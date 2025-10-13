ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি ক্যাম্পবেলের, কোটলায় ইনিংস হার এড়িয়ে প্রত্যাঘাত ক্যারিবিয়ানদের

ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি ক্যাম্পবেলের, কোটলায় ইনিংস হার এড়িয়ে প্রত্যাঘাত ক্যারিবিয়ানদের
2006 সালের পর ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট শতরান করলেন কোনও ক্য়ারিবিয়ান ওপেনার ৷
Published : October 13, 2025 at 3:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে এহেন লড়াই ছুড়ে দেবে, জানলে হয়তো সফরকারী দলকে ফলো-অনে পাঠাতেন না শুভমন গিল ৷ সে যাইহোক দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে শেষবেলায় সিরিজে প্রাণ এল ৷ ওপেনার জন ক্যাম্পবেল এবং শাই হোপের ব্য়াটে দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস হার এড়াল ভারত ৷ গতকাল 87 রানে অপরাজিত ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন চতুর্থদিন মর্নিং সেশনে ৷ এরপর দ্বিতীয় সেশনে শাই হোপের ব্য়াটে দ্বিতীয় টেস্টে লিড নিল ক্যারিবিয়ানরা ৷
2002 সালের পর ওপেনার হিসেবে সেঞ্চুরি: শেষবার ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওপেনার হিসেবে সেঞ্চুরি করেছিলেন ওয়েভেল হাইন্ডস ৷ 2002-03 সিরিজের তৃতীয় টেস্টে ইডেন গার্ডেন্সে 100 রান এসেছিল বাঁ-হাতি ওপেনারের ব্য়াটে ৷ এরপর গত 22 বছরে ভারতের মাটিতে তিন-তিনটি টেস্ট সিরিজ খেলেছে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ কিন্তু সেঞ্চুরি পাননি কোনও ওপেনার ৷ সোমবার সেই খরা কাটল ক্যাম্পবেলের ব্যাটে ৷ 23 বছরে প্রথম ক্যারিবিয়ান ওপেনার হিসেবে ভারতের মাটিতে সেঞ্চুরি তাঁর পয়লা টেস্ট সেঞ্চুরিও বটে ৷
দিনের নবম ওভারে রবীন্দ্র জাদেজাকে ছক্কা হাঁকিয়ে ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ক্যাম্পবেল ৷ 174 সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর অবশ্য সেই অর্থে লম্বা হয়নি ক্যারিবিয়ান ওপেনারের ইনিংস ৷ 115 রানে জাদেজারই শিকার হন ক্যাম্পবেল ৷ তাঁর 199 বলের ইনিংস ছিল 12টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ একইসঙ্গে 19 বছর বাদে পাঁচদিনের ক্রিকেটে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি এল কোনও ক্যারিবিয়ান ওপেনারের ব্য়াটে ৷ শেষবার 2006 সালে ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেছিলেন ডারেন গঙ্গা ৷
Years in the making, an outstanding landmark for our opener. #INDvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/zBJGKyso9f— Windies Cricket (@windiescricket) October 13, 2025
ভিভ রিচার্ডসের সঙ্গে একাসনে: ফিরোজ শা কোটলায় টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করে স্যর ভিভ রিচার্ডস, কপিল দেবের সঙ্গে এক আসনে বসে পড়লেন জন ক্য়াম্পবেল ৷ ক্যাম্পবেলের মতো উপরোক্ত দুই কিংবদন্তিও তাঁদের পয়লা টেস্ট শতরানটি করেছিলেন কোটলায় ৷ যা বর্তমানে অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম নামে পরিচিত ৷
শাই হোপের সেঞ্চুরি: ক্যাম্পবেলের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে 177 রানের জুটি বাঁধার পর মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে 92 রানে অপরাজিত ছিলেন শাই হোপ ৷ এরপর দ্বিতীয় সেশনে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন তিনিও ৷ তারপরই ভারতের রান টপকে লিড নেয় সফরকারী দল ৷ শতরান পূর্ণ করার পরপরই সাজঘরে ফেরেন হোপও ৷ 12টি চার ও দু'টি ছক্কায় 214 বলে 103 রানে আউট হন তিনি ৷
এরপর দ্রুত পাঁচ উইকেট হারায় ক্যারিবিয়ানরা ৷ এরপর দশম উইকেটে জাস্টিন গ্রিভেসের সঙ্গে জেইডেন সিলেসের 50 রানের জুটি চা-বিরতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লিড নিয়ে যায় 91 রানে ৷ গ্রিভেস ব্য়াটিং করছেন 35 রানে ৷ সিলেস অপরাজিত 18 রানে ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান নয় উইকেটে 361 ৷