ন'বছর পর দেশের মাটিতে সেঞ্চুরি, গম্ভীর-রোহিতদের নজির টপকালেন ওপেনার রাহুল

3,211 দিন পর দেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি এল কর্ণাটক ব্যাটারের ৷ আমেদাবাদে এদিন অভিনব সেলিব্রেশনে মাতলেন ভারতীয় ওপেনার ৷

KL RAHUL
আমেদাবাদে শতরানের পর রাহুলের অভিনব সেলিব্রেশন (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
আমেদাবাদ, 3 অক্টোবর: দু'টি সেঞ্চুরি-সহ 532 রান করে ইংল্যান্ডে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর সিরিজের তৃতীয় সর্বাধিক রানস্কোরার ছিলেন তিনি ৷ দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের রেশ যে ধরে রেখেছেন, বুঝিয়ে দিলেন কেএল রাহুল ৷ দেশের মাটিতে 2025-27 বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে দুরন্ত শতরান করলেন দক্ষিণী ব্যাটার ৷ সেইসঙ্গে ওপেনার হিসেবে দশম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীরের নজির ছাপিয়ে গেলেন রাহুল ৷

দেশের মাটিতে এদিন কেএল রাহুলের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি এল ন'বছর বছর ৷ 2016 সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তাঁর প্রথম শতরানটি এসেছিল চিপকে ৷ সেবার 199 রানের ইনিংস এসেছিল রাহুলের ব্যাটে ৷ শুক্রবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয়দিন লাল-বলের ক্রিকেটে একাদশ সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করলেন কর্ণাটক ব্য়াটার ৷ তবে ওপেনার হিসেবে এটি তাঁর দশম টেস্ট শতরান ৷ ওপেনার হিসেবে ন'টি করে টেস্ট শতরানের মালিক প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং জাতীয় দলের বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর ৷ অর্থাৎ, ভারতীয় ওপেনার হিসেবে টেস্ট সেঞ্চুরির নিরিখে দুই প্রাক্তন তারকাকে পিছনে ফেললেন তেত্রিশের রাহুল ৷

প্রথমদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে 53 রানে অপরাজিত ছিলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ 3,211 দিন পর দেশের মাটিতে শুক্রবার রাহুল সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন প্রথম সেশনেই ৷ 190 বলে এদিন একাদশ টেস্ট সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করে মধ্যাহ্নভোজে যান তিনি ৷ 12টি চার দিয়ে সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস ৷ এদিনের পর ভারতীয় ওপেনার হিসেবে সর্বাধিক শতরানের নিরিখে রাহুলের সামনে রয়েছেন তিনজন ৷ 33টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তালিকার শীর্ষে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর ৷ 22টি এবং 12টি সেঞ্চুরি করে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থানে রয়েছেন দুই প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র সেহওয়াগ ও মুরলি বিজয় ৷

রাহুলের সেঞ্চুরির পাশাপাশি অধিনায়ক শুভমন গিলের হাফসেঞ্চুরির সৌজন্যে তিন উইকেটে 218 রান তুলে এদিন মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে যায় টিম ইন্ডিয়া ৷ গিল 50 রান পূর্ণ করে অবশ্য প্রথম সেশনেই ফিরে যান ৷ তৃতীয় উইকেটে রাহুল-গিল যোগ করেন 98 রান ৷ বিরতির পর প্রথম ওভারে জোমেল ওয়ারিকানের শিকার হন রাহুলও ৷ 100 রানে সাজঘরে ফেরেন তিনি ৷ সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর রাহুলের একটি সেলিব্রেশন ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷

কয়েকমাস হল পিতৃত্বের স্বাদ পেয়েছেন তিনি ৷ খুদে পুত্রসন্তানকে উদ্দেশ্য করে এদিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর বাঁ-হাতের মধ্যমা ও অনামিকা মুখে ঢুকিয়ে অভিনব সেলিব্রেশনে মাতেন ভারতীয় ব্য়াটার ৷ আপাতত ক্রিজে ব্য়াটিং করছেন ধ্রুব জুরেল ও রবীন্দ্র জাদেজা ৷ চার উইকেট হারিয়ে ভারতের লিড ইতিমধ্যেই একশো রানের গণ্ডি পেরিয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার দুই পেসার মহম্মদ সিরাজ ও জসপ্রীত বুমরার দাপটে প্রথম ইনিংসে ক্য়ারিবিয়ানদের 162 রানে গুটিয়ে দেয় টিম ইন্ডিয়া ৷

