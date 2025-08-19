- একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়িকা), স্মৃতি মন্ধনা (সহঅধিনায়িকা), প্রতীকা রাওয়াল, হার্লিন দেওল, দীপ্তি শর্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), ক্রান্তি গৌর, আমনজোৎ কৌর, রাধা যাদব, শ্রী চরণি, যস্তিকা ভাটিয়া (উইকেটরক্ষক), স্নেহা রানা ৷
বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দল, জায়গা হল না শেফালির - WOMENS CRICKET WORLD CUP 2025
Published : August 19, 2025 at 4:05 PM IST
পুরুষদের এশিয়া কাপের পর ঘোষণা হয়ে গেল মহিলা বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল ৷ মুম্বইয়ে বোর্ডের সদর দফতরে চেয়ারপার্সন নীতু ডেভিড ৷ আগামী 30 সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের মাটিতেই শুরু হচ্ছে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ ৷ উদ্বোধনী ম্য়াচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তার আগে ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণার দিকে তাকিয়ে অনুরাগীরা ৷
দলে ক্রান্তি গৌর, শ্রী চরণি
