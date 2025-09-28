নেই হার্দিক পান্ডিয়া, এশিয়া কাপ ফাইনালে প্রথমে ফিল্ডিং করছে ভারত

নেই হার্দিক পান্ডিয়া, এশিয়া কাপ ফাইনালে প্রথমে ফিল্ডিং করছে ভারত
এশিয়া কাপের 41 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাক ৷
Published : September 28, 2025 at 7:41 PM IST
দুবাই, 28 সেপ্টেম্বর: লক্ষ্য নবমবার এশিয়া সেরা হওয়া ৷ সেই লক্ষ্যে অপরাজিত থেকে সপ্তদশ এশিয়া কাপের ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন হওয়ায় ভারতের সামনে রয়েছে খেতাব ধরে রাখার সুযোগ ৷ যদিও দু'বছর আগে এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল 50 ওভার ফরম্য়াটে ৷ আর 20 ওভারের কথা ধরলে 2016 সালের পর দ্বিতীয়বার খেতাবে চোখ ভারতীয় দলের ৷
টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই ভারতের কাছে দু'বার হেরে যাওয়া পাকিস্তান মেগা ফাইনালে ফের 'মেন ইন ব্লু'র সামনে ৷ যা এশিয়া কাপের 41 বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ৷ তাই চলতি টুর্নামেন্টে তৃতীয়বার একে অপরের মুখোমুখি হলেও এই ম্য়াচ ঐতিহাসিকও বটে ৷ আর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে সেই ঐতিহাসিক ফাইনালে টস জিতে পাকিস্তানকে ব্য়াট করতে পাঠালেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷
প্রথম দু'ম্য়াচ জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলা ভারতীয় দলকে সুপার-ফোরের শেষ ম্য়াচে রিয়্য়ালিটি চেক দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ৷ প্রথমে ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে 202 রান তুলেও সুপার-ওভারে জিততে হয়েছে সূর্যকুমার অ্য়ান্ড কোংকে ৷ দুবাইয়ের আর্দ্রতার জেরে সেই ম্য়াচে হার্দিক পান্ডিয়ার শিরটান ধরায় এক ওভার হাত ঘুরিয়ে ডাগআউটে ফিরেছিলেন তিনি ৷ বরোদা-অলরাউন্ডার কি খেলছেন মেগা ফাইনালে ? জানতে উদগ্রীব ছিলেন অনুরাগীরা ৷ টস জিতে সূর্য জানিয়ে দিলেন আশঙ্কা সত্যি করে ফাইনালে নামছেন না পান্ডিয়া ৷
পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা ম্য়াচে একাদেশে আসা হর্ষিত রানা ও সুপার ওভারের নায়ক আর্শদীপ সিংকে বাদ রেখে ফাইনালে নামল ভারতীয় দল ৷ প্রত্যাশিতভাবে ফাইনালের একাদশে ফিরলেন স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা ৷ পাশাপাশি দলে এলেন রিঙ্কু সিং ও শিবম দুবে ৷ অন্যদিকে বাংলাদেশ ম্য়াচের একাদশ অপরিবর্তিত রেখে ফাইনালে নামল পাকিস্তান ৷
সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে ভারতের কাছে হারের পরও টানা দুই ম্য়াচ জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে সলমন আলি আঘা নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ৷ চলতি টুর্নামেন্টে এর আগে গ্রুপ পর্বে এবং সুপার-ফোরে ভারতের কাছে যথাক্রমে সাত উইকেট ও ছয় উইকেটে হেরেছে 'মেন ইন গ্রিন' ৷
- একনজরে ভারতীয় একাদশ: অভিষেক, শুভমন, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), তিলক, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), শিবম, রিঙ্কু, অক্ষর, কুলদীপ, বরুণ এবং জসপ্রীত ৷
- একনজরে পাকিস্তান একাদশ: শাহিবজাদা, ফকহর, সঈম, সলমন (অধিনায়ক), হুসেইন, হ্যারিস (উইকেটরক্ষক), শাহিন শাহ, নওয়াজ, ফহিম, রাউফ, আব্রার ৷