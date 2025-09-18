রোনাল্ডোকে ছুঁয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুরন্ত কীর্তি ন্যুয়েরের, চেলসিকে হারাল বায়ার্ন

রোনাল্ডোকে ছুঁয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুরন্ত কীর্তি ন্যুয়েরের, চেলসিকে হারাল বায়ার্ন
হ্যারি কেনের জোড়া গোলে চেলসির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দুরন্ত জয় পেল বাভারিয়ানরা ৷
Published : September 18, 2025 at 1:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 সেপ্টেম্বর: উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অনন্য রেকর্ডের অধিকারী হলেন বায়ার্ন মিউনিখ গোলরক্ষক ম্য়ানুয়েল ন্যুয়ের ৷ বুধবার ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখ চেলসিকে হারানোর সঙ্গেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শততম জয়ের নজির গড়ে ফেললেন জার্মান শটস্টপার ৷ বিশ্বের চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় এই নজির জুড়ল কিংবদন্তি গোলরক্ষকের নামের সঙ্গে ৷
এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শততম জয়ের তালিকায় নাম রয়েছে থমাস মুলার, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও ইকের ক্যাসিয়াসের ৷ অর্থাৎ, দ্বিতীয় গোলরক্ষক এবং সার্বিকভাবে চতুর্থ হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এহেন কীর্তি গড়লেন ন্যুয়ের ৷ তবে ব্যক্তিগত নজিরের থেকে দলগত সাফল্যকেই এগিয়ে রাখছেন বায়ার্ন দুর্গের শেষ প্রহরী ৷ চেলসিকে হারানোর পর ন্যুয়ের এদিন বলেন, "চ্যাম্পিয়ন্স শততমস জয়ের কীর্তি নিঃসন্দেহে দারুণ ৷ তবে আরও ভালোলাগছে সতীর্থদের সঙ্গে দলের জয় উদযাপন করতে পেরে ৷"
1️⃣0️⃣0️⃣ @ChampionsLeague wins for Neuer ✨— FC Bayern (@FCBayernEN) September 17, 2025
@Manuel_Neuer appreciation post 🐐 pic.twitter.com/0qjyVaFqTE
শততম জয়ের ম্য়াচে এদিন ন্যুয়েরকে অবশ্য ক্লিনশিট রাখতে দেননি কোল পালমার ৷ 29 মিনিটে মালো গুসতোর বাড়ানো বল ধরে বক্সের মধ্যে দুরন্ত ভলিতে ন্যুয়েরকে পরাস্ত করেন চেলসি স্ট্রাইকার ৷ তার আগে অবশ্য ম্য়াচে দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে 'দ্য ব্লুজ' ৷ ত্রেভো চালোবাহর আত্মঘাতী গোলে এদিন 20 মিনিটে ম্য়াচে লিড নেয় বাভারিয়ানরা ৷ 27 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হ্য়ারি কেন ৷ বক্সের মধ্যে মোজেস কাইসেডো তাঁকে অবৈধ ট্যাকল করলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি ৷ স্পটকিক থেকে 2-0 করেন ইংরেজ স্ট্রাইকার ৷ 2-1 গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বায়ার্ন ৷
63 মিনিটে দলের হয়ে তৃতীয় এবং ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন হ্য়ারি কেন ৷ চেলসি রক্ষণের ভুলের সুযোগ নিয়ে 3-1 করে যান তিনি ৷ এদিন হ্য়াটট্রিকও এসে যেতে পারত ইংরেজ ফুটবলারের ৷ কিন্তু চেলসি গোলরক্ষকের ক্ষিপ্রতায় তা সম্ভব হয়নি ৷
চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্য়াচে আটলান্টাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের মতোই শুরু করল প্য়ারিস সাঁ জাঁ ৷ ইতালির ক্লাবকে এদিন 4-0 গোলে হারাল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ দুই অর্ধে এদিন দু'টি করে গোল করে পিএসজি ৷ ফরাসি জায়ান্টদের হয়ে স্কোরশিটে নাম তোলেন মার্কুইনহোস, খিচা বারাৎস্খেলিয়া, নুনো মেন্ডেস এবং গন্সালো রামোস ৷
Well-deserved! The @ChampionsLeague 25-26 starts perfectly! 👏❤️💙#PSGATA 4️⃣-0️⃣ I #UCL pic.twitter.com/59bqIKDjBD— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 17, 2025
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আরেকটি ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস জয় তুলে নিল লিভারপুল ৷ সংযুক্তি সময়ে ভার্জিল ভ্য়ান ডাইকের গোল অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদের 3-2 গোলে জয় এনে দিল 'দ্য রেডস'কে ৷ এছাড়া লিভারপুলের হয়ে বাকি দু'টি গোল অ্যান্ড্রু রবার্টসন এবং মহম্মদ সালাহর ৷ অ্যাতলেতিকোর হয়ে জোড়া গোল করেন মার্কোস লরেন্তে ৷