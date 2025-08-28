কলকাতা, 28 অগস্ট: অচিন্ত্য শিউলি থেকে কোয়েল বর ৷ জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার ভারোত্তোলকদের সাপ্লাই লাইন এখন হাওড়া ৷ কাকতলীয়ভাবে এই দুই ভারোত্তোলকের প্রথম কোচ অষ্টম দাস ৷ গণেশ চতুর্থীর আগের রাতে হাওড়ার বর পরিবারে খুশির হাওয়া ৷ কারণ, বাড়ির মেয়ে কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে পোডিয়াম শীর্ষে ৷ 17 বছরের কোয়েলের সোনাজয়ের মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে সে যুব ও জুনিয়র বিভাগে জোড়া বিশ্বরেকর্ড গড়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করায় ৷
পেশায় মাংস বিক্রেতা কোয়েলের বাবা মিঠুন বর প্রথমটায় ফোন ধরে বিশ্বাসই করতে পারেননি ৷ পরে ধাতস্থ হয়ে মেয়ের জন্য মঙ্গলবার রাতেই বাড়িতে তৈরি করেছিলেন উৎসবের পরিবেশ ৷ নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর সংসারে মেয়ের জন্য তাঁর নামও চারিদিকে উচ্চারিত হচ্ছে ৷ যারা একসময় কটাক্ষ করতেন তারাই অভিনন্দনের হাত বাড়াচ্ছেন দেখে মিঠুন বরের সবকিছু যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে ৷
কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের যুব ভারোত্তোলনে মেয়েদের 53 কেজি বিভাগে মোট 192 কেজি ওজন তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে হাওড়ার সাঁকরাইলের কোয়েল ৷ আগে এই বিশ্বরেকর্ড ছিল 188 কেজি ৷ এছাড়াও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে 107 কেজি ওজন তুলেও নজির গড়েছে সে ৷ স্ন্যাচে 85 কেজি তুলে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেছে কোয়েল ৷ সবচেয়ে বড় কথা সিনিয়র বিভাগে রুপোজয়ী ভারতীয় প্রতিযোগীর থেকেও বেশি ওজন তুলেছে সে ৷
Koyel Bar sets new Youth World Record in #Weightlifting! 🔥🔥— Khel Now (@KhelNow) August 26, 2025
The 17-year-old lifts a total of 192kgs (85 kg Snatch and 107kgs Clean & Jerk) to win Gold in youth women's 53kg category at the Commonwealth Championships. 🇮🇳🥇
🎥 DD Sports#WeightliftingChampionships2025 pic.twitter.com/i5OEGW9UyO
বাড়িতে উৎসবের আমেজ শুনে আমেদাবাদে বসে আবেগতাড়িত কোয়েল ৷ সে জানিয়েছে মাঝপথে পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবার দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও কোনওদিন অর্থের কথা চিন্তা করতে হয়নি ৷ কোয়েল বলে, "ওজন তোলার সময়ে শুধুমাত্র বাবার মুখ মনে করেছি ৷ কোনওদিন আমাদের গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দেয়নি বাবা ৷ বাবার পরিশ্রম ছাড়া এই জায়গায় পৌঁছনো সম্ভব ছিল না ৷" আমেদাবাদে প্রতিযোগিতায় নামার আগে কী মনে হয়েছিল ? কোয়েল বলছে, "যে সংগ্রামের সঙ্গে লড়াই করে আজ এই জায়গায় এসেছি, এটা সে তুলনায় তো কিছুই নয় ৷ প্রথম থেকেই তাই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম ৷ এতদিন যখন পেরেছি মনে হয়েছিল আজও পারব ৷"
আমাদের বাংলার ঘরের মেয়ে, হাওড়ার বাসিন্দা কোয়েল বর আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারোত্তোলনের কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ডের হ্যাটট্রিক করে জোড়া সোনা জিতে বাংলাকে গর্বিত করেছে। আমি ওকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানাই।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 27, 2025
ওর অভিভাবক, কোচ – সকলকে জানাই শুভেচ্ছা।
আগামীদিনে…
দেউলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কোয়েলের বাবা মিঠুন বর একসময় যোগাসন শিখেছেন ৷ কিন্তু আর্থিক কারণে নিজের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে ৷ মেয়ের স্বপ্নপূরণে কোয়েলের বাবা মিঠুন তাই অক্লান্ত ৷ বাবার সঙ্গেই কোচ অষ্টম দাসের কাছে আসা। অষ্টম দাসের প্রশিক্ষণেই উঠে এসেছিলেন কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী ভারোত্তোলক অচিন্ত্য শিউলি ৷ এবার কোয়েলের সাফল্য ৷ নয়া নজিরের অধিকারীর প্রশংসা অষ্টমের মুখে ৷ তিনি বলছিলেন, "কোয়েলের হাতেখড়ি আমার কাছেই ৷ দশ বছর বয়স থেকে ওকে ভারোত্তোলন শেখাচ্ছি ৷ আমার প্রশিক্ষণেই জেলা ও রাজ্য স্তরে পদক জেতে ৷"
তাঁর সংযোজন, "ছোটবেলা থেকে কোয়েলের টেকনিক অত্যন্ত ভাল ৷ আমি ওকে শক্তি বাড়ানোর জন্য নানা ব্যায়াম করাতাম ৷ কোনওদিন মুখের উপরে রা কাড়েনি ৷ এমনকী জ্বর গায়েও অনুশীলন করে গিয়েছে ৷ এমনিতে খুবই অন্তর্মুখী স্বভাবের ৷ কিন্তু অনুশীলনে প্রচণ্ড একাগ্র ৷ সাধে তো আর কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জেতেনি ৷"
বাংলা থেকে আমেদাবাদ যাত্রাপথের গল্পটা অবশ্য একটু আলাদা ৷ জাতীয় আসরে কোয়েল চোখে পড়ে যায় কোচ বিজয় শর্মার ৷ এখন তাঁর অ্যাকাডেমিতেই প্রস্তুতি নিচ্ছে সে ৷ বিজয় স্যরের কথায়, "প্রথমদিন দেখেই ওর দক্ষতা বুঝতে পেরেছিলাম ৷ টেকনিক খুবই ভাল ৷ শক্তিও রয়েছে ৷ সবচেয়ে বড় কথা খুব নিয়মানুবর্তী। কোনওদিন অনুশীলনে দেরি করে আসতে দেখিনি ৷" সবমিলিয়ে কোয়েলের সাফল্যের গল্প পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের গল্প ৷ সাধারণের ভিড় থেকে এক মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার ছবি।