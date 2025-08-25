হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: চলতি মাসের শেষেই শুরু হচ্ছে কাফা নেশনস কাপ ৷ যেখানে অংশ নিচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দল ৷ নয়া কোচ খালিদ জামিলের কোচিংয়ে সিনিয়র দলের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতে চলেছে এটি ৷ দ্বিবার্ষিক এই প্রতিযোগিতা এবার যৌথভাবে আয়োজন করছে উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান ৷ 29 অগস্ট আয়োজক তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্য়াচ খেলবে ভারত ৷ তার আগে সোমবার ঘোষিত হয়ে গেল 23 সদস্যের দল ৷
- জামিলের বাছাই দলে নেই কোনও মোহনবাগান ফুটবলার: জাতীয় শিবিরে গিয়ে দলের অধিনায়ক শুভাশিস বসুর চোট পাওয়া এবং চোট পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের সঙ্গে অসহযোগিতা ৷ ফেডারেশনের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ এনে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে ফুটবলার পাঠাতে অস্বীকার করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ যদিও শুভাশিস বসু যে জাতীয় শিবিরে থাকাকালীন বা গত মার্চে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্য়াচে খেলার সময় কোন চোট পাননি, এ সম্পর্কে অনুরাগীদের জ্ঞাত করে সোশাল মিডিয়ায় খোলা চিঠি লিখেছিল ফেডারেশন ৷
এমনকী গত মে মাসে ফের শুভাশিস জাতীয় শিবিরে যোগদান করেছিলেন ৷ তখন আইএসএল ফাইনালে চোট পাওয়ার কথা বাগান অধিনায়ক জানিয়েছিলেন বলে খোলা চিঠিতে দাবি করেছে ফেডারেশন ৷ এর পাল্টা মোহনবাগানের তরফে এখনও কিছু না-এলেও দু'পক্ষের দ্বন্দ্বের কারণে কাফা নেশনস কাপে ভারতীয় স্কোয়াডে নেই কোনও মোহনবাগান ফুটবলার ৷
👔 Head Coach Khalid Jamil announces his squad for the #CAFANationsCup 2025! 🇮🇳🐯#IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/wv7boyUAFE— Indian Football Team (@IndianFootball) August 25, 2025
- ইস্টবেঙ্গলের তিন: মোহনবাগানের কোনও ফুটবলার না-থাকলেও কাফা নেশনস কাপগামী ভারতীয় দলে জায়গা করে নিলেন ইস্টবেঙ্গলের তিন ৷ ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনালে থেকে লাল-হলুদের বিদায়ের পর বেঙ্গালুরুতে অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি, দুই মিডফিল্ডার জিকসন সিং এবং নাওরেম মহেশ সিং ৷ এই তিন ফুটবলারই জায়গা করে নিয়েছেন 23 জনের স্কোয়াডে ৷
- জায়গা পেলেন গুরপ্রীত: অনিশ্চয়তা থাকলেও গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে রেখেই দলঘোষণা করলেন খালিদ জামিল ৷ স্কোয়াডের বাকি দুই শটস্টপার অমরিন্দর সিং ও হৃতিক তিওয়ারি ৷
- এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের প্রস্তুতি: কাফা নেশনস কাপ আসলে ভারতের কাছে এশিয়ান কাপের তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচের প্রস্তুতি প্রতিযোগিতা ৷ আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 2027 মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার যোগ্যতা-অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ তিন ম্য়াচ খেলবে 'ব্লু টাইগার্স' ৷ তার আগে আমন্ত্রিত দল হিসেবে কাফা নেশনস কাপের গ্রুপ পর্বে আফগানিস্তান, ইরান এবং তাজিকিস্তানের সঙ্গে রয়েছে তাঁরা ৷
একনজরে ঘোষিত ভারতীয় স্কোয়াড
- গোলরক্ষক: গুরপ্রীত সান্ধু, অমরিন্দর সিং, হৃতিক তিওয়ারি
- ডিফেন্ডার: রাহুল ভেকে, নাওরেম রোশন, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিঙ্গান, চিংলেনসানা সিং, ভালপুইয়া, মহম্মদ উভেইস
- মিডফিল্ডার: নিখিল প্রভু, সুরেশ ওয়াংজম, দানিশ ফারুখ, জিকসন সিং, বরিস সিং, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্তা সিং, নাওরেম মহেশ সিং
- ফরোয়ার্ড: ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং (জুনিয়র), জিতিন এমএস, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ও বিক্রম প্রতাপ সিং ৷