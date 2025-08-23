ETV Bharat / sports

এয়ার রাইফেলে সোনা মিক্সড টিমের, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় শুটারদের সাফল্য অব্য়াহত - ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP

ব্যক্তিগত ইভেন্টে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করার পর মিক্সড টিম ইভেন্টেও সোনা জিতলেন ইলাভেনিল ৷

ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP
অর্জুন বাবুতা (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: চিনকে পিছনে ফেলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় শুটাররা ৷ শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে পদকতালিকার শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত করে নিল ভারত ৷ কাজাখস্তানের শিমকেন্তে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে ভারতকে এদিন সোনা এনে দিল অর্জুন বাবুতা এবং ইলাভেনিল ভালারিভান জুটি ৷

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিনের ডিংকে লু এবং শিনলু পেংকে 17-11 ব্যবধানে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন দেশের দুই শুটার ৷ শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন দু'জনে ৷ চলতি প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে দ্বিতীয় সোনা জিতলেন ইলাভেনিল ৷ মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে এর আগে সোনা জিতে নিয়েছেন এশিয়ার এই প্রথমসারির শুটার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে শিনলু পেং'কে অল্পের জন্য পিছনে ফেলেছিলেন তিনি ৷ সেখানে 253.6 পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতেছিলেন দক্ষিণী শুটার ৷ 253 পয়েন্ট নিয়ে রুপো জিতেছিলেন চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ৷

শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিমে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চলতি চ্যাম্পিয়নশিপে 21তম স্বর্ণপদক জিতে নিল ভারতীয় দল ৷ পাশাপাশি আটটি রৌপ্যপদক ও 10টি ব্রোঞ্জপদক জিতে সর্বমোট 39টি পদক ভারতের ঝুলিতে ৷ শীর্ষস্থানে তাঁরা ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা চিন ন'টি সোনা নিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে ৷ আপাতত তাঁদের ঝুলিতে সর্বমোট 19টি পদক ৷ পাঁচটি সোনা-সহ 21টি পদক নিয়ে তৃতীয়স্থানে রয়েছে আয়োজক কাজাখস্তান ৷ দু'টি সোনা-সহ 22 পদক নিয়ে চারে কোরিয়া ৷ একটি সোনা-সহ আপাতত 10টি পদক জিতে পাঁচে রয়েছে ইরান ৷

মিক্সড ইভেন্টের আগে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছেন অর্জুন বাবুতাও ৷ পুরুষ দলে অর্জুনের সঙ্গে ছিলেন রুদ্রাংশ পাতিল ও কিরণ যাদব ৷ মহিলাদের দলগত ইভেন্টে অবশ্য ব্রোঞ্জ জিতেই খুশি থাকতে হয়েছে ভারতকে ৷ ইলাভেনিল ছাড়া মেয়েদের দলে ছিলেন বাংলার মেহুলি ঘোষ ও অনন্য়া নাইডু ৷ 16 অগস্ট থেকে শুরু হওয়া এশিয়ান শুটিং চ্য়াম্পিয়নশিপ চলবে আগামী 30 অগস্ট পর্যন্ত ৷

15টি ভিন্ন ইভেন্টে 35 জন ভারতীয় শুটার অংশ নিচ্ছেন এশিয়ান শুটিং চ্য়াম্পিয়নশিপে ৷ পাশাপাশি শিমকেন্তে চলছে জুনিয়র ইভেন্টও ৷ সেখানে অংশ নিয়েছেন দেশের 129 জন জুনিয়র শুটার ৷

আরও পড়ুন:

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: চিনকে পিছনে ফেলে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন ভারতীয় শুটাররা ৷ শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে পদকতালিকার শীর্ষে অবস্থান আরও মজবুত করে নিল ভারত ৷ কাজাখস্তানের শিমকেন্তে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে ভারতকে এদিন সোনা এনে দিল অর্জুন বাবুতা এবং ইলাভেনিল ভালারিভান জুটি ৷

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে চিনের ডিংকে লু এবং শিনলু পেংকে 17-11 ব্যবধানে হারিয়ে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন দেশের দুই শুটার ৷ শুরুতে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেন দু'জনে ৷ চলতি প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে দ্বিতীয় সোনা জিতলেন ইলাভেনিল ৷ মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ইভেন্টে এর আগে সোনা জিতে নিয়েছেন এশিয়ার এই প্রথমসারির শুটার ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে শিনলু পেং'কে অল্পের জন্য পিছনে ফেলেছিলেন তিনি ৷ সেখানে 253.6 পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতেছিলেন দক্ষিণী শুটার ৷ 253 পয়েন্ট নিয়ে রুপো জিতেছিলেন চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী ৷

শনিবার 10 মিটার এয়ার রাইফেলের মিক্সড টিমে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চলতি চ্যাম্পিয়নশিপে 21তম স্বর্ণপদক জিতে নিল ভারতীয় দল ৷ পাশাপাশি আটটি রৌপ্যপদক ও 10টি ব্রোঞ্জপদক জিতে সর্বমোট 39টি পদক ভারতের ঝুলিতে ৷ শীর্ষস্থানে তাঁরা ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা চিন ন'টি সোনা নিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে ৷ আপাতত তাঁদের ঝুলিতে সর্বমোট 19টি পদক ৷ পাঁচটি সোনা-সহ 21টি পদক নিয়ে তৃতীয়স্থানে রয়েছে আয়োজক কাজাখস্তান ৷ দু'টি সোনা-সহ 22 পদক নিয়ে চারে কোরিয়া ৷ একটি সোনা-সহ আপাতত 10টি পদক জিতে পাঁচে রয়েছে ইরান ৷

মিক্সড ইভেন্টের আগে 10 মিটার এয়ার রাইফেলে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছেন অর্জুন বাবুতাও ৷ পুরুষ দলে অর্জুনের সঙ্গে ছিলেন রুদ্রাংশ পাতিল ও কিরণ যাদব ৷ মহিলাদের দলগত ইভেন্টে অবশ্য ব্রোঞ্জ জিতেই খুশি থাকতে হয়েছে ভারতকে ৷ ইলাভেনিল ছাড়া মেয়েদের দলে ছিলেন বাংলার মেহুলি ঘোষ ও অনন্য়া নাইডু ৷ 16 অগস্ট থেকে শুরু হওয়া এশিয়ান শুটিং চ্য়াম্পিয়নশিপ চলবে আগামী 30 অগস্ট পর্যন্ত ৷

15টি ভিন্ন ইভেন্টে 35 জন ভারতীয় শুটার অংশ নিচ্ছেন এশিয়ান শুটিং চ্য়াম্পিয়নশিপে ৷ পাশাপাশি শিমকেন্তে চলছে জুনিয়র ইভেন্টও ৷ সেখানে অংশ নিয়েছেন দেশের 129 জন জুনিয়র শুটার ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

10M AIR RIFLE MIXED TEAM EVENTARJUN BABUTAELAVENIL VALARIVANএশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সোনাASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.