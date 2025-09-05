ঘরের মাঠে আর্জেন্তিনা জার্সিতে শেষ ম্য়াচেও জোড়া গোল এল কিংবদন্তির পা থেকে ৷
হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে ভারতীয় সময় শুক্রবার ভোররাতে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে নেমেছিল আর্জেন্তিনা ৷ ম্য়াচের ফলাফল নিয়ে অনুরাগীরা যত না উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার চেয়ে বেশি এই ম্য়াচ চর্চায় ছিল লিয়োনেল মেসির কারণে ৷ এখনও পর্যন্ত কেরিয়ারে রাশ টানা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না-নিলেও দেশের মাটিতে এদিন কেরিয়ারের সম্ভবত শেষ ম্য়াচটি খেলে ফেললেন আটত্রিশের মেসি ৷ আর সেই ম্য়াচের পরই অবসর জল্পনা জোরালো করলেন আর্জেন্তাইন মায়েস্ত্রো ৷
ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে এদিন 'লা আলবিসেলেস্তে'র 3-0 গোলে জয়ে জোড়া গোল করলেন লিয়োনেল মেসি ৷ এদিন দুই অর্ধে দু'টি গোল আসে ইন্টার মিয়ামি ফুটবলারের পা থেকে ৷ আর্জেন্তিনার হয়ে তৃতীয় গোলটি লাউতারো মার্তিনেজের ৷ ফলাফল যাইহোক, ম্য়াচ শেষে সাংবাদিকদের আর্জেন্তাইন অধিনায়ক যা বললেন তাতে মন খারাপ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের অনুরাগীদের ৷ কারণ, মেসি জানিয়ে দিলেন আগামী বছর কানাডা-মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে তিনি অংশগ্রহণ করবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় ৷
ম্য়াচের আগে গা-ঘামানোর সময় অনুরাগীদের উন্মাদনা দেখে চোখের জল এদিন বাঁধ মানেনি মেসির ৷ পরবর্তীতে ম্য়াচ শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীতের সময় তিন পুত্রসন্তান থিয়াগো, মাতেও ও সিরোকে নিয়ে আর্জেন্তাইন মহাতারকা মাঠে প্রবেশ করলে তৈরি হয় এক আবেগঘন মুহূর্ত ৷ আর দলকে ম্য়াচ জিতিয়ে গত বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক জানিয়ে দিলেন, শরীর যদি সায় দেয় তবেই আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলবেন তিনি ৷ কিন্তু শরীর সায় দেবে কি না, তা নিয়েই রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন ৷
মেসি বলেন, "আমি বিশ্বকাপে খেলা প্রসঙ্গে আগে যা বলেছিলাম এখনও সেটাই বলছি ৷ আমার মনে হয় না আমি আরেকটা বিশ্বকাপ খেলতে পারব বলে ৷ কারণটা আমার বয়স ৷ যুক্তির নিরিখে মনে হয় না আমি পারব ৷ তবে অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছি ৷ আমি নিজেই এখন নিজেকে অনুপ্রাণিত করছি বিশ্বকাপ যদি খেলা যায় ৷"
নীল-সাদা জার্সিধারীদের অধিনায়কের কথায়, "আমি ফিট থাকার চেষ্টা করছি ৷ সর্বোপরি নিজের কাছে সৎ থাকার চেষ্টা করছি ৷ যখন ফিট থাকি আমি ফুটবলটা উপভোগ করি ৷ কিন্তু শরীর সায় না-দিলে আমি ফুটবল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি ৷ তাই দেখা যাক কী হয় ৷ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করিনি ৷" মেসি আরও জানান, চলতি মরশুম শেষে প্রাক-মরশুমের পরও ছ'মাস মত সময় হাতে থাকবে ৷ তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় এখনও রয়েছে ৷