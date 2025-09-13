এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত
রবিবার খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ভারতীয় দল ৷
Published : September 13, 2025 at 6:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 সেপ্টেম্বর: আগামিকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণে নামবে ভারতীয় দল ৷ কিন্তু তার চব্বিশ ঘণ্টা আগেই এশিয়া কাপের ফাইনালে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল ৷ তবে ক্রিকেটে নয়, কথা হচ্ছে মহিলা হকি দলের ৷ গত রবিবার পুরুষ হকিতে এশিয়া সেরা হয়েছে ভারতীয় দল ৷ এবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার খেতাবি লড়াইয়ে পা রাখল দেশের মহিলা হকি দলও ৷
- জাপানের বিরুদ্ধে ড্র: গংশুতে এদিন সুপার-ফোরের তৃতীয় তথা শেষ ম্য়াচে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করল দেশের প্রমীলা ব্রিগেড ৷ এদিন ম্য়াচের প্রথম কোয়ার্টারে ডুং ডুং বিউটির গোলে এগিয়ে যায় ভারতীয় দল ৷ 57 মিনিট পর্যন্ত সেই গোল ধরে রাখলেও শেষমুহূর্তে গোল হজম করলে কাজ কঠিন হয়ে যায় 'উইমেন ইন ব্লু'র জন্য ৷ অমীমাংসিত শেষ হয় ম্য়াচ ৷ ফলত ভারতীয় দলের অপেক্ষা বাড়ে ৷
- চিন জয় পেতেই ফাইনালে ভারত: জাপানের বিরুদ্ধে ড্র করে অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলেও ভারতীয় দলের ফাইনালে যাওয়া আটকায়নি ৷ সুপার-ফোরের শেষ ম্য়াচে এদিন চিনের মুখোমুখি হয়েছিল কোরিয়া ৷ সেক্ষেত্রে ভারতের ফাইনালে যাওয়ার সমীকরণ ছিল কোরিয়াকে ম্য়াচ হারতে হবে অথবা ড্র করতে হবে ৷ কোরিয়া জিতলেও এক গোলের বেশি ব্যবধান হলে টুর্নামেন্ট থেকে ছুটি হয়ে যেত দেশের মহিলা দলের ৷
কিন্তু সেটা হয়নি ৷ শেষ ম্য়াচে কোরিয়াকে চিন 1-0 গোলে হারাতেই ফাইনালে চলে যায় দেশের মহিলা হকি দল ৷ আগামিকাল ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ চিন-ই ৷ অবশ্য সুপার-ফোরের ম্য়াচে চিনের বিরুদ্ধে ফলাফল ভারতীয় দলকে খুব একটা স্বস্তিতে রাখবে না ৷ কারণ সুপার-ফোরের ম্য়াচে সালিমা তেতে অ্যান্ড কোম্পানিকে 4-1 গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ গত সংস্করণে অবশ্য চিনকে হারিয়েই এশিয়া কাপে তৃতীয়স্থানে শেষ করেছিল ভারতের মেয়েরা ৷
- সুপার-ফোরে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল ভারত: কোরিয়াকে হারিয়ে এদিন সুপার-ফোরের তিনম্য়াচেই জয় তুলে নিল চিন ৷ নয় পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ফাইনালে গেল তাঁরা ৷ অন্যদিকে তিন ম্য়াচে একটি জয়, একটি হার এবং একটি ম্যাচ ড্র করে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করল ভারত ৷ দ্বিতীয়স্থানে থেকে খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছল তাঁরা ৷
A step away from the title! 🤩 🏆#HockeyIndia #IndiaKaGame #WomensAsiaCup2025 pic.twitter.com/f8c1520Ohm— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2025
এর আগে গ্রুপ পর্ব থেকে অবশ্য শীর্ষে থেকেই পরের রাউন্ডে পৌঁছেছিল ভারতীয় দল ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে 11-0 এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে 12-0 গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ জাপানের বিরুদ্ধে অবশ্য সেখানেও ম্য়াচ ড্র করেছিল 2004 সালের চ্যাম্পিয়নরা ৷
- এশিয়া কাপে সেরা ভারতের পুরুষ দল: সম্প্রতি কোরিয়াকে হারিয়ে পুরুষদের এশিয়া কাপে খেতাব ঘরে তুলেছে দেশের পুরুষ হকি দল ৷ গতবারের চ্যাম্পিয়নদের 4-1 গোলে উড়িয়ে দিয়ে চতুর্থবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় খেতাব জিতে নিয়েছে তাঁরা ৷