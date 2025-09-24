ETV Bharat / sports

এমবাপের জোড়া গোলে টানা ষষ্ঠ জয় রিয়ালের, এলিট ক্লাবে জাবি আলোন্সো

রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নিয়ে ম্য়ানেজার হিসেবে লা লিগায় প্রথম ছয় ম্য়াচ জিতে অনন্য কীর্তি গড়লেন আলোন্সো ৷

এমবাপের গোল সেলিব্রেশন (AP)
Published : September 24, 2025 at 3:32 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি দায়িত্ব ছেড়েছেন গত মরশুমের পর ৷ পরিবর্তে রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্বে ক্লাবেরই প্রাক্তনী জাবি আলোন্সো ৷ বায়ার লেভারকুসেনের ম্য়ানেজার হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালনের পর শতাব্দী সেরা ক্লাবের কোচ হিসেবে আলোন্সোর সামনে বড় পরীক্ষা ৷ তবে আলোন্সোর অধীনে 2025-26 লা লিগার শুরুটা দারুণ করেছে 'লস ব্ল্য়াঙ্কোস' ৷ বুধবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী) লেভান্তেকে উড়িয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল তাঁরা ৷ আর কোচ হিসেবে লা লিগায় প্রথম ছ'ম্য়াচ টানা জিতে এলিট ক্লাবে প্রবেশে করলেন আলোন্সো ৷

অষ্টম ম্যানেজার হিসেবে লা লিগার প্রথম ছ'টি ম্য়াচ জয়ের নজির গড়ে ফেললেন 236 ম্যাচ খেলা প্রাক্তন রিয়াল ফুটবলার ৷ এলিট ক্লাবে তিনি বসে পড়লেন লুইস ভান গাল, তিতো ভিলানোভাদের পাশে ৷ রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে দ্বিতীয় ম্যানেজার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি ৷ অ্য়াওয়ে ম্যাচে 36 বারের লিগ চ্যাম্পিয়নরা এদিন জিতল 4-1 গোলে ৷ রিয়ালের হয়ে লেভান্তের বিরুদ্ধে এদিন জোড়া গোল এল কিলিয়ান এমবাপের পা থেকে ৷ বাকি গোলদু'টি করলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং বছর আঠারোর ফ্র্যাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো ৷

21 মিনিটেই দিনের প্রথম গোলটি পেয়ে যেতে পারতেন মাস্তানতুয়োনো ৷ বক্সের বাইরে থেকে ভিনিসিয়াসের নেওয়া জোরালো শট বিপক্ষ গোলরক্ষক প্রতিহত করেন ৷ ফাঁকায় দাঁড়ানো আর্জেন্তাইন ফুটবলার সেই বলে আলতো ফ্লিক করলে তা ক্রসবারে গিয়ে লাগে এবং ফের গোলরক্ষকের হাতে জমা পড়ে ৷ যদিও এর সাত মিনিট বাদে রিয়ালকে এগিয়ে দেন ভিনিসিয়াস ৷ বক্সের মধ্যে বল ধরে গোলরক্ষকের অবস্থান দেখে নিয়ে দারুণ প্লেসিংয়ে তা জালে জড়াল ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ৷ দশ মিনিট বাদে গোলের খাতায় নাম তোলেন মাস্তানতুয়োনো ৷

38 মিনিটে মেসির দেশের কিশোর ফুটবলারটি গোল করেন ভিনিসিয়াসেরই সাজিয়ে দেওয়া বল থেকে ৷ জোড়া গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় রিয়াল ৷ বিরতির পর খেলার গতির খানিকটা বিরুদ্ধে গিয়ে ম্য়াচে ব্যবধান কমায় লেভান্তে ৷ থিবো কুর্তোয়ার সঙ্গে এরিয়াল ডুয়েল জিতে 1-2 করেন ইত্তা ইয়ং ৷ তবে ম্য়াচের রাশ ছিল রিয়ালের পায়েই ৷ 64 এবং 66 মিনিটে এমবাপের জোড়া গোল তারই প্রমাণ ৷

প্রথম গোলের ক্ষেত্রে নিজেই পেনাল্টি আদায় করেন ফরাসি তারকা ৷ বক্সের মধ্যে এমবাপে ইনসাইড-আউট করে এগোনোর চেষ্টা করলে অবৈধ ট্য়াকল করেন বিপক্ষের এক ডিফেন্ডার ৷ স্পটকিক থেকে পানেনকা শটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনি ৷ দু'মিনিট বাদে চলতি মরশুমের সপ্তম গোলটি আসে এমবাপের পা থেকে ৷ আর্দা গুলেরের বাড়ানো থ্রু বল ধরে 4-1 করেন রিয়ালের দশ নম্বর ৷ এই জয়ের ফলে ছয় ম্য়াচে 18 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে 'লস ব্ল্যাঙ্কোস' ৷ পাঁচ ম্যাচে 13 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন বার্সেলোনা ৷

  • একনজরে ম্য়ানেজার হিসেবে লা লিগার প্রথম ছ'ম্যাচে জয়ীরা:
  1. হোসে ম্য়ানুয়েল দিয়াজ (1979)
  2. কার্লোস আলবার্তো সিলভা (1997)
  3. লুইস ভান গাল (1997)
  4. ভ্যান্ডারলেই লুক্সেমবুর্গো (2005)
  5. তিতো ভিলানোভা (2012)
  6. জেরার্দো মার্তিনো (2013)
  7. হান্সি ফ্লিক (2024)
  8. জাবি আলোন্সো (2025)

