জাতীয়স্তরে সোনাজয়, কিংবক্সিংয়ে বাংলার দিশারী দুই কলকাতা-কন্যা

জাতীয়স্তরে সোনাজয়, কিংবক্সিংয়ে বাংলার দিশারী দুই কলকাতা-কন্যা
কিওকুশিন ক্য়ারাটেকে ভিত্তি করে কিকবক্সিংয়ে পদার্পণ কলকাতার ইনিকা ও সুনন্দার ৷ রইল ইটিভি ভারতের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 13, 2025 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: মেরি কম, বিজেন্দ্র সিং, নিখাত জারিনদের জন্য বক্সিংয়ে ভারতের পরিচিতি বিশ্বজোড়া ৷ কিন্তু বক্সিংয়ের আগে কিক জুড়লে বদলে যায় সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট ৷ যে প্রেক্ষাপটে ভারত এখনও সাড়া ফেলতে পারেনি সেভাবে ৷ সম্প্রতি কিকবক্সিংয়ে জাতীয়স্তরে সোনা জিতে জয়জয়কার কলকাতার দুই মেয়ের ৷ কিকবক্সিংয়ে বাংলাকে জাতীয়স্তরে তুলে ধরার দুই কারিগর ইনিকা মজুমদার এবং সুনন্দা পাহাড়ি ৷
বক্সিং, সঙ্গে কিক ৷ মার্শাল আর্টের মিশ্র সংস্করণ এই কিকবক্সিং ৷ যা এদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে ধীরে-ধীরে ৷ মুষ্টি বা ঘুষি এবং লাথি একযোগে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে কুপোকাতের কৌশলই হল কিকবক্সিং ৷ তবে পুরোটাই হয় খেলোয়াড়ি মানসিকতায়, যার মধ্যে কোনও হিংস্রতা নেই ৷ স্পোর্টসম্যানশিপের যাবতীয় সৌজন্য মেনে খেলাটি আত্মরক্ষার কৌশলও বটে ৷
ক্যারাটে, কুংফু, জুডো এই সকল মার্শাল আর্টের সঙ্গে পরিচয় নতুন নয় ৷ তুলনায় কিকবক্সিং নব্য ৷ তবে মার্শাল আর্টের নতুন মাধ্যমকে তরুণ প্রজন্ম সাদরে গ্রহণ করতে শুরু করেছে ৷ শুধু গ্রহণ করাই নয়, আসছে সাফল্যও ৷ সেই সাফল্যের সরণি বেয়ে কিছুটা এগিয়েছেন একাদশ শ্রেণির ইনিকা মজুমদার ৷ রুবি পার্ক ডিপিএসের ছাত্রী 'খেলো ইন্ডিয়া' গেমসে সোনা জিতে এসেছেন সম্প্রতি ৷ তিনি জানাচ্ছেন কিকবক্সিং নিছক মারামারি নয় ৷ খেলাটি আত্মস্থ করারর পর তাঁর ধারণা একেবারে বদলে গিয়েছে ৷
ইনিকা বলছেন, "কিওকুশিন ক্যারাটে শিখেছি আমি ৷ সাধারণ ক্যারাটের তুলনায় যা অনেকটা আলাদা ৷ তবে কিওকুশিনের তুলনায় কিকবক্সিং অনেক বেশি ফিলোজফিক্যাল ৷ কিওকুশিনে অনেক বেশি মানসিক জোর প্রয়োজন হয় ৷ সেখানে মানসিকভাবে পোক্ত হওয়ার পরেই আমি কিক বক্সিংয়ে এসেছি ৷" মার্শাল আর্ট এখন খেলা হিসেবে বিবেচিত হলেও তা আদতে আত্মরক্ষার কৌশল বলে সবসময়ই বিবেচিত হয়ে এসেছে ৷ তাই বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে আত্মরক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠায় মার্শাল আর্টও জনপ্রিয় হয়েছে ৷
ইনিকা বলছেন, "কিকবক্সিং শুরুর করার আগে আমারও ভয় ছিল ৷ তারপর পুরো বিষয়টি সম্পর্কে পড়াশোনা করে এবং কোচেদের কথামতো আমি তৈরি হয়েছি ৷ এখন জাতীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাচ্ছি ৷" ইনিকার বাবা ঈশান মজুমদার একজন অভিনেতা ৷ বাবার পথ ধরেই ভবিষ্যতে নিজের কর্মজীবন সাজাতে চায় মেয়েও ৷ কিকবক্সিংয়ের সঙ্গে নাটকে অভিনয়, শর্ট ফিল্ম তৈরি করার কাজও চলছে ৷ তা সত্ত্বেও ইনিকা মনে করেন কিকবক্সিং জীবিকা হতে পারে ৷ তাঁর কথায়, "মার্শাল আর্ট মানসিক এবং শারীরিকভাবে শক্তিশালী করে ৷ এই খেলাকে এখন সরকারি তরফে সাহায্য করা হচ্ছে ৷ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হচ্ছে ৷ এই খেলায় প্রশিক্ষিত একজনকে সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখবে ৷"
ইনিকার মতো সোনার আলোয় সুনন্দা পাহাড়িও ৷ ফিটনেস ট্রেনার সুনন্দার বিয়ে হয়েছে খুব বেশিদিন নয় ৷ অনলাইনে কিওকুশিন ক্যারাটে শেখা থেকে শুরু ৷ তারপর অফলাইনে প্র্যাকটিস ৷ এরপর স্বামীর অনুপ্রেরণায় জাতীয়স্তরে ক্যারাটেয় সাফল্য পাওয়ার পরে কিকবক্সিং শুরু ৷ শুরুতে চোটের ভয় সুনন্দারও ছিল ৷ কিন্তু উৎসাহ দেন স্বামী সামন্তক গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ তাঁর উৎসাহেই খেলো ইন্ডিয়ায় অংশগ্রহণ এবং সোনা জয় ৷ তিনিও মনে করেন কিকবক্সিং কেরিয়ার হতে পারে ৷
সবমিলিয়ে বাঙালি দুই মেয়ের জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য আদতে কিকবক্সিংয়ের বড় বিজ্ঞাপন ৷ মার্শাল আর্টের এই মাধ্যমটি যেহেতু নতুন তাই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ৷ বিশেষ করে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ৷ তবে সবকিছু ছাপিয়ে এগোনোর লক্ষ্যে ইনিকা এবং সুনন্দা ৷