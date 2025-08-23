হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: চিনকে পিছনে ফেলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় শুটাররা ৷ শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে পদকতালিকার শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত করে নিল ভারত ৷ কাজাখস্তানের শিমকেন্তে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে ভারতকে এদিন সোনা এনে দিল অর্জুন বাবুতা এবং ইলাভেনিল ভালারিভান জুটি ৷
রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিনের ডিংকে লু এবং শিনলু পেংকে 17-11 ব্যবধানে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন দেশের দুই শুটার ৷ শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন দু'জনে ৷ চলতি প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে দ্বিতীয় সোনা জিতলেন ইলাভেনিল ৷ মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে এর আগে সোনা জিতে নিয়েছেন এশিয়ার এই প্রথমসারির শুটার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে শিনলু পেং'কে অল্পের জন্য পিছনে ফেলেছিলেন তিনি ৷ সেখানে 253.6 পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতেছিলেন দক্ষিণী শুটার ৷ 253 পয়েন্ট নিয়ে রুপো জিতেছিলেন চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিমে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চলতি চ্যাম্পিয়নশিপে 21তম স্বর্ণপদক জিতে নিল ভারতীয় দল ৷ পাশাপাশি আটটি রৌপ্যপদক ও 10টি ব্রোঞ্জপদক জিতে সর্বমোট 39টি পদক ভারতের ঝুলিতে ৷ শীর্ষস্থানে তাঁরা ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা চিন ন'টি সোনা নিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে ৷ আপাতত তাঁদের ঝুলিতে সর্বমোট 19টি পদক ৷ পাঁচটি সোনা-সহ 21টি পদক নিয়ে তৃতীয়স্থানে রয়েছে আয়োজক কাজাখস্তান ৷ দু'টি সোনা-সহ 22 পদক নিয়ে চারে কোরিয়া ৷ একটি সোনা-সহ আপাতত 10টি পদক জিতে পাঁচে রয়েছে ইরান ৷
মিক্সড ইভেন্টের আগে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছেন অর্জুন বাবুতাও ৷ পুরুষ দলে অর্জুনের সঙ্গে ছিলেন রুদ্রাংশ পাতিল ও কিরণ যাদব ৷ মহিলাদের দলগত ইভেন্টে অবশ্য ব্রোঞ্জ জিতেই খুশি থাকতে হয়েছে ভারতকে ৷ ইলাভেনিল ছাড়া মেয়েদের দলে ছিলেন বাংলার মেহুলি ঘোষ ও অনন্য়া নাইডু ৷ 16 অগস্ট থেকে শুরু হওয়া এশিয়ান শুটিং চ্য়াম্পিয়নশিপ চলবে আগামী 30 অগস্ট পর্যন্ত ৷
15টি ভিন্ন ইভেন্টে 35 জন ভারতীয় শুটার অংশ নিচ্ছেন এশিয়ান শুটিং চ্য়াম্পিয়নশিপে ৷ পাশাপাশি শিমকেন্তে চলছে জুনিয়র ইভেন্টও ৷ সেখানে অংশ নিয়েছেন দেশের 129 জন জুনিয়র শুটার ৷