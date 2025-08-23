হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: আগামী ডিসেম্বরে কলকাতা-সহ ভারতের চার শহরে তাঁর সফরের নির্ঘণ্ট সামনে এসেছে দিনকয়েক আগে ৷ 'দ্য গোট ট্যুর'-এ কলকাতার পাশাপাশি মুম্বই, আমেদাবাদ, নয়াদিল্লিতেও পা পড়বে লিয়োনেল মেসির ৷ আমেদাবাদ ছাড়া বাকি তিন শহরে অনুষ্ঠিত হবে 'গোট কনসার্ট' ৷ তবে ডিসেম্বরের আগে নভেম্বরেই আরও একবার ভারতে আসছেন 'ফুটবলের রাজকুমার' ৷ কোনও কনসার্টের জন্য নয়, নভেম্বরে মেসি তাঁর বিশ্বজয়ী দলকে নিয়ে কেরলে আসছেন প্রীতি ম্য়াচ খেলতে ৷
দীর্ঘদিন ধরেই ঈশ্বরের আপন দেশে লিয়ো'র খেলতে আসা নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ কিন্তু নানান জটিলতায় থমকে থেকেছে সেই আগমন ৷ অবশেষে শনিবার সিলমোহর পড়ল সম্পূর্ণ বিষয়টিতে ৷ আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (AFA) তরফে এদিন আগামীতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচের যে সকল ভেন্যু প্রকাশিত হয়েছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অ্যাঙ্গোলার সঙ্গেই রয়েছে ভারতের (কেরল) নামও ৷ 'লা আলবিসেলেস্তে'র তরফে জানানো হয়ে 10 নভেম্বর-18 নভেম্বরের মধ্যে কোনও একদিন কেরলে প্রীতি ম্যাচ খেলবে মেসি ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী দল ৷
#SelecciónMayor Información sobre los amistosos internacionales 2025 que afrontará la Selección conducida por Lionel Scaloni.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 22, 2025
📰 https://t.co/8HJB8owY9C pic.twitter.com/gpIjfa3m8b
কাদের বিরুদ্ধে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা মুখোমুখি হবে, তা অবশ্য স্থির হয়নি এখনও ৷ পরবর্তীতে তা সামনে আসবে ৷ 2022 বিশ্বকাপে খেতাবজয়ের পর প্রথমবার মেসির নেতৃত্বে ভারত সফরে আসছে আর্জেন্তিনা দল ৷ এর আগে 2011 সালে ভারতে একটি প্রীতি ম্য়াচে অংশ নিয়েছিল মেসি-সহ আর্জেন্তিনা দল ৷ তখন অবশ্য তাঁরা বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ছিল না ৷ কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভেনেজুয়েলারে বিপক্ষে সেবার আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলেছিল তাঁরা ৷ কলকাতা তথা বাংলার মত দক্ষিণের রাজ্যটিও লাতিন আমেরিকার ফুটবলশৈলীর গুণমুগ্ধ পূজারি ৷ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মেসি-সহ আর্জেন্তিনার খেলতে আসার খবর তাই কেরলের ফুটবলপ্রেমী অনুরাগীদের কাছে স্বপ্ন সত্য়ি হওয়ার মত ৷
Messi is coming...— V Abdurahiman (@VAbdurahimanOff) August 23, 2025
Official confirmation has been received via official mail that the Argentina team, which won the Qatar World Cup, including Lionel Messi, will arrive in Kerala for a friendly match during the November 2025 FIFA International Window.#VAbdurahiman #Messi #AFA https://t.co/fe5hdB09Js
এলএম টেন-সহ কেরলে আর্জেন্তিনা দলের প্রীতি ম্য়াচ খেলতে আসার বিষয়টি সম্পর্কে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের জ্ঞাত করেছেন সে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরহিমান ৷ তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বর উইন্ডোয় বিশ্বজয়ী আর্জেন্তিনা দল যে কেরলে খেলতে আসছে তা আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মেইল মারফৎ নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে যা খবর, 2026 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে আর্জেন্তিনার প্রীতি ম্য়াচটি আয়োজিত হবে তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে ৷ যদিও তা নিশ্চিত নয় এখনও ৷ পরবর্তীতে 13-15 ডিসেম্বর তিনদিনের ভারত সফর করবেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ সেই সফরে মেসির জনাকয়েক সতীর্থ আসার কথা থাকলেও কিংবদন্তি কোনও ম্য়াচ খেলবেন না ৷