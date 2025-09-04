নিউইয়র্ক, 4 সেপ্টেম্বর: কেরিয়ারের পঞ্চম এবং চলতি বছর তৃতীয় খেতাবের লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্য জ্য়ানিক সিনার ৷ বিশ্বের পয়লা নম্বর টেনিস প্লেয়ার যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ আটে স্বদেশী লোরেঞ্জো মুসেত্তির বিরুদ্ধে যে জিতবেন, সেটা প্রত্যাশিত ছিল ৷ কিন্তু কতটা আধিপত্য নিয়ে তিনি সেমিফাইনালে পৌঁছন, সেটাই ছিল দেখার ৷ আর্থার-অ্য়াশ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার একাধিপত্য নিয়েই মুসেত্তিকে উড়িয়ে দিলেন সিনার ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে ঝড় তুলে শেষ চারে পৌঁছলেন বছর তেইশের তারকা ৷ সেইসঙ্গে একাধিক নজিরে নাম জুড়ল তাঁর ৷
- স্ট্রেট সেটে জিতলেন সিনার: অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে বছর শুরু করা সিনার চলতি বছর পরবর্তীতে ফরাসি ওপেনের ফাইনালে পৌঁছন ৷ এরপর বছরের তৃতীয় গ্র্য়ান্ড স্ল্যাম উইম্বলডনে প্রথমবারের জন্য খেতাব জিতে নেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে চলতি বছরটা ইতালিয়ানের কাছে স্বপ্নের মত ৷ সিনার যে তাই সহজেই জিতবেন, এমনটা ভাবায় কোনও দোষ ছিল না ৷ আর প্রত্য়াশায় সিলমোহর দিয়েই স্ট্রেট সেটে এদিন মুসেত্তিকে ধরাশায়ী করলেন চার মেজরের মালিক ৷ সিনারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-1, 6-4, 6-2 ৷ মাত্র দু'ঘণ্টায় ম্য়াচ জিতে নিলেন সিনার ৷ 2008 সালে রজার ফেডেরারের পর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের পুরুষ সিঙ্গলসে খেতাব ধরে রাখতে পারেননি কেউ ৷ ফলত নয়া ইতিহাস গড়া থেকে আর দু'টি ম্য়াচ দূরে সিনার ৷
- প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে নজির: কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে সেমিফাইনালে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এদিন অনন্য নজির গড়ে ফেললেন সিনার ৷ টেনিসের ওপেন এরায় প্রথম ইতালিয়ান হিসেবে একই বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্য়ামেরই শেষ চারে পৌঁছে গেলেন তিনি ৷ 1973 সালের পর সিনার হলেন বিশ্বের চতুর্থ পয়লা নম্বর, যিনি সবক'টি গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামের সেমিতে পা রাখলেন ৷ এই নজিরে তিনি সমকক্ষে বসলেন ইভান লেন্ডল, রজার ফেডেরার এবং নোভাক জকোভিচের ৷ আর সিনার হলেন চারজনের মধ্যে কনিষ্ঠ ৷
Jannik Sinner's job is tennis.— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025
And business is good. pic.twitter.com/gTU6rBZFDG
- শেষ চারে সামনে কানাডার প্রতিদ্বন্দ্বী: দশম বাছাই মুসেত্তিকে হারানোর পর সেমিফাইনালে সিনারের সামনে কানাডার ফেলিক্স অগার আলিয়াসিম ৷ অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিশ্বের পয়লা নম্বর সিনারের সেমিফাইনাল ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী 6 সেপ্টেম্বর ৷ অষ্টম বাছাই অষ্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনরকে হারিয়ে সেমিতে পা রেখেছেন সিনারের প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
The only two men's tennis players to reach the semifinals at every Major this season 😯 pic.twitter.com/aYNcqSQ7uu— SportsCenter (@SportsCenter) September 4, 2025
- অন্য সেমিতে লড়াই জকোভিচ-আলকারাজ: যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে পুরুষ সিঙ্গলসের প্রথম সেমিতে মুখোমুখি হবেন নোভাক জকোভিচ এবং কার্লোস আলকারাজ ৷ সেই ম্য়াচে যেই জিতুক, কানাডার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সিনার ফাইনালে পৌঁছলে তাঁর সামনে কঠিন লড়াই ৷