কলকাতার আগেই মেসির ভারত সফর, নভেম্বরে দলবল নিয়ে 'ঈশ্বরের আপন দেশে' কিংবদন্তি - ARGENTINA TO PLAY FRIENDLY IN INDIA

কলকাতা নিবাসী ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের উদ্যোগে ক্রিসমাসের আগে দেশের তিন শহরে মেসিকে নিয়ে হবে 'গোট কনসার্ট' ৷

MESSI IN KERALA
ভারতে প্রীতি ম্য়াচ খেলতে আসছে মেসির আর্জেন্তিনা (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 2:33 PM IST

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: আগামী ডিসেম্বরে কলকাতা-সহ ভারতের চার শহরে তাঁর সফরের নির্ঘণ্ট সামনে এসেছে দিনকয়েক আগে ৷ 'দ্য গোট ট্যুর'-এ কলকাতার পাশাপাশি মুম্বই, আমেদাবাদ, নয়াদিল্লিতেও পা পড়বে লিয়োনেল মেসির ৷ আমেদাবাদ ছাড়া বাকি তিন শহরে অনুষ্ঠিত হবে 'গোট কনসার্ট' ৷ তবে ডিসেম্বরের আগে নভেম্বরেই আরও একবার ভারতে আসছেন 'ফুটবলের রাজকুমার' ৷ কোনও কনসার্টের জন্য নয়, নভেম্বরে মেসি তাঁর বিশ্বজয়ী দলকে নিয়ে কেরলে আসছেন প্রীতি ম্য়াচ খেলতে ৷

দীর্ঘদিন ধরেই ঈশ্বরের আপন দেশে লিয়ো'র খেলতে আসা নিয়ে জল্পনা চলছিল ৷ কিন্তু নানান জটিলতায় থমকে থেকেছে সেই আগমন ৷ অবশেষে শনিবার সিলমোহর পড়ল সম্পূর্ণ বিষয়টিতে ৷ আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (AFA) তরফে এদিন আগামীতে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্য়াচের যে সকল ভেন্যু প্রকাশিত হয়েছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অ্যাঙ্গোলার সঙ্গেই রয়েছে ভারতের (কেরল) নামও ৷ 'লা আলবিসেলেস্তে'র তরফে জানানো হয়ে 10 নভেম্বর-18 নভেম্বরের মধ্যে কোনও একদিন কেরলে প্রীতি ম্যাচ খেলবে মেসি ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী দল ৷

কাদের বিরুদ্ধে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা মুখোমুখি হবে, তা অবশ্য স্থির হয়নি এখনও ৷ পরবর্তীতে তা সামনে আসবে ৷ 2022 বিশ্বকাপে খেতাবজয়ের পর প্রথমবার মেসির নেতৃত্বে ভারত সফরে আসছে আর্জেন্তিনা দল ৷ এর আগে 2011 সালে ভারতে একটি প্রীতি ম্য়াচে অংশ নিয়েছিল মেসি-সহ আর্জেন্তিনা দল ৷ তখন অবশ্য তাঁরা বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ছিল না ৷ কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভেনেজুয়েলারে বিপক্ষে সেবার আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলেছিল তাঁরা ৷ কলকাতা তথা বাংলার মত দক্ষিণের রাজ্যটিও লাতিন আমেরিকার ফুটবলশৈলীর গুণমুগ্ধ পূজারি ৷ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মেসি-সহ আর্জেন্তিনার খেলতে আসার খবর তাই কেরলের ফুটবলপ্রেমী অনুরাগীদের কাছে স্বপ্ন সত্য়ি হওয়ার মত ৷

এলএম টেন-সহ কেরলে আর্জেন্তিনা দলের প্রীতি ম্য়াচ খেলতে আসার বিষয়টি সম্পর্কে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের জ্ঞাত করেছেন সে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরহিমান ৷ তিনি জানিয়েছেন, নভেম্বর উইন্ডোয় বিশ্বজয়ী আর্জেন্তিনা দল যে কেরলে খেলতে আসছে তা আর্জেন্তিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মেইল মারফৎ নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে যা খবর, 2026 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে আর্জেন্তিনার প্রীতি ম্য়াচটি আয়োজিত হবে তিরুঅনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে ৷ যদিও তা নিশ্চিত নয় এখনও ৷ পরবর্তীতে 13-15 ডিসেম্বর তিনদিনের ভারত সফর করবেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ সেই সফরে মেসির জনাকয়েক সতীর্থ আসার কথা থাকলেও কিংবদন্তি কোনও ম্য়াচ খেলবেন না ৷

LIONEL MESSI IN KERALAকেরলে প্রীতি ম্য়াচ খেলবেন মেসিARGENTINA INTERNATIONAL FRIENLYLIONEL MESSI INDIA VISITARGENTINA TO PLAY FRIENDLY IN INDIA

