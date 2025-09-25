জোড়া গোল ও অ্যাসিস্টে মেজর লিগে নজির মেসির, প্লে-অফ নিশ্চিত করল ইন্টার মিয়ামি

জোড়া গোল ও অ্যাসিস্টে মেজর লিগে নজির মেসির, প্লে-অফ নিশ্চিত করল ইন্টার মিয়ামি
ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচেও জোড়া গোল এসেছিল আর্জেন্তাইন মহাতারকার থেকে ৷
Published : September 25, 2025 at 11:43 AM IST
হায়দরাবাদ, 25 সেপ্টেম্বর: গত ম্য়াচে ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে এসেছিল জোড়া গোল ৷ বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) নিউইয়র্ক সিটির বিরুদ্ধেও দু'টি গোল এল লিয়োনেল মেসির পা থেকে ৷ আর আর্জেন্তাইন মহাতারকার জোড়া গোলে বিপক্ষকে 4-0 গোলে উড়িয়ে মেজর লিগ সকারে প্লে-অফ নিশ্চিত করল ইন্টার মিয়ামি ৷ দলকে জিতিয়ে মেজর লিগ সকারে অনন্য কীর্তি গড়ে ফেললেন লিয়ো ৷
- নয়া কীর্তি জুড়ল মেসির নামে: এদিন মেসির জোড়া গোলই আসে দ্বিতীয়ার্ধে ৷ কিন্তু মেসি মেজর লিগ সকারে নজির গড়েন প্রথমার্ধেই ৷ এদিন ম্যাচের 43 মিনিটে বালতাসার রড্রিগেজ গোল করে এগিয়ে দেন ইন্টার মিয়ামিকে ৷ সার্জিয়ো বুসকেতসের থেকে পাওয়া বল ধরে মিডল-থার্ড বরাবর তা রড্রিগেজকে বাড়িয়ে দেন 'এলএমটেন' ৷ মেসির ডিফেন্স চেরা থ্রু বল ধরে ইন্টার মিয়ামিকে এগিয়ে দিতে ভুল করেননি স্বদেশী রড্রিগেজ ৷
আর প্রথম গোলের অ্যাসিস্টের সঙ্গে চলতি মরশুমে 35টি গোলের পিছনে অবদান রাখলেন মেসি ৷ এই নিয়ে টানা দু'টি এমএলএস মরশুমে এই কীর্তি গড়লেন তিনি, যা এর আগে কারও নেই ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ এরপর জোড়া গোল করেও নজিরে নাম লেখান বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ৷ মেজর লিগ সকারের চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে একই মরশুমে সর্বাধিক আট ম্য়াচে একাধিক গোল করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি ৷
Goleada en NY 💥 Vamos Miami pic.twitter.com/4ygGkqeSD6— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025
- টানা দু'ম্য়াচে জোড়া গোল: এদিন ম্য়াচের 74 মিনিটে মেসির প্রথম গোল অবশ্য সার্জিয়ো বুসকেতসের সাজানো বলে ৷ স্প্য়ানিশ কিংবদন্তির ঠিকানা লেখা থ্রু বল ধরে আগুয়ান গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে বল চিপ করে জালে রাখেন আর্জেন্তাইন ৷ 12 মিনিট বাদে দ্বিতীয় গোল তাঁর ৷ প্রতি-আক্রমণে বল ধরে একক মুন্সিয়ানায় বিপক্ষ রক্ষণকে বোকা বানিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে পড়েন ম্য়াজিশিয়ন ৷ এরপর ডান পাঁয়ের দুরন্ত প্লেসিংয়ে বিপক্ষ গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে দ্বিতীয় গোল করে যান মেসি ৷
🐐 🐐 pic.twitter.com/IwgFSUhZql— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025
- নির্বাসন কাটিয়ে গোলে ফিরলেন সুয়ারেজ: গত মাসে লিগস কাপ ফাইনালে বিপক্ষ কোচের গায়ে থুথু দেওয়ার অপরাধে লুইস সুয়ারেজকে তিন ম্যাচ নির্বাসনে পাঠিয়েছিল এমএলএস কর্তৃপক্ষ ৷ সেই নির্বাসন কাটিয়ে মাঠে ফিরে এদিন গোল করলেন উরুগুয়ে তারকা ৷ এদিন ম্য়াচের 83 মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনি ৷ বক্সের মধ্যে রড্রিগো ডি পল'কে বিপক্ষ এক ডিফেন্ডার জঘন্য ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ইন্টার মিয়ামি ৷ স্পটকিক থেকে নিশানায় অব্যর্থ থাকেন সুয়রেজ ৷
- প্লে-অফে মেসিরা: নিউইয়র্ক সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে জয়ের ফলে পাঁচ ম্য়াচ বাকি থাকতেই প্লে-অফে চলে গেল ইন্টার মিয়ামি ৷ 29 ম্য়াচে 16তম জয়টি এদিন তুলে নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার প্লে-অফ নিশ্চিত করল মেসির ক্লাব ৷ 29 ম্য়াচে 55 পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্স জোনে এই মুহূর্তে তৃতীয়স্থানে গতবারের সাপোর্টারস শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা ৷