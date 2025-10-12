কুলদীপের পঞ্চবাণ, আড়াইশোর আগে গুটিয়ে দিল্লি টেস্টে ফলো-অন ওয়েস্ট ইন্ডিজের

কুলদীপের পঞ্চবাণ, আড়াইশোর আগে গুটিয়ে দিল্লি টেস্টে ফলো-অন ওয়েস্ট ইন্ডিজের
চার উইকেটে 140 রান নিয়ে খেলা শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয়দিন স্কোরবোর্ডে জুড়ল 108 রান ৷
Published : October 12, 2025 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: যেমনটা আঁচ করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনটাই হল ৷ কুলদীপ যাদবের ঘূর্ণিতে খেই হারিয়ে দ্বিতীয়দিন ফলো-অন বাঁচাতে ব্যর্থ হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ ভারতের 518 রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে সফরকারী দল গুটিয়ে গেল আড়াইশোর আগেই ৷ টেস্ট ক্রিকেটে পঞ্চমবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট এল কুলদীপের ঝুলিতে ৷ আর চায়নাম্যানের পঞ্চবাণে প্রথম ইনিংসে 248 রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় টেস্টে ফলো-অন করছে ক্যারিবিয়ানরা ৷
প্রথম ইনিংসে 270 রানে এগিয়ে থেকে প্রতিপক্ষকে ফলো-অন করালেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও অধিনায়ক শুভমন গিলের জোড়া শতরানে প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপর রানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে টপ-অর্ডার ব্যাটারদের আংশিক প্রতিরোধে চার উইকেট হারিয়ে 140 রানে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ দ্বিতীয়দিন তিন উইকেট গিয়েছিল রবীন্দ্র জাদেজার ঝুলিতে ৷ একটি উইকেট নিয়েছিলেন কুলদীপ ৷
রবিবার জাদেজা নিষ্প্রভ থাকলেও কোটলার পিচে কুলদীপের ঘূর্ণিতে কেঁপে গেল ক্য়ারিবিয়ান ব্য়াটিং ৷ গতকালের অপরাজিত ব্য়াটার শাই হোপ তৃতীয়দিন সকালে পাঁচ রান যোগ করে কুলদীপের ডেলিভারিতে ক্লিন বোল্ড হয়ে সাজঘরে ফেরেন ৷ হোপ করেন 36 রান ৷ গতকালের আরেক অপরাজিত ব্য়াটার তেভিন ইমলাচও 21 রানে চায়নাম্য়ান বোলারের শিকার হন ৷ এরপর জাস্টিন গ্রিভেস (17) ও জোমেল ওয়ারিকানও (1) ফেরেন দ্রুত ৷ 175 রানে আট উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে নবম উইকেটে সামান্য ঢাল হয়ে দাঁড়ায় খ্যারি পিয়ের ও অ্যান্ডারসন ফিলিপ জুটি ৷
5⃣-fer x 5⃣ times— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
Kuldeep Yadav gets his fifth five-wicket haul in Tests! 👏
A wonderful performance from him yet again 🔝
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imkuldeep18 pic.twitter.com/BUhPgnIVt6
নবম উইকেটে 46 রান যোগ করেন দু'জনে ৷ মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রতিরোধ ভাঙে পিয়েরের ৷ 46 বলে 23 রানে জসপ্রীত বুমরার শিকার হন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের একাদশতম ব্য়াটার জেইডেন সিলেসকে 13 রানে ফিরিয়ে পাঁচ উইকেটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন কুলদীপ ৷ 81.5 ওভারে 248 রানে শেষ হয় ক্যারিবিয়ান ইনিংস ৷ 82 রানে পাঁচ উইকেট শিকার করেন কুলদীপ ৷ একটি করে উইকেট বুমরা ও সিরাজের ৷ গতকালই তিন উইকেট তুলে নিয়েছিলেন জাদেজা ৷
𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
5⃣ wickets for Kuldeep Yadav
3⃣ wickets for Ravindra Jadeja
1⃣ wicket each for Mohd. Siraj and Jasprit Bumrah #TeamIndia lead by 270 runs and have enforced the follow-on 👍
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qEIjD4t2OT
দু'ম্য়াচের সিরিজে 1-0 ব্যবধানে এগিয়ে থাকা টিম ইন্ডিয়া দিল্লি টেস্টে টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ৷ যা অধিনায়ক হিসেবে প্রথম টস জয় গিলের ৷ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের ড্যাডি হান্ড্রেড ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেয় ৷ 175 রানে দ্বিতীয়দিন মর্নিং সেশনে রান-আউট হয়ে ফেরেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ এরপর টেস্ট ক্রিকেটে দশম সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ভারতের রান পাঁচশো পার করে দেন ক্য়াপ্টেন গিল ৷ 129 রানে অপরাজিত থাকেন তিনি ৷ পাঁচ উইকেটে 518 রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত ৷