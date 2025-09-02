হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: তৃতীয় রাউন্ডে ডেনিস শাপোভালভের বিরুদ্ধে সহজ জয় পেলেও প্রথম সেট খোয়াতে হয়েছিল তাঁকে ৷ ম্য়াচের পর প্রথম সেটে হোঁচট খাওয়া প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে জ্য়ানিক সিনার বলেছিলেন, "আমি যন্ত্র নই ৷ কোর্টে আমাকেও কখনও কখনও সমস্য়ায় পড়তে হয় ৷" তবে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ ষোলোর ম্য়াচে ফের একাধিপত্য নিয়ে জিতলেন গতবারের শিরোপাজয়ী ৷ আর ইতালি তারকার দুর্ধর্ষ টেনিস দেখে তাঁকে ম্য়াচ শেষে 'কৃত্রিম মেধাসম্পন্ন' প্লেয়ার আখ্যা দিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্ডার বুবলিক ৷
আর্থার অ্য়াশ স্টেডিয়ামে রুশ-কাজাখ প্রতিদ্বন্দ্বীকে এদিন দাঁড়াতেই দিলেন না সিনার ৷ বুবলিকের বিরুদ্ধে গতবারের চ্যাম্পিয়নের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-1, 6-1, 6-1 ৷ ইতালি তারকার নিখুঁত টেনিসের সামনে এদিন অসহায় আত্মসমর্পণ করেন বুবলিক ৷ আর ম্য়াচ শেষে সৌজন্য বিনিময়ের সময় চার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সিনারকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলেন, "তুমি দুর্ধর্ষ ৷ পাগল করে দেওয়ার মত টেনিস খেলেছো ৷" এখানেই শেষ নয় ৷ পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ইনস্টা পোস্টে সিনারের ছবিতে করা মন্তব্যে বুবলিক লেখেন, "কৃত্রিম মেধা" ৷
All business for Jannik Sinner on Monday night. pic.twitter.com/IjwonNKeTk— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
হারের পর প্রতিযোগিতার 23তম বাছাইয়ের এই প্রশংসা আংশিক মজার ছলে হলেও তাতে শ্রদ্ধা ঝরে পড়েছে সিনারের প্রতি ৷ এদিন শুরু থেকে সিনারের খেলা খানিকটা যান্ত্রিকই মনে হচ্ছিল ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিরন্তর চাপ রেখে যেভাবে তিনি ম্য়াচ জেতেন, তাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনে হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ৷ মাত্র এক ঘণ্টা 21 মিনিটে ম্য়াচ জিতে শেষ আটে জায়গা করে নেন চলতি বছর জোড়া মেজর (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, উইম্বলডন) জিতে নেওয়া বিশ্বের এক নম্বর ৷
শেষ ষোলোর ম্য়াচে এদিন বুবলিকের আটটি সার্ভিস ব্রেক করেন সিনার ৷ রুশ-কাজাখ প্রতিদ্বন্দ্বীর সার্ভিস থেকেই 60 শতাংশের কাছাকাছি পয়েন্ট অর্জন করেন তিনি ৷ এই পরিসংখ্য়ানেই স্পষ্ট কতটা আধিপত্য নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পা রেখেছেন সিনার ৷ 6-1 ব্যবধানে তিন সেট এবং সঙ্গে ম্য়াচ জয়ের পর সিনার নিজেও এদিন স্বীকার করে নেন তাঁর দুর্ধর্ষ টেনিসের কথা ৷
As impressive as it gets from Jannik Sinner! pic.twitter.com/mWqnzJFDJO— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025
ম্য়াচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বের পয়লা নম্বর বলেন, "আমার মনে হয়ে আজ দারুণ টেনিস উপহার দিয়েছি ৷ আমি খুব তাড়াতাড়ি ওর (বুবলিক) সার্ভিস ব্রেক করতে পারায় আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল ৷ যা আমাকে আরও ভালো খেলতে সাহায্য করেছে ৷" শেষ আটে সিনারের সামনে স্বদেশী লোরেঞ্জো মুসেত্তি ৷ শেষ ষোলোর ম্য়াচে দুরন্ত টেনিস উপহার দিয়েছেন মুসেত্তিও ৷ অবাছাই স্পেনের জাউমি মুনারকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিলেন তিনি ৷ বিশ্বের দশ নম্বরের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-3, 6-0, 6-1 ৷