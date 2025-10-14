ETV Bharat / sports

গিলদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে অজি শিবিরে ধাক্কা, ছিটকে গেলেন তারকা উইকেটরক্ষক

প্রথম পছন্দের দুই উইকেটরক্ষককে ছাড়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচ খেলবে অজিরা ৷

JOSH INGLIS
প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচে পাওয়া যাবে না জোশ ইংলিসকে (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 1:27 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়ান-ডে সিরিজকে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন সিরিজ বললে ভুল হয় না ৷ সাত মাস পর দেশের জার্সিতে মাঠে দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের দুই হেভিওয়েট তারকাকে ৷ রো-কো'র প্রত্যাবর্তন সিরিজ শুরুর দিনপাঁচেক আগে ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে ৷ ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজের প্রথম ম্য়াচ থেকে ছিটকে গেলেন স্টাম্পার-ব্যাটার জোশ ইংলিস ৷ পাশাপাশি পারিবারিক কারণে পারথে সিরিজের প্রথম ম্য়াচে নেই লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ৷ জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় সন্তান জন্মের আগে পরিবারের পাশে থাকবেন তিনি ৷

পায়ের পেশিতে টান ধরার কারণে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাসের শুরুতে টি-20 সিরিজেও পাওয়া যায়নি ইংলিসকে ৷ সেই চোট সারিয়ে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ সেই কারণেই অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিলের পয়লা ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্য়াচে নেই ইংলিস ৷ দ্বিতীয় ম্যাচেও যে তাঁকে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ পরিবর্ত হিসেবে নিউ সাউথওয়েলস ক্রিকেটার জোশ ফিলিপকে ডেকে নেওয়া হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷

দ্বিতীয় ম্যাচে না-হলেও তৃতীয় ম্য়াচে ইংলিসকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাপ্রকাশ করেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এক মুখপাত্র ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী 25 অক্টোবর ৷ এদিকে দ্বিতীয় সন্তান জন্মের কারণে প্রথম ওয়ান-ডে'তে অভিজ্ঞ জাম্পাকে পাচ্ছে না ক্যাঙারু ব্রিগেড ৷ পরিবর্তে ম্য়াথু কুহনেম্য়ানকে স্কোয়াডে ডেকে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা ৷ 2022 সালের পর অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ফের ওডিআই খেলার সম্ভাবনা তাঁর ৷ তবে অজি স্কোয়াডে স্পিনার হিসেবে রয়েছেন ম্য়াট শর্ট এবং কুপার কনোলিও ৷

23 অক্টোবর সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান-ডে'র আগে জাম্পা দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় ধাক্কা ইংলিসের না-থাকা ৷ শেফিল্ড শিল্ডের কারণে স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম পছন্দের স্টাম্পার-ব্য়াটার অ্যালেক্স ক্যারিকে প্রথম ম্য়াচের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এরপর ইংলিসকে না-পাওয়ার অর্থ প্রথম দুই উইকেটরক্ষক-ব্য়াটারকে ছাড়া 'মেন ইন ব্লু'র বিরুদ্ধে শুরু করতে হবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷ পরিবর্ত ফিলিপ চারবছর পর দেশের হয়ে প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচটি খেলবেন ৷

আগামী 19 অক্টোবর পারথে অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচ খেলবে গিলের ভারত ৷ এরপর 23 অক্টোবর এবং 25 অক্টোবর সিরিজের বাকি দু'টি ম্য়াচ যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে অ্যাডিলেড এবং সিডনিতে ৷ ওয়ান-ডে সিরিজ পরবর্তী অজিভূমে পাঁচ ম্য়াচের কুড়ি-বিশের সিরিজ খেলবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত ৷

  • একনজরে অস্ট্রেলিয়ার পরিবর্তিত স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), কুপার কনোলি, বেন ডুয়ার্শুইস, ন্যাথন এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জোশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), ম্য়াথু কুহনেম্য়ান, জোশ ইংলিস (উইকেটরক্ষক), মিচেল ওয়েন, ম্যাথু রেনশঁ, ম্যাথু শর্ট, মিচেল স্টার্ক ও অ্য়াডাম জাম্পা ৷

