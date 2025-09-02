হায়দরাবাদ, 2 সেপ্টেম্বর: হাতে সময় আর এক সপ্তাহ ৷ তারপরেই আরব আমিরশাহীতে শুরু বাইশ গজে এশিয়া সেরার লড়াই ৷ নবমবার খেতাব জিততে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হিসেবে টুর্নামেন্টে প্রবেশ করবে টিম ইন্ডিয়া ৷ কেবল ভারতীয় দল নয়, আগামী বছর কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের আগে এশিয়ার শক্তিধর সব দেশের কাছেই এই টুর্নামেন্ট নিজেদের শক্তি ঝালিয়ে নেওয়ার সেরা মঞ্চ ৷ তাই খেতাবে চোখ রেখেও এই টুর্নামেন্টে (এশিয়া কাপে) বিশ্বকাপের জন্য সঠিক কম্বিনেশন গড়ে তোলার দিকে ভারতের নজর থাকবে বলে জানালেন ইরফান পাঠান ৷
এশিয়া কাপ সম্প্রচারকারী চ্যানেল সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্কের তরফে মঙ্গলবার টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত এক প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগ দিয়েছিলেন ইরফান পাঠান ৷ সেখানে ইটিভি ভারতের তরফে জাতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডারকে প্রশ্ন রাখা হয়, "আগামী বছর বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এশিয়া কাপে ভারত পরীক্ষা-নীরিক্ষার পথে হাঁটতে পারে কি ?" উত্তরে পাঠান বলেন, "আমার মনে হয় না টিম ইন্ডিয়া পরীক্ষা-নীরিক্ষার পথে হেঁটে এশিয়া কাপকে হাল্কাভাবে নেবে ৷ কারণ এশিয়া কাপ একটি বহুজাতিক প্রতিযোগিতা ৷ তাই জয়ের জন্যই তাঁরা ঝাঁপাবে ৷ কারণ, গুণগত মানের নিরিখে উপরের দিকেই থাকবে এই প্রতিযোগিতা ৷ পাশাপাশি এই টুর্নামেন্ট ঐতিহাসিকও বটে ৷ তাই আমার মনে হয় যে কোনও মূল্যে জিততে চাইবে দল ৷"
ভারতের হয়ে তিনশোরও বেশি আন্তর্জাতিক উইকেট নেওয়া ক্রিকেটারের সংযোজন, "যদি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হত তাহলে কয়েকজনকে দেখে নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষার জায়গা থাকত ৷ কিন্তু এটা যেহেতু এশিয়া কাপ তাই জয়ই প্রাধান্য পাবে ৷ সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে নেওয়ার কথা যদি বলা হয় তাহলে এশিয়া কাপের ভূমিকা থাকতে পারে ৷ তবে ট্রফিজয়ের ইচ্ছেটা সমসময় মনের মধ্যে আগে কাজ করবে ৷"
আসন্ন এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে এক্স-ফ্যাক্টর কোন ক্রিকেটার হতে পারেন ? অন্য একটি সংবাদমাধ্যমের তরফে পাঠানের কাছে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ৷ জসপ্রীত বুমরা তাঁর প্রথম পছন্দ হলেও উত্তরে মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকেও বেছে নিলেন পাঠান ৷ প্রাক্তন বরোদা ক্রিকেটারের কথায়, "বুমরাকে ছেড়ে অন্য কাউকে এক্স-ফ্য়াক্টর বেছে নেওয়া খুব একটা সহজ কাজ নয় ৷ দলে হার্দিক (পান্ডিয়া) এবং অক্ষরের (প্য়াটেল) মত দু'জন অলরাউন্ডার রয়েছে ৷ যেহেতু অলরাউন্ডাররা ব্যাটিং-বোলিং দু'টো কাজই করে তাই এক্স-ফ্য়াক্টর বেশি কাজ করে ৷ তবে আমি বরুণ চক্রবর্তীকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি ৷ কারণ এই মুহূর্তে দারুণ ফর্মে ও ৷ তাছাড়া আত্মবিশ্বাসেরও চূড়ায় রয়েছে ৷ তাই এতগুলো নামের মধ্যেও যদি কাউকে এক্স-ফ্য়াক্টর হিসেবে বাছতে হয় বোলার হিসেবে আমি বরুণ চক্রবর্তীকেই বেছে নেব ৷"
পাশাপাশি পছন্দের উইকেটরক্ষক হিসেবে সঞ্জু স্যামসনকেই প্রথম একাদশে রাখছেন পাঠান ৷ শুভমন গিলের কারণে টপ-অর্ডারে কেরল ব্যাটারের সুযোগ পাওয়া নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে থাকলে মিডল-অর্ডারে ব্য়াটিং করতে হবে সঞ্জুকে ৷ তাই উইকেটের পিছনে সঞ্জু না জীতেশ ? প্রশ্ন করা হলে 2007 টি-20 বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য বলেন, "পাওয়ার প্লে-তে সঞ্জু যে বড় শট খেলতে পারে সেটা আমরা সকলেই জানি ৷ ক্রিজে সেট হয়ে গেলে স্পিনারদের বিরুদ্ধেও সমান সাবলীল ৷ তাই দল যদি মনে করে পাঁচ-ছয়ে ও ব্য়াটিং করতে পারবে তাহলে সঞ্জুই প্রথম একাদশে সুযোগ পাবে ৷ কিন্তু নেটে পুরনো বোলিংয়ের বিরুদ্ধে যদি ও (সঞ্জু) অস্বস্তিতে পড়ে তাহলে মনে হয় জীতেশ শর্মাকেই চাইবে ম্য়ানেজমেন্ট ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে সঞ্জুর পারফরম্য়ান্সের কথা মাথায় রেখে ওকে পাঁচ-ছয়ে ব্য়াটিংয়ের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় ৷"