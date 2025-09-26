ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে রাহুলের 176*, অজিদের বিরুদ্ধে জেতালেন ভারতীয়-এ দলকে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে রাহুলের 176*, অজিদের বিরুদ্ধে জেতালেন ভারতীয়-এ দলকে
সেঞ্চুরি এল সাই সুদর্শনের ব্য়াটেও ৷ যা ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে স্বস্তি দেবে নির্বাচকদের ৷
Published : September 26, 2025 at 4:08 PM IST
লখনউ, 26 সেপ্টেম্বর: কারণ জানা না-গেলেও 74 রানে অবসৃত হয়ে তৃতীয়দিন মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি ৷ তবে চোটের আশঙ্কা উড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া-এ দলের বিরুদ্ধে চতুর্থ তথা শেষদিন ব্য়াট হাতে নামলেন কেএল রাহুল ৷ শুধু নামলেনই না, দেড়শো রানের ইনিংস খেলে অস্ট্রেলিয়া-এ'র বিরুদ্ধে ভারতীয়-এ দলকে স্মরণীয় জয় এনে দিলেন দক্ষিণী ব্য়াটার ৷ ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শুরুর আগে লখনউয়ে শুক্রবার অপরাজিত 176 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেললেন রাহুল ৷ সেঞ্চুরি এল সাই সুদর্শনের ব্য়াটেও ৷ রাহুল-সুদর্শনের ব্য়াটে দ্বিতীয় আনঅফিসিয়াল টেস্টে পাঁচ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতীয়-এ ৷
প্রথম টেস্ট ড্র'য়ের পর দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজও পকেটে পুরে নিল ধ্রুব জুরেল নেতৃত্বাধীন ভারতীয়-এ ৷ গুর্নুর ব্রার, মানব সুতার, মহম্মদ সিরাজদের দাপটে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 185 রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া-এ ৷ 412 রান তাড়া করতে নেমে তৃতীয়দিন শেষে দুই উইকেট হারিয়ে 169 রানে শেষ করেছিল ভারত ৷ 74 রানে কেএল রাহুল অবসৃত হলে ক্রিজে নামেন দেবদূত পারিক্কল ৷ তবে লম্বা হয়নি ক্য়ারিবিয়ান সিরিজে ডাক পাওয়া কর্ণাটক ব্য়াটারের ইনিংস ৷ অবশ্য প্রথম টেস্টে 150 রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি ৷ মাত্র পাঁচ রানে পারিক্কল ফিরলে 'নাইট-ওয়াচম্যান' মানব সুতার মাঠে নামেন ৷
A dominant chase by India A in Lucknow: https://t.co/pAR5wSv3E8#INDAvAUSA pic.twitter.com/SIyEw8Lcfx— cricket.com.au (@cricketcomau) September 26, 2025
তবে অন্তিমদিন শুরুতে পাঁচ রানে সুতার সাজঘরে ফিরলে আবারও ক্রিজে নামেন রাহুল ৷ তৃতীয়দিন শেষে 44 রানে অপরাজিত থাকা সুদর্শন চতুর্থদিন সকালে শতরান পূর্ণ করে আউট হন ৷ সেইসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে তাঁকে দলে রাখা নির্বাচকদেরও স্বস্তি দিয়ে যান চেন্নাই ব্য়াটার ৷ তাঁর 172 বলে 100 রানের ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও একটি ছক্কা ৷ রাহুলের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে সুদর্শনের 78 রানের জুটিতে জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় ভারত ৷ এরপর পঞ্চম উইকেটে ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে 115 রানের জুটি বাঁধেন রাহুল ৷ যা দলের জয় কার্যত নিশ্চিত করে দেয় ৷
56 রানে অধিনায়ক ধ্রুব জুরেল আউট হলেও রাহুলকে থামাতে পারেননি জ্য়াক সাদারল্য়ান্ড, টড মারফিরা ৷ প্রথমে শতরান তারপর দেড়শত রান পূর্ণ করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন বিলেত সফরে 532 রান করা জাতীয় দলের টেস্ট ওপেনার ৷ 91.3 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 413 রান তুলে নেয় ভারতীয়-এ দল ৷ 210 বলে রাহুলের 176 রানের ইনিংসে সাজানো 16টি চার ও চারটি ছয়ে ৷ তাঁর সঙ্গে 14 বলে 16 রানে অপরাজিত থেকে যান নীতীশ রেড্ডি ৷