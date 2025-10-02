ঘরের মাঠে টেস্ট উইকেটের হাফসেঞ্চুরি, শ্রীনাথের নজির ছুঁলেন বুমরা
তৃতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে দেশের মাটিতে পঞ্চাশ উইকেট এল গুজরাত পেসারের ঝুলিতে ৷ প্রথমদিনের শেষে চালকের আসনে ভারত ৷
Published : October 2, 2025 at 5:27 PM IST
আমেদাবাদ, 2 অক্টোবর: টেস্ট কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত যে সকল মণিমানিক্য তিনি কুড়িয়েছেন, তাঁর সিংহভাগ দেশের বাইরে ৷ এই মুহূর্তে অ্যাওয়ে টেস্টে তাঁর সংগ্রহে 172টি উইকেট ৷ আর আমেদাবাদে বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নামার আগে দেশের মাটিতে নামের পাশে ছিল 47টি উইকেট ৷ সংখ্য়াটাকে আমেদাবাদ টেস্টের প্রথমদিন পঞ্চাশে নিয়ে গেলেন জসপ্রীত বুমরা ৷ আর ঘরের মাঠে উইকেটের হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে অনন্য কীর্তি গড়লেন গুজরাত পেসার ৷ দ্রুততম হিসেবে দেশের মাটিতে 50 উইকেট সংগ্রহের নিরিখে জাভাগাল শ্রীনাথকে ছুঁলেন বুমরা ৷
আমেদাবাদ টেস্টে এদিন প্রথম ইনিংসে তিন ক্যারিবিয়ান ব্যাটারকে ফেরালেন স্পিডস্টার ৷ ওপেনার জন ক্যাম্পবেল, জাস্টিন গ্রিভেস এবং জোহান লেইন তাঁর শিকারের তালিকায় ৷ 41তম ওভারে অভিষেককারী লেইনকে ফিরিয়ে নজিরে নাম তোলেন বুমরা ৷ ঘরের মাটিতে 50 উইকেটের মাইলফলক ছুঁতে 24 ইনিংস খরচ করলেন ডানহাতি পেসার ৷ প্রাক্তন পেসার জাভাগাল শ্রীনাথও 24 ইনিংসেই দেশের মাটিতে 50 টেস্ট উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ৷
এই তালিকায় জাভাগাল শ্রীনাথকে ছুঁয়ে কপিল দেব (25 ইনিংস), ইশান্ত শর্মাদের (27 ইনিংস) ছাপিয়ে গেলেন বুমরা ৷ 49তম টেস্ট খেলতে নেমে 222টি টেস্ট উইকেট হয়ে গেল বুমরার ঝুলিতে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো জসপ্রীত বুমরা বিশ্বের একমাত্র বোলার যাঁর ঝুলিতে কুড়িরও কম বোলিং গড়ে (19.82) দু'শো বা তার বেশি উইকেট রয়েছে (এই পরিসংখ্যান চলতি টেস্টের আগে পর্যন্ত) ৷
Congratulations to @Jaspritbumrah93, who has picked his 50th Test wicket in India in 24 innnings, the joint-fastest with Javagal Srinath among Indian fast bowlers.#TeamIndia pic.twitter.com/SdtBTRptxo— BCCI (@BCCI) October 2, 2025
এদিন প্রথম সেশনে কেবল একটি উইকেট এসেছিল বুমরার ঝুলিতে ৷ জন ক্যাম্পবেলকে কট বিহাইন্ড করেন গুজরাত পেসার ৷ এরপর দ্বিতীয় সেশনে জোড়া উইকেট তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথকে ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ এদিন আরও একটি নজিরে নাম লিখিয়েছেন বুমরা ৷ প্রথম ভারতীয় পেসার হিসেবে ঘরের মাটিতে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও 50 উইকেটের কীর্তি ছুঁলেন বুমরা ৷ রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাদেজার পর সার্বিকভাবে তৃতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে এই নজিরে নাম তুললেন ভারতীয় পেস বোলিংয়ের স্তম্ভ ৷
বুমরার তিন উইকেটের পাশে উজ্জ্বল আরেক পেসার মহম্মদ সিরাজও ৷ তিনি নিলেন চার উইকেট ৷ পেসারদ্বয়ের দাপটে 162 রানে শেষ হয় ক্য়ারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংস ৷ জবাবে প্রথমদিনের শেষে চালকের আসনে টিম ইন্ডিয়া ৷ দুই উইকেট হারিয়ে 121 রান তুলেছে তাঁরা ৷ অর্থাৎ, 41 রানে পিছিয়ে হোম টিম ৷ হাফসেঞ্চুরি পুর্ণ করে 53 রানে ক্রিজে রয়েছেন ওপেনার কেএল রাহুল ৷ তাঁর সঙ্গে 18 রানে অপরাজিত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷