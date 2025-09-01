কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: রক্ষণাত্মক কৌশলের মোড়কে থেকে প্রথমার্ধটা উতরানো গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে পারল না ভারতীয় দল ৷ ফিফা ব়্যাংকিংয়ে 20তম স্থানে থাকা ইরানের কাছে কাফা নেশনস কাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে হেরে গেল খালিদ জামিলের ভারত ৷ এশিয়ার শক্তিধর দেশটির বিরুদ্ধে গুরপ্রীত-ছাংতেরা হারলেন 0-3 গোলে ৷
ব়্য়াংকিংয়ে প্রায় তিরিশ ধাপ এগিয়ে থাকা তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্য়াচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারত ৷ খালিদ জমানায় প্রথম ম্য়াচে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয় আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল 'ব্লু টাইগার্স'কে ৷ তবে ইরানের বিরুদ্ধে ভারত যে জয় পাবে, সে আশা করেননি ভারতীয় ফুটবলের অতি বড় সমর্থকও ৷ সেক্ষেত্রে ইরানের বিরুদ্ধে ম্য়াচ ড্র রাখতে পারলেও তা দারুণ ফলাফল হত ভারতের জন্য ৷
সেই লক্ষ্যে প্রতি-আক্রমণ নির্ভর ফুটবলে বাজিমাতের নীল-নকশা এদিন সাজিয়েছিলেন খালিদ জামিল ৷ প্রথমার্ধে সন্দেশ ঝিঙ্গানদের মরিয়া লড়াই ইরানকে আটকে দিয়েছিল ৷ বিরতির পরে একইভাবে শুরু করলেও সময় যত গড়ায় ভুল করতে শুরু করে ভারতীয় রক্ষণ ৷ শেষ কয়েক মিনিটে ভারতীয় রক্ষণের একাধিক ভুলে ইরান জোড়া গোল তুলে নেয় ৷ 59 মিনিটে আমিরহোসেন হোসেনজাদে ডেডলক ভাঙেন ৷ 89 মিনিটে আলিপুর ঘরা এবং সংযুক্তি সময়ে মেহদি তারেমি যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটি করে যান ৷
59 মিনিটের মাথায় বাঁ-দিক থেকে ভেসে আসা ক্রস রাহুল ভেকে ক্লিয়ার করতে পারেননি ৷ আর সেই ক্রস থেকেই 1-0 করে যান আমিরহোসেন ৷ 73 মিনিটে আলিরেজা জাহানবখশ এবং মেহদি তারেমিকে নামিয়ে দেন ইরানের কোচ ৷ দুই তারকার আগমনে ভারতীয় রক্ষণের উপর চাপ আরও বাড়তে থাকে ৷ নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে দ্বিতীয় গোল করে ইরান ৷ তারেমি বল বাড়ান জাহানবখশের উদ্দেশে ৷ তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত সান্ধু ৷ ফিরতি বলে ইরানের আরেক ফুটবলারের শট পোস্টে লেগে প্রতিহত হয় ৷ সেই বল নিখুঁত শটে জালে রাখেন আলি ৷
A brave fight from the #BlueTigers in Hisor but we fall short against defending champions IR Iran in our second game of #CAFANationsCup2025.#INDIRN #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/pVmP2VCBHb— Indian Football Team (@IndianFootball) September 1, 2025
ম্যাচের বেশিরভাগ সময় রক্ষণ মজবুত রাখলেও শেষ দিকে এসে ভারতীয় রক্ষণের সব প্রতিরোধ ভেঙে যায় ৷ প্রতিপক্ষ রক্ষণের ছন্দ ভাঙতেই সুযোগ কাজে লাগায় শক্তিশালী ইরান ৷ সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে তৃতীয় গোল করে তাঁরা ৷ মাঝমাঠ থেকে তারেমিকে বল সাজিয়ে দেন জাহানবখশ ৷ যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি অলিম্পিয়াকোস স্ট্রাইকার ৷
জয়ের ফলে গ্রুপ-বি'র শীর্ষে থেকে ইরানের পরের পর্বে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত ৷ ভারতের লক্ষ্য এখন দ্বিতীয়স্থানে শেষ করা ৷ তাহলে টুর্নামেন্টের তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে খেলতে পারবে তাঁরা ৷ ভারতের শেষ ম্যাচ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে 4 সেপ্টেম্বর ৷ সেই ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিতলে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ মিলতে পারে ৷