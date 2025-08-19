ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দল, জায়গা হল না শেফালির - WOMENS CRICKET WORLD CUP 2025

WOMENS WORLD CUP SQUAD ANNOUNCEMENT
বিশ্বকাপ ট্রফির পাশে ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 4:05 PM IST

1 Min Read

পুরুষদের এশিয়া কাপের পর ঘোষণা হয়ে গেল মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ৷ মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে চেয়ারপার্সন নীতু ডেভিড ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের মাটিতেই শুরু হচ্ছে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ৷ উদ্বোধনী ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তার আগে ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণার দিকে তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷

LIVE FEED

4:06 PM, 19 Aug 2025 (IST)

দলে ক্রান্তি গৌর, শ্রী চরণি

  • একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহঅধিনায়িকা), প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), ক্রান্তি গৌর, আমনজোৎ কৌর, রাধা যাদব, শ্রী চরণি, যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), স্নেহা রানা ৷

পুরুষদের এশিয়া কাপের পর ঘোষণা হয়ে গেল মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ৷ মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে চেয়ারপার্সন নীতু ডেভিড ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের মাটিতেই শুরু হচ্ছে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ৷ উদ্বোধনী ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তার আগে ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণার দিকে তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷

LIVE FEED

4:06 PM, 19 Aug 2025 (IST)

দলে ক্রান্তি গৌর, শ্রী চরণি

  • একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহঅধিনায়িকা), প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), ক্রান্তি গৌর, আমনজোৎ কৌর, রাধা যাদব, শ্রী চরণি, যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), স্নেহা রানা ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMENS WORLD CUP SQUAD ANNOUNCEMENTTEAM INDIA SQUAD ANNOUNCEMENTHARMANPREET KAURBCCIWOMENS CRICKET WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.