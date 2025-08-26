হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: ট্রান্সফার উইন্ডো প্রায় শেষের পথে ৷ এমতাবস্থায় আলেকজান্ডার আইজ্য়াককে আগামী মরশুমে কোথায় দেখা যাবে ? তা নিয়ে ধোঁয়াশা অব্য়াহত ৷ সুইডিশ ফুটবলারকে পেতে 110 মিলিয়ন পাউন্ডের প্রস্তাব নিউক্যসলকে দিয়ে রেখেছে লিভারপুল ৷ আইজ্যাক নিজেও উদগ্রীব লিভারপুল জার্সি গায়ে চাপাতে ৷ কিন্তু নিউক্য়াসলের গা-জোয়ারিতে চুক্তিটি চূড়ান্ত হচ্ছে না ৷ আইজ্যাককে নিয়ে ঠান্ডা লড়াইয়ের মাঝেই প্রিমিয়র লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচে সোমবার মুখোমুখি হয়েছিল নিউক্যাসল বনাম লিভারপুল ৷ যে ম্য়াচে ফারাক গড়ে দিলেন মাত্র ষোলো বছরের রিও এনগুমোহা ৷
সেন্ট জেমস পার্কে থ্রিলার ম্য়াচে নিউক্যাসলকে 3-2 গোলে হারাল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ তবে দ্বিতীয়ার্ধের পুরোটা সময় দশজনে খেলা নিউক্যসলের তারিফ না-করলেই নয় ৷ দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও ঘরের মাঠে সমতা ফিরিয়ে এনেছিল তাঁরা ৷ কিন্তু সুপার-সাব রিওর গোলে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ল 'রেডস' ৷
প্রথমার্ধে এদিন একমাত্র গোলে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে আর্নে স্লট অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 35 মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রায়ান গ্র্যাভেনবার্কের মাটি ঘেঁষা শট বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারের পায়ে সামান্য প্রতিহত হয়ে গোলে ঢুকে যায় ৷ গোলরক্ষক-সহ নিউক্যাসল রক্ষণ তখন নীরব দর্শক ৷ প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ভ্য়ান ডাইককে জঘন্য ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন নিউক্যাসল স্ট্রাইকার অ্যান্থনি গর্ডন ৷
সংখ্য়াতত্ত্বে এগিয়ে থেকে শুরু করা লিভারপুল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফেলে ৷ কডি গাকপোর পাস থেকে বক্সের মধ্যে জোরালো শটে 2-0 করেন হুগো একিটিকে ৷ উল্লেখ্য, দলবদলের বাজারে এই ফরাসি স্ট্রাইকারকে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছিল নিউক্য়াসলও ৷ কিন্তু তাঁদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় লিভারপুল ৷ দু'গোলে পিছিয়ে পড়ে প্রত্যাঘাতের রাস্তায় হাঁটে হোম টিম ৷
57 মিনিটে টিনো লিভ্রামেন্টোর ক্রস থেকে হেডে ব্যবধান কমান নিউক্য়াসল অধিনায়ক ব্রুনো গুইমারায়েস ৷ প্রথম গোল পেয়ে সমতা ফেরানোর চেষ্টা জারি রাখে 'দ্য ম্য়াগপিস' ৷ 88 মিনিটে সফলও হয় তাঁরা ৷ গোলরক্ষক নিক পোপের বাড়ানো লম্বা বল ধরে বিপক্ষ রক্ষণকে বোকা বানিয়ে ম্য়াচে নিউক্যাসলকে সমতায় ফেরান উইলিয়াম ওসুলা ৷
কিন্তু ট্যুইস্ট তখনও বাকি ছিল ৷ অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে গাকপোকে তুলে রিওকে নামিয়ে দেন স্লট ৷ চার মিনিট বাদে অভিষেকে নয়া ক্লাবকে স্মরণীয় জয়টি এনে দেন ইংরেজ ফুটবলার ৷ ডানদিক থেকে মোহামেদ সালাহর মাটি ঘেঁষা ক্রস বক্সের মধ্যে রিওর কাছে পৌঁছলে বাঁক খাওয়ানো শটে তা জালে রাখেন দিনচারেক বাদে সতেরোয় পা দিতে চলা লিভারপুল ফুটবলার ৷ একইসঙ্গে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয় গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷