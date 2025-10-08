ETV Bharat / sports

'আমায় গোলের পাস কে বাড়াবে ?' প্রিয় সতীর্থের অবসরে আবেগঘন মেসি

সার্জিয়ো বুসকেতসের পর পেশাদার ফুটবলারকে বিদায় মেসির আরও এক ক্লাব সতীর্থের ৷

JORDI ALBA ANNOUNCES RETIREMENT
জর্ডি আলবার আলিঙ্গনে লিয়ো মেসি (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: বাঁ প্রান্ত থেকে জর্ডি আলবার সেন্টার ৷ আর তা থেকে লিয়োনেল মেসির গোল ৷ বার্সেলোনা সমর্থকদের কাছে একসময় এ যেন ছিল চোখের আরাম ৷ কাতালান ক্লাবকে বিদায় জানানোর পর ইন্টার মিয়ামিতে দু'জনে ফের একসঙ্গে হওয়ার পুরনো ছবি আকছার দেখা গিয়েছে ৷ এবার বুঝি সেই দৃশ্য দেখার দিন শেষ হতে চলল ৷ ইন্টার মিয়ামির হয়ে চলতি মেজর লিগ সকার মরশুমটাই শেষ ৷ তারপর পেশাদার ফুটবলারকে বিদায় জানানোর কথা মঙ্গলবার ঘোষণা করলেন মেসির সতীর্থ তথা স্প্যানিশ তারকা জর্ডি আলবা ৷

ইউরোজয়ী (2012) স্প্যানিশ আর্মাডার সদস্য জর্ডি আলবা আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আলবিদা জানিয়েছিলেন বছরদু'য়েক আগেই ৷ এবার ক্লাব ফুটবলেও ইতি টানার কথা ঘোষণা করলেন বার্সোলোনার হয়ে সাড়ে চারশোরও বেশি ম্য়াচ খেলা তারকা ৷ ইন্টার মিয়ামির হয়ে এখনও পর্যন্ত 95টি ম্য়াচ খেলা এই লেফট-ব্যাক মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় অবসর ঘোষণা করেন ৷

ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন বার্তায় তিনি বলেন, "সময় এসে গিয়েছে জীবনে সত্যিকারের এক অর্থবহ অধ্য়ায় শেষ করার ৷ চলতি মরশুমের শেষে পেশাদার ফুটবলার জীবনে দাড়ি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি ৷ সম্পূর্ণ বিশ্বাস, শান্তি এবং খুশি নিয়েই আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি ৷ কারণ আমার মনে হয় প্রত্যেক মুহূর্তে আকাঙ্খাকে সঙ্গী করে আমি এতটা দূর পৌঁছেছি এবং পুরনো অধ্য়ায়ের পাঠ চুকিয়ে নয়া অধ্য়ায় শুরু করার জন্য এটাকেই আমার সঠিক সময় বলে মনে হয়েছে ৷"

দিনকয়েক আগে চলতি মরশুম শেষে পেশাদার ফুটবলকে বিদায় জানানোর কথা ঘোষণা করেছেন মেসির আরেক সতীর্থ সার্জিয়ো বুসকেতস ৷ এবার একই পথে হাঁটলেন আলবা ৷ প্রিয় সতীর্থের অবসর ঘোষণায় স্বভাবতই আবেগঘন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ স্প্য়ানিশ তারকার পোস্টে মন্তব্যই তার প্রমাণ ৷ আলবার অবসর ঘোষণার পোস্টে মেসি লেখেন, "জর্ডি তোমায় অনেক ধন্যবাদ ৷ প্রচুর মিস করব তোমায় ৷ একসঙ্গে এতদিন খেলার পর এটা আমার কাছে ভীষণ অদ্ভূত লাগবে যখন দেখব বাঁ-দিকে তুমি আর নেই ৷ বছরের পর বছর ধরে তুমি যে কত অ্যাসিস্ট আমাকে করেছো তার হিসেব নেই ৷ এবার কে আমায় গোলের পাস বাড়াবে ?"

JORDI ALBA ANNOUNCES RETIREMENT
আলবার পোস্টে মেসির মন্তব্য (INSTAGRAM SCREENGRAB)

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো বার্সেলোনা এবং ইন্টার মিয়ামিতে জর্ডি আলবা এবং লিয়ো মেসি একসঙ্গে 413টি ম্য়াচ খেলেছেন ৷ পরিসংখ্য়ান বলছে মেসিকে 33টি গোলের বল বাড়িয়েছেন বার্সেলোনার জার্সিতে নবম সর্বাধিক ম্য়াচ খেলা এই ফুটবলার ৷ কাতালান ক্লাবের জার্সিতে 459 ম্যাচে 27টি গোলের পাশাপাশি 99টি গোলের বল বাড়িয়েছেন আলবা ৷ ইন্টার মিয়ামির হয়ে এখনও পর্যন্ত 95 ম্য়াচে 14টি গোলের পাশাপাশি 28টি অ্যাসিস্ট রয়েছে ছ'বারের লা লিগা এবং 2014-15 চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ জয়ী ফুটবলার আলবার ঝুলিতে ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

JORDI ALBA RETIREMENTLIONEL MESSI ON JORDI ALBAজর্ডি আলবার অবসর ঘোষণাINTER MIAMI CFJORDI ALBA ANNOUNCES RETIREMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.