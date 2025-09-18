মন্ধনার দ্বাদশ শতরান, 52 বছরের নজির ভেঙে অজিদের হারাল ভারত
2007 সালের পর অস্ট্রেলিয়াকে ঘরের মাঠে হারানোর নজির গড়ল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : September 18, 2025 at 10:34 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 18 সেপ্টেম্বর: ন্যাট শিভার-ব্রান্টকে সরিয়ে মঙ্গলবার ওডিআই ব্য়াটিং ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থানটা পুনরুদ্ধার করেছিলেন ৷ পরদিনই সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে ঐতিহাসিক জয় এনে দিলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ ঐতিহাসিক কারণ বাঁ-হাতি ওপেনারের ঝোড়ো শতরানে 2008 সালের পর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ নিউ চণ্ডীগড়ে বুধবার অজিদের বিরুদ্ধে রেকর্ড 102 রানে জয় পেল ভারত ৷ মহিলা ওডিআই'য়ে এত বড় ব্যবধানে হারের নজির নেই অস্ট্রেলিয়ার ৷
ম্যাচের সেরা স্মৃতি মন্ধনার সেঞ্চুরির পর বল হাতে নজর কাড়লেন ক্রান্তি গৌড় ৷ ব্য়াটার-বোলারদের যুগলবন্দিতে পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের নজির ভেঙে এদিন জয় পেল হরমনপ্রীত কৌর অ্য়ান্ড কোং ৷ 1973 বিশ্বকাপে ইংল্য়ান্ডের কাছে 92 রানে হার এতদিন সর্বাধিক ব্যবধানে হারের নজির ছিল অজিদের ৷ এদিন তা ভেঙে দিল টিম ইন্ডিয়া ৷ একইসঙ্গে রেকর্ড জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনল আয়োজকরা ৷
প্রথম ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি করে ওডিআই ক্রিকেটে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করা স্মৃতি মন্ধনা এদিন শুরু থেকেই ছিলেন আগ্রাসী ৷ বিশ্বকাপ শুরুর আগে তাঁর ফর্ম নিঃসন্দেহে স্বস্তি দেবে ভারতকে ৷ 14টি চার এবং চারটি ছক্কার সাহায্যে 91 বলে 117 রানের দুর্ধর্ষ ইনিংস খেলে আউট হন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ এদিন তাঁর 77 বলে সেঞ্চুরি ভারতীয় হিসেবে ওয়ান-ডে ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম ৷ 70 বলে দ্রুততম শতরানের নজিরটিও অবশ্য তাঁরই ঝুলিতে ৷ বিশ্ব ক্রিকেটে তৃতীয় সর্বাধিক সেঞ্চুরির (12) নিরিখে ট্যামি বিউমোন্টকেও এদিন ছুঁয়ে ফেলেন অভিজ্ঞ ওপেনার ৷ সামনে কেবল মেগ ল্যানিং (15) ও সুজি বেটস (13) ৷ ভারতের হয়ে এদিন দ্বিতীয় সর্বাধিক 40 রান আসে দীপ্তি শর্মার ব্যাটে ৷ মূলত মন্ধনার ব্যাটে ভর করেই 49.5 ওভারে 292 রান তোলে ভারত ৷
For her smashing 117(91), Smriti Mandhana is the Player of the Match 💯👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 17, 2025
Describe her innings in one word 👇
Scorecard ▶️ https://t.co/64x1QjUHl9#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank | @mandhana_smriti pic.twitter.com/1ZyzuQB3PT
জবাবে এলিস পেরি এবং অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ছাড়া ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেননি কোনও অজি ব্য়াটার ৷ তৃতীয় উইকেটে বেথ মুনির সঙ্গে সর্বাধিক 50 রানে জুটি গড়েন পেরি ৷ 61 বলে 44 রান করেন অজি অলরাউন্ডার ৷ 42 বলে 45 রান আসে সাদারল্য়ান্ডার ব্য়াটে ৷ ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ক্রান্তি গৌড় 28 রানে নেন তিন উইকেট ৷ দীপ্তি শর্মা তুলে নেন জোড়া উইকেট ৷ 30তম ওভারে সাদারল্যান্ড ফিরে যাওয়ার পর অজি ব্যাটারদের তরফে আর বিশেষ প্রতিরোধ আর গড়ে ওঠেনি ৷
And that’s how it is done 😎 🔥#TeamIndia comprehensively win the 2️⃣nd ODI by 102 runs and level the 3 match series 1️⃣-1️⃣— BCCI Women (@BCCIWomen) September 17, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/64x1QjUHl9#INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lXaEYxrqKq
শেষমেশ 40.5 ওভারে 190 রানে গুটিয়ে যায অস্ট্রেলিয়া ৷ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সিরিজের শেষ ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী শনিবার ৷ সেই ম্য়াচের ফলাফলেই হবে সিরিজের ফয়সালা ৷ এরপর বিশ্বকাপ বৃত্তে প্রবেশ করবে দুই দল ৷