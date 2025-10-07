বাদ লাবুশেন, স্টার্ককে ফিরিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দলঘোষণা অজিদের

বাদ লাবুশেন, স্টার্ককে ফিরিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দলঘোষণা অজিদের
ওডিআই সিরিজের পাশাপাশি টি-20 সিরিজের প্রথম দু'টি ম্য়াচের জন্যও ঘোষিত হল অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াড ৷
Published : October 7, 2025 at 2:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: সামনেই অ্যাশেজ ৷ তাই পিঠের সমস্য়ায় কাবু প্যাট কামিন্স যে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে অংশগ্রহণ করবেন না, তা আগেই জানানো হয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷ সেইমতো বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে ছাড়াই মঙ্গলবার ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজের দলঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের মতোই ভারতের বিরুদ্ধেও বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ ৷
মার্কাস স্টোইনিস, স্টিভ স্মিথ, গ্লেন ম্য়াক্সওয়েলরা ওয়ান-ডে থেকে অবসর নিয়েছেন ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ঘোষিত অজি স্কোয়াডে তাই তারকাদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম ৷ তার উপর নেতা হিসেবে শুভমন গিলের প্রথম ওডিআই সিরিজে অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াডে নেই মার্নাস লাবুশেনও ৷ শেষ দশটি ইনিংসে একটিও হাফসেঞ্চুরি করতে ব্যর্থ কুইন্সল্যান্ড ক্রিকেটারকে বাইরে রেখেই ভারতের বিরুদ্ধে দলঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া ৷ পরিবর্তে কুইন্সল্যান্ডেরই আরেক ক্রিকেটার ম্যাথু রেনশঁ অস্ট্রেলিয়া স্কোয়াডে ডাক পেলেন তিনবছর বাদে ৷ 2023 সালের ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টটি খেলেছিলেন এই বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
তবে সব ছাপিয়ে সবচেয়ে চর্চায় মিচেল স্টার্কের প্রত্যাবর্তন ৷ টেস্ট ক্রিকেটে মনোনিবেশ করতে গত মাসে টি-20 ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন স্টার্ক ৷ অ্যাশেজের আগে তারকা পেসারের ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করতে জুলাইয়ে ক্যারিবিয়ান সফরে টেস্ট সিরিজের পর তাঁকে বিশ্রামে পাঠিয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজে ছিলেন না তিনি ৷ তবে ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ সিরিজে প্রত্যাবর্তন হল বাঁ-হাতি পেসারের ৷ এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের স্কোয়াডে একাধিক বদল এনেছে অজিরা ৷ স্টার্ক, রেনশঁর পাশাপাশি স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তন হল ম্য়াথু শর্টের ৷
Matthew Renshaw surges into Australia's ODI squad as Mitch Starc headlines big names returning for blockbuster #AUSvIND series— cricket.com.au (@cricketcomau) October 7, 2025
READ: https://t.co/qbE38ZFrfQ pic.twitter.com/QGqwtYl81Q
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত ওডিআই সিরিজে স্কোয়াডে থাকলেও টি-20 সিরিজে কনকাশনের কারণে পরবর্তীতে বাদ পড়েন মিচেল ওয়েন ৷ ভারতের বিরুদ্ধে মারকুটে ব্য়াটিং-অলরাউন্ডারকে রেখে স্কোয়াড ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া ৷ তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজের পাশাপাশি টি-20 সিরিজের প্রথম দু'টি ম্য়াচের জন্যও ঘোষিত হল অস্ট্রেলিয়ান স্কোয়াড ৷ ফিরলেন পেসার ন্য়াথন এলিস ৷ প্রথম সন্তান জন্মের কারণে নিউজিল্যান্ড সফর মিস করেছিলেন তিনি ৷ এছাড়া স্কোয়াডে এলেন জশ ইংলিসও ৷ নিউজিল্যান্ড সফরে কবজিতে চোটের কারণে ভারত সফরের প্রথম দু'টি টি-20 ম্যাচে নেই গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৷
আগামী 19 অক্টোবর পারথে শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্য়াচের ওডিআই সিরিজ ৷ পরবর্তীতে পাঁচ ম্য়াচর টি-20 সিরিজ চলবে 29 অক্টোবর থেকে 8 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
- একনজরে অস্ট্রেলিয়ার ওডিআই স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি, কুপার কনোলি, বেন ডুয়ার্শুইস, ন্যাথন এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু রেনশঁ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷
- একনজরে প্রথম দু'টি ম্যাচের টি-20 স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), স্যেন অ্যাবট, জেভিয়ার বার্টলেট, টিম ডেভিড, বেন ডুয়ার্শুইস, ন্যাথন এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাথু কুহনেম্যান, মিচেল ওয়েন, ম্যাথু শর্ট, মার্কাস স্টোইনিস ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷