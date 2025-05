ETV Bharat / sports

ভারত-পাক সংঘাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত আইপিএল - IPL SUSPENDED INDEFINITELY

অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত আইপিএল ( GETTY )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 9, 2025 at 12:21 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 12:29 PM IST 2 Min Read

মুম্বই, 9 মে: আশঙ্কা ছিলই ৷ শুক্রবার সকালে সেই আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে স্থগিত হয়ে গেল 2025 আইপিএল ৷ ভারত-পাক সামরিক সংঘাতের মাঝে ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ চালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ ধরমশালায় বৃহস্পতিবার পঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্য়াচ মাঝপথে বাতিল হওয়ার পর থেকেই কালো মেঘ জন্মেছিল আইপিএলের আকাশে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ফিরতে চাইছিলেন অধিকাংশ বিদেশি ক্রিকেটাররা ৷ এমতাবস্থায় আইপিএল চালিয়ে যাওয়া যে ঝুঁকির হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, তা স্পষ্ট ৷ সেজন্যই শুক্রের সকালে কেন্দ্রীয় সরকার, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছিল বিসিসিআই ৷ সেখানেই আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে টুর্নামেন্ট পুনরায় শুরু করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিক ৷ ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "এই পরিস্থিতিতে টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয় ৷ দেখা যাক আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয় কি না ৷ তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে ৷" আইপিএল স্থগিত হওয়ার কয়েকঘণ্টা আগে এদেশে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি জারি করা হয়েছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ৷ ভারত-পাক উত্তেজনার দিকে যে তাঁরা নিয়মিত নজর রেখে চলেছে সেকথা স্পষ্ট জানানো হয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বিবৃতিতে ৷

বৃহস্পতিবার সন্ধেয় নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর পাকিস্তানের ড্রোন এবং মিসাইল হামলা সফলভাবে নিষ্ক্রিয় করে ভারতীয় বায়ুসেনা ৷ ব্ল্যাক-আউট করা হয় পাঠানকোট, অমৃতসর, জলন্ধরের মত একাধিক জায়গা ৷ জম্মুতে শোনা যায় বিস্ফোরণের মত বিকট শব্দ ৷ বেজে ওঠে এয়ার-রেইড অ্যালার্ম ৷ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধরমশালায় পঞ্জাব বনাম দিল্লি ম্য়াচও মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ তারপর থেকেই আইপিএল চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দেয় ৷ এদিন আশঙ্কা সত্যি করে স্থগিত করে দেওয়া হল কোটিপতি লিগ ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লি ক্য়াপিটালস এবং পঞ্জাব কিংস ক্রিকেটারদের সড়কপথে নয়াদিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ৷ আগামী 25মে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আইপিএলে ৷ ফলে গ্রুপ পর্বের খুব বেশি খেলা বাকি ছিল এমন নয়। কিন্তু দেশের স্বার্থে এবং ক্রিকেটারদের কথা সর্বাগ্রে মাথায় রেখে আইপিএল স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তিযুক্ত বলেই মনে করছেন ক্রিকেটমহল ৷ এদিকে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতির জেরে ভিনদেশে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাকিস্তান সুপার লিগ ৷ শুক্রবার সকালে পিএসএল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা করে পিসিবি ৷ আরও পড়ুন: ভারতের প্রত্যাঘাতে 'দিশেহারা' পাকিস্তান থেকে সরল পিএসএল, ভিনদেশে হবে বাকি ম্য়াচ

