বিপক্ষ কোচকে থুথু ছিটিয়ে ছ'ম্য়াচ নির্বাসনে মেসির সতীর্থ সুয়ারেজ

লিগস কাপ ফাইনালের পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন দু'দলের ফুটবলার এবং সাপোর্ট-স্টাফরা ৷
Published : September 6, 2025 at 12:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 6 সেপ্টেম্বর: লুইস সুয়ারেজ মানে ঘটনার ঘনঘটা ৷ লুইস সুয়ারেজ মানে বিতর্ক ৷ দেশ হোক কিংবা ক্লাবের জার্সি, কেরিয়ারে একাধিকবার বিপক্ষ ফুটবলারদের কামড়ে শিরোনামে এসেছেন উরুগুয়ে স্ট্রাইকার ৷ প্রতিপক্ষ দলের ফুটবলারকে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করেও শাস্তি পেয়েছেন অতীতে আয়াক্স, লিভারপুল, বার্সেলোনার মত ক্লাবে খেলা দুর্ধর্ষ এই স্ট্রাইকার ৷ এবার বিপক্ষ দলের কোচিং-স্টাফকে থুথু ছিটিয়ে ছ'টি ম্য়াচের জন্য নির্বাসিত হলেন ইন্টার মিয়ামি ফুটবলার ৷
গত 1 সেপ্টেম্বর লিগস কাপ ফাইনালে সিয়াটেল সাউন্ডার্সের মুখোমুখি হয়েছিল ইন্টার মিয়ামি ৷ সেই ম্য়াচে লিয়োনেল মেসির ইন্টার মিয়ামির বিরুদ্ধে 3-0 গোলে জয় তুলে নেয় সাউন্ডার্স ৷ ম্য়াচ শেষে বচসা এবং হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ ৷ সে সময় বিপক্ষ এক কোচের গায়ে থুথু ছেটানোর মারাত্মক অভিযোগ ওঠে সুয়ারেজের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখে উরুগুয়ের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতাকে (69) দোষী সাব্যস্ত করেছে লিগ কাপ আয়োজক কমিটি ৷ তাঁকে ছ'ম্য়াচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে আয়োজকদের তরফে ৷
Inter Miami striker Luis Suárez has been given a six-game suspension by the Leagues Cup Organizing Committee for spitting at a Seattle Sounders staff member following Sunday's Leagues Cup final. pic.twitter.com/dIochWJxDX— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2025
সুয়ারেজের পাশাপাশি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন মেসির আরেক সতীর্থ সার্জিয়ো বুসকেতস ৷ হাতাহাতির মধ্যে বিপক্ষ এক ফুটবলারকে ঘুষি মারার কারণে দু'ম্য়াচের জন্য নির্বাসিত হয়েছেন বার্সেলোনা কিংবদন্তি ৷ শাস্তির কোপে পড়েছেন ইন্টার মিয়ামি ডিফেন্ডার টমাস আভিলেস এবং সিয়াটেল সাউন্ডার্সের সহকারি কোচ স্টিভেন লেনহার্টও ৷ হিংসার ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে আভিলেসকে তিন এবং লেনহার্টকে পাঁচ ম্যাচের জন্য নির্বসিত করা হয়েছে ৷
Have a feeling Luis Suárez will be getting a sizable ban soon… pic.twitter.com/Zf5yuLi2sC— Zach Lowy (@ZachLowy) September 1, 2025
যদিও সকল কোচ এবং ফুটবলারদের এই সাসপেনশন কেবল লিগস কাপের জন্য ৷ এমএলএস কিংবা লিগা এমএক্সে খেলতে তাঁদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ৷ তবে লিগস কাপ কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার রয়েছে মেজর লিগ সকারের ৷ তবে এমএলএস এমন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে এখনও কোনও খবর নেই ৷
এদিকে বৃহস্পতিবার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন সুয়ারেজ ৷ তিনি লেখেন, "হতাশা এবং উত্তেজনার বশে এটা হয়ে গিয়েছে ৷ ম্য়াচ হারের পর আচমকা এমন একটা ঘটনা হওয়ায় এটা ঘটে গিয়েছে ৷ যদিও আমার অপরাধকে তা সমর্থন করে না ৷ আমি ভুল করেছি তাই আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী ৷ পরিবারের সামনে আমি এমন উদাহরণ রাখতে চাইনি ৷"