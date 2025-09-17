দিয়ামান্তাকোসের বদলি ইস্টবেঙ্গলে প্রায় চূড়ান্ত সেভিয়ার প্রাক্তনী

দিয়ামান্তাকোসের বদলি ইস্টবেঙ্গলে প্রায় চূড়ান্ত সেভিয়ার প্রাক্তনী
ডুরান্ডের পর গ্রিক স্ট্রাইকার দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে গোল্ডেন হ্য়ান্ডশেক সেরে ফেলে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷
Published : September 17, 2025 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের পরিবর্তে খুঁজে নিল ইস্টবেঙ্গল ৷ সব ঠিক থাকলে রুইজি সুয়োকা, আরাতা ইজুমি, কাতসুমি ইয়ুসার পর লাল-হলুদ জার্সিতে দেখা যাবে আরও এক জাপানি ফুটবলারকে ৷ সেভিয়ার মত স্পেনের নামী ক্লাবে খেলা হিরোশি ইবুসুকি যোগ দিতে চলেছেন কলকাতার ক্লাবে ৷ কোচ অস্কার ব্রুজোঁই নাকি ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতার স্ট্রাইকারকে পছন্দ করেছেন ৷ এর ফলে ষষ্ঠ বিদেশি নিয়ে জল্পনার অবসান হল লাল-হলুদে ৷
সম্ভবত চলতি সপ্তাহেই ইস্টবেঙ্গল তাঁদের নতুন জাপানি স্ট্রাইকারের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে ৷ আসন্ন সুপার কাপের আগে দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দ্রুত শহরেও চলে আসার সম্ভাবনা ইবুসুকির ৷ প্রসঙ্গত, ডুরান্ড কাপের পর হঠাতই দলের তারকা বিদেশি স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে নেয় ইস্টবেঙ্গল ৷ গ্রিসের স্ট্রাইকারকে চলতি মরশুমের শুরু থেকেই লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট দলে রাখতে চায়নি ৷ যদিও চুক্তির গেরোয় প্রথমে তা সম্ভব হয়নি ৷ তবে দুই তরফে আলোচনা চলছিল ৷ ডুরান্ডের পর তা ফলপ্রসূ হতেই ইস্টবেঙ্গলে দিয়ামান্তোকোস বিদায় হয়।
তারপর থেকেই আলোচনা চলছিল সুপার কাপের আগে আদৌ কি কোনও বিদেশি নেবে লাল-হলুদ ব্রিগেড ? খবর ছিল আইএসএলের আগে ষষ্ঠ বিদেশি নেওয়া হবে ৷ তবে গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি পাল্টায় ৷ গত মরশুমে অস্ট্রেলিয়ার ক্লাব ওয়েস্টার্ন ইউনাইটেডের খেলা 34 বছর বয়সি এই স্ট্রাইকারকে ফ্রি-ফুটবলার হিসেবেই দলে নিচ্ছে লাল-হলুদ জার্সি ৷ জীবনপঞ্জি অনুযায়ী লা লিগার ক্লাব জিরোনা, সেভিয়া এফসি'র দলে খেলেছেন ইবুসুকি ৷ এছাড়া ভ্যালেন্সিয়া-বি, অ্যাডিলেড ইউনাইটেডের মতো দলে খেলারও অভিজ্ঞতা রয়েছে পেশাদার কেরিয়ারে প্রায় সাড়ে চারশো ম্য়াচ খেলা স্ট্রাইকার ৷
এদিকে শুধু ষষ্ঠ বিদেশি বেছে ফেলাই নয়, দলের সাইডব্যাক সমস্যাও দূর করার চেষ্টা চলছে ইস্টবেঙ্গলে ৷ নতুন মরশুমে শক্তিশালী দল গড়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ কিন্তু মজবুত রক্ষণ গড়তে গিয়ে সাইড-ব্যাক সমস্যা দূর হয়নি ৷ লেফট-ব্যাক জয় গুপ্তাকে সই করানো হলেও একজন ভালোমানের রাইট-ব্যাকের খোঁজে লাল-হলুদ রিক্রুটাররা ৷ শোনা যাচ্ছে বেঙ্গালুরু এফসি থেকে রাহুল ভেকেকে নেওয়ার কথা চলছে ৷ রাহুল ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনীও বটে ৷ তাঁকে ছাড়ার ব্যাপারে বেঙ্গালুরুও অনেকটা নরম হয়েছে বলে খবর ৷