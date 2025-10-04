আড়াই দিনে গো-হারা ক্যারিবিয়ানরা, আমেদাবাদে ইনিংসে জিতে সিরিজে এগোল গিলের ভারত

আড়াই দিনে গো-হারা ক্যারিবিয়ানরা, আমেদাবাদে ইনিংসে জিতে সিরিজে এগোল গিলের ভারত
ব্যাট হাতে সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বাধিক চার উইকেট নিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ ম্য়াচের সেরাও 'জাড্ডু' ৷
Published : October 4, 2025 at 1:48 PM IST
আমেদাবাদ, 4 অক্টোবর: ইনিংস জয় দিয়ে টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে দেশের মাটিতে অভিষেক হল শুভমন গিলের ৷ তিনদিনেরও কম সময়ে বিরাট ব্যবধানে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া ৷ নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত জিতল ইনিংস এবং 140 রানে ৷ যা ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাঁদের তৃতীয় সর্বাধিক ব্যবধানে জয় ৷ ম্যাচের সেরা রবীন্দ্র জাদেজা ৷
প্রথম ইনিংসে 286 রানে এগিয়ে থেকে শুক্রবার দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল ভারতীয় দল ৷ 104 রানে ক্রিজে ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ ওয়াশিংটন সুন্দর অপরাজিত ছিলেন 9 রানে ৷ গতকালই ইনিংস জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল ভারতীয় শিবির ৷ তৃতীয়দিন দু'টি সেশনে সেই সম্ভাবনায় শুধু সিলমোহর দিলেন বোলাররা ৷ পাঁচ উইকেটে 448 রান তোলা টিম ইন্ডিয়া তৃতীয়দিন আরও কিছু রানের বোঝা ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপর চাপিয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করবে বলে মনে করেছিলেন অনুরাগীরা ৷ কিন্তু অনুরাগীদের ভুল প্রমাণ করে তৃতীয়দিন আর মাঠেই নামেননি গতকালের অপরাজিত দুই ব্য়াটার ৷
অর্থাৎ, গতকাল যেখানে শেষ হয়েছিল খেলা সেখানেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ ইনিংস হার এড়াতে গিয়ে 286 রানে পিছিয়ে পড়া ক্য়ারিবিয়ানদের হাল দ্বিতীয় ইনিংসে আরও শোচনীয় ৷ দলীয় 12 রানের মাথায় স্কোয়্যার লেগে দাঁড়ানো নীতীশ রেড্ডির উড়ন্ত ক্যাচে ফেরেন ওপেনার ত্যাগনারায়ন চন্দ্রপল ৷ নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানোর সেই শুরু ৷ মধ্যাহ্নভোজের আগেই বিপক্ষের পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের ভাগ্য লিখে ফেলেন ভারতীয় বোলাররা ৷ ব্য়াট হাতে গতকাল শতরানের পর মর্নিং সেশনে তিন উইকেট তুলে জাদেজা ৷ প্রথম সেশনে 66 রানে পাঁচ উইকেট হারায় সফরকারী দল ৷
ষষ্ঠ উইকেটে খানিকটা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন অ্যালিক আথানাজে এবং জাস্টিন গ্রিভেস ৷ ষষ্ঠ উইকেটে যোগ হয় 46 রান ৷ মধ্যাহ্নভোজের পর আথানাজাকে 38 রানে ফিরিয়ে সেই জুটি ভাঙেন ওয়াশিংটন ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সর্বাধিক রান এই তিন নম্বর ব্যাটারের ৷ এরপর একই ওভারে জোড়া উইকেট তুলে নেন মহম্মদ সিরাজ ৷ 25 রানে ফেরেন গ্রিভেস ৷ চা-বিরতির আগে 45.1 ওভারে 146 রানে শেষ হয়ে যায় ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ ভারতের হয়ে সর্বাধিক 54 রানে চার উইকেট জাদেজার, 31 রানে তিন উইকেট যায় মহম্মদ সিরাজের ঝুলিতে ৷
এর আগে প্রথম ইনিংসে মহম্মদ সিরাজের চার এবং জসপ্রীত বুমরার তিন উইকেটে 162 রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ এরপর দ্বিতীয়দিন তিন ব্যাটারের সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড়ে চড়ে টিম ইন্ডিয়া ৷ ওপেনার কেএল রাহুলের 100, ধ্রুব জুরেলের 125 এবং জাদেজার অপরাজিত 104 রানে পাঁচ উইকেটে 448 রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত ৷ আগামী 10-14 অক্টোবর সিরিজের নির্ণায়ক টেস্ট নয়াদিল্লিতে ৷