টে জো রুটের সমর্থনে কথা বলেন প্রাক্তন অজি ওপেনার ৷ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংরেজ তারকার ব্যাটে শতরানের খরা কাটবে, সে বিষয়ে ভীষণ আশাবাদী হেডেন তাঁর সাহসী ঘোষণায় বলেন, "ও (রুট) ইংল্যান্ড দলটার মধ্যে একজন সম্পূর্ণ প্যাকেজ ৷ তাই আসন্ন অ্যাশেজে ওর ব্য়াটে যদি কোনও সেঞ্চুরি না-আসে আমি নগ্ন হয়ে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ঘুরব ৷" প্রাক্তন অজি তারকার এহেন মন্তব্য বা বিবৃতি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে বিশেষ সময় নেয়নি ৷
I'll walk nude around the MCG if he (Joe Root) doesn't make a hundred this summer (Ashes down under).— NightWatchMad 🏏 (@NightWatchMad) September 12, 2025
- Matthew Hayden (All Over Bar The Cricket Podcast)#Ashes2025 #AUSvENG pic.twitter.com/uEdH7B63Pf
বাবার মন্তব্যের পর আসরে নামেন হেডেন-কন্য়া গ্রেস হেডেন ৷ যিনি নিজেও একজন ক্রিকেট উপস্থাপিকা ৷ তিনি খবরটি নিজের ইনস্টা স্টোরিতে শেয়ার করেন এবং একইসঙ্গে জো রুটকে সেঞ্চুরি করার আর্জি জানান ৷ সবমিলিয়ে হেডেনের মন্তব্যে ঝড় বয়ে গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে লাল-বলের ক্রিকেটে জো রুটের কেরিয়ার পরিসংখ্যান যদি দেখা যায় তাহলে তা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয় ৷ ক্য়াঙারুর দেশে 14টি টেস্ট ম্য়াচে 35.68 ব্য়াটিং গড়ে রুটের সংগৃহিত রান 892 ৷ নেই কোনও সেঞ্চুরি ৷ টেস্ট কেরিয়ারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে চারটি সেঞ্চুরি রুটের নামের পাশে রয়েছে তার সবক'টিই ইংল্য়ান্ডের মাটিতে ৷ সার্বিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 34টি টেস্ট ম্যাচে চারটি সেঞ্চুরি-সহ রুটের ঝুলিতে রয়েছে 2,428 রান ৷ ভারতের পর যা দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷ আসন্ন অ্য়াশেজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সেঞ্চুরির দীর্ঘ খরা কি রুট কাটাতে পারবেন ? হেডেনের মন্তব্যের পর তা জানার প্রতীক্ষা যেন আরও তীব্র হল ক্রিকেটমহলের ৷