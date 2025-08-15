কলকাতা, 15 অগস্ট: যে ঘোষণার অপেক্ষায় দিন গুনছিল 'ফুটবল মক্কা' কলকাতা, স্বাধীনতা দিবসে সেই ঘোষণাই সামনে এল ৷ 14 বছর পর ফের কলকাতায় পা রাখছেন লিয়োনেল মেসি ৷ দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ভারত সফর নিয়ে চর্চা চলছিল ৷ সমস্য়া হচ্ছিল উইন্ডো পেতে ৷ অবশেষে সেই সমস্য়া দূরে সরিয়ে 'ফুটবলের রাজকুমার'কে ভারতে নিয়ে আসছেন ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত ৷ যাঁর দৌলতে 2022 বিশ্বকাপ জয়ের পর কলকাতায় ঘুরে গিয়েছেন আর্জেন্তিনা গোলরক্ষক এমি মার্তিনেজ, অতীতে এসেছেন মারাদোনা-পেলে-রোনাল্ডিনহোরাও ৷
আগামী 13-15 ডিসেম্বর ভারত সফরে আসছেন লিও মেসি ৷ ঘুরবেন তিনটি শহর ৷ তার মধ্যে 'লা আলবিসেলেস্তে' অধিনায়ক প্রথম পা দেবেন 'সিটি অব জয়ে' ৷ এরপর 14 ও 15 ডিসেম্বর মুম্বই এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মেসি ৷ স্বাধীনতা দিবসের সকালে রেভ স্পোর্টসের সঙ্গে আলোচনায় কলকাতায় মেসির সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত ৷ তিনি জানালেন, 27 ফেব্রুয়ারি মিয়ামিতে ভারত সফর নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনায় বসেছিলেন ইন্টার মিয়ামি তারকা ৷ শতদ্রু দত্তের তরফে সমস্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা করেই ওইদিনই ভারত সফরে আসার ব্য়াপারে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন মেসি ৷
তবে মেসি ও তাঁর টিমের তরফে সবুজ সংকেতটা আসে ঠিক স্বাধীনতা দিবসের আগে ৷ তাই বিশেষ দিনে শহরের ফুটবল অনুরাগীদের জন্য এই ঘোষণাকে বিশেষ উপহার বলছেন শতদ্রু দত্ত ৷ কোন কোন অনুষ্ঠানে মেসি অংশ নেবেন ? শতদ্রু দত্ত রেভ স্পোর্টসকে জানালেন, মেসি ফুটবল পায়ে মাঠে নামবেন এমন মিথ্যে আশ্বাস তিনি দিতে চান না অনুরাগীদের ৷ তবে ফুটবলকেন্দ্রিক কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকবেন তিনি ৷ আর্জেন্তাইন ফুটবল মায়েস্ত্রো অংশ নেবেন একটি কনসার্টে, যেটির নাম দেওয়া হয়েছে 'গোট (GOAT) কনসার্ট' ৷ তবে সেই কনসার্ট কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা চূড়ান্ত নয় এখনও ৷ বেছে নেওয়া হয়েছে ইডেন গার্ডেন্স এবং যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকে ৷
মেসিকে সম্মান জানাতে তারকাদের একটি প্রদর্শনী ম্য়াচ আয়োজিত হবে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গোট কাপ' ৷ 15 মিনিট করে দুই অর্ধের শেই ম্য়াচে বিজয়ীদের হাতে মেসি পুরস্কার তুলে দেবেন ৷ এরপর কয়েকজন কচিকাচার সঙ্গে বল পায়ে জাগলিংয়ে দেখা যেতে পারে তাঁকে ৷ মেসির এই অনুষ্ঠান বা কনসার্ট টিকিট কেটেই দেখতে হবে অনুরাগীদের ৷ কনসার্টে মেসিকে সংবর্ধনা জানাবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়-সহ অন্য়ান্যরা ৷ 13 তারিখেই কলকাতা ছেড়ে আমেদাবাদের উদ্দেশে উড়ে যাবেন তিনি ৷
যদিও আমেদাবাদ মেসিকে নিয়ে কনসার্টের কোনও পরিকল্পনা নেই ৷ পরদিন মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে মেসির কনসার্ট হবে কলকাতার ধাঁচেই ৷ তবে সেখানে বলিউড ফ্লেভার থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন শতদ্রু দত্ত ৷ এমনকী মায়ানগরীতে মেসিকে এদেশের ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে ৷ হাজির থাকবেন নামীদামি ক্রিকেটাররাও ৷
মেসির ভারত সফরের শেষদিন কনসার্ট হবে নয়াদিল্লির ফিরোজ শা কোটলা স্টেডিয়ামে ৷ থাকবে এক জনপ্রিয় গায়কের মিউজিক্যাল ট্রিবিউটও ৷ রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও সাক্ষাত কর্মসূচিও রয়েছে মেসির ৷ সেখানে কিংবদন্তির হাতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ উপহার তুলে দেবেন বলে জানিয়েছেন শতদ্রু দত্ত ৷ ওইদিনই মিয়ামির উদ্দেশে রওনা দেবেন মেসি ৷