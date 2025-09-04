হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: আইপিএল আসতে এখনও মাসছ'য়েকের অপেক্ষা ৷ তবে দেশের ক্রিকেটপ্রেমী অনুরাগীদের জন্য মনখারাপ করা খবর এল জিএসটি'র (গুডস অ্য়ান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স) নয়া কাঠামো ঘোষণায় ৷ জিএসটি কাউন্সিলের সঙ্গে বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার নয়া কাঠামোয় জিএসটি'র দু'টি স্ল্যাব সরিয়ে নেওয়া কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷ আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে কেবল 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ হারে জিএসটি সংগ্রহ করা হবে ৷ তবে বিলাসবহুল বিভিন্ন পণ্যের জন্য নয়া এবং সর্বোচ্চ একটি স্ল্যাবের ঘোষণা করা হয়েছে ৷ সেই স্ল্য়াবের অধীনে রাখা হয়েছে আইপিএল টিকিটকে ৷
- আইপিএল টিকিটে 40 শতাংশ জিএসটি: আগে 28 শতাংশ হারে জিএসটি সংগ্রহ করা হত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের টিকিটে ৷ নয়া কাঠামো ঘোষণায় আইপিএল টিকিটকে রাখা হয়েছে জিএসটি'র 40 শতাংশের আওতায় ৷ ফলত 2026 থেকে স্টেডিয়ামে বসে আইপিএল দেখতে আরও বেশি গ্যাঁটের কড়ি খসবে ক্রিকেটপ্রেমীদের ৷
- কেমন হবে টিকিটের দামের হেরফের: নয়া জিএসটি স্ল্য়াবের আওতায় খুব স্বাভাবিকভাবেই আরও মহার্ঘ্য হচ্ছে কোটিপতি লিগের টিকিট ৷ যেমন 28 শতাংশ জিএসটি সহযোগে অতীতে 500 টাকা মূল্যের যে টিকিট 640 টাকায় সংগ্রহ করতেন অনুরাগীরা ৷ সেই টিকিটেরই মূল্য এখন বেড়ে হবে 700 টাকা ৷ তেমনই 1000 টাকা মূল্যের টিকিট 1280 টাকার পরিবর্তে সংগ্রহ করতে হবে 1400 টাকায় ৷ একইভাবে 2000 টাকা মূল্যের টিকিটের দাম বেড়ে হবে 2800 টাকা ৷ যা মোটেই ভালো খবর নয় আইপিএলপ্রেমীদের জন্য ৷
- আন্তর্জাতিক ম্য়াচের টিকিটে জিএসটি হার অপরিবর্তিত: স্টেডিয়ামে বসে আইপিএল দেখতে টিকিটের জন্য অতিরিক্ত টাকা গুনতে হলেও ভারতের আন্তর্জাতিক ম্য়াচ দেখতে অতিরিক্ত অর্থ লাগবে না বলেই খবর ৷ অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ম্য়াচের জন্য পুরনো হারেই (18%) হারে জিএসটি সংগৃহিত হবে ৷ সেক্ষেত্রে 500 টাকার কমমূল্যের টিকিটের জন্য কোনও অতিরিক্ত অর্থ লাগবে না ৷ 500 টাকার অতিরিক্ত মূল্যের টিকিটে 18 শতাংশ হারে জিএসটি গুনতে হবে অনুরাগীদের ৷
IPL tickets will now attract 40% GST, up from 28% previously. pic.twitter.com/phGnjXQyOZ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 4, 2025
- নয়া স্ল্য়াবের আওতায় আর কোন কোন জিনিস: জিএসটি কাউন্সিলের গৃহিত নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ 40 শতাংশের স্ল্য়াবে মূলত রাখা হয়েছে বিলাসবহুল পণ্যকে ৷ সেই আওতায় যেমন রয়েছে বিলাসবহুল গাড়ি (পেট্রলচালিত 1200 সিসি, ডিজেলচালিত 1500 সিসি) ৷ তেমনই রয়েছে সিগারেট-গুটখা-পান মশলার মত তামাকজাত দ্রব্য, চুরুট, কার্বোনেটেড পানীয়, অ্যালকোহল নয় এমন পানীয়গুলি ৷