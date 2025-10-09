এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে আজ 'মরণবাঁচন' ম্য়াচে খালিদের ভারত

এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে আজ 'মরণবাঁচন' ম্য়াচে খালিদের ভারত
যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে প্রথম দু'ম্য়াচ থেকে ভারতের সংগ্রহ মাত্র এক পয়েন্ট ৷
Published : October 9, 2025 at 9:38 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ এলেও তাঁর প্রধান লক্ষ্য যে এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার, সেটা ভালোই জানেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল ৷ তাই তাঁর কোচিংয়ে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্য়াচ খেলতে নামার আগে সাবধানী খালিদ ৷ গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী দল যাবে মূলপর্বে ৷ সেখানে প্রথম দু'টি ম্য়াচ থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সবার শেষে ভারত ৷ এমতাবস্থায় সিঙ্গাপুরের মাটিতে তাঁদের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের মরণবাঁচন ম্য়াচে নামছে ভারত ৷
ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ড্র ও অ্যাওয়ে ম্য়াচে হংকংয়ের কাছে হেরে এশিয়ান কাপের মূলপর্বের পথ কঠিন করে ফেলেছে ভারতীয় দল ৷ ফলত বাছাই পর্বে তৃতীয় রাউন্ডের তৃতীয় ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই ৷ বেঙ্গালুরুতে শিবিরের পর সিঙ্গাপুরে ম্য়াচের তিনদিন আগে পৌঁছে গিয়েছিল 'ব্লু টাইগার্স' ৷ সেখানে দু'দিন জোরকদমে প্রস্তুতি সেরেছে খালিদ জামিলের দল ৷ কাফা নেশনস কাপে না-থাকলেও সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে ভারতীয় স্কোয়াডে ফেরানো হয়েছে অভিজ্ঞ সুনীল ছেত্রী, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদদের ৷ এই ত্রয়ী ফেরায় ভারতীয় দলের শক্তি অনেকটাই বেড়েছে ৷ সিঙ্গাপুরকে হারাতে তিনজনকেই প্রথম একাদশে রাখতে পারেন খালিদ ৷
কাফায় ওপেন প্লে থেকে একটিও গোল করতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ তিনটি গোল এসেছিল সেটপিস থেকে ৷ রক্ষণ জমাট থাকলেও মাঝমাঠে খেলা তৈরি না-হওয়া এবং স্ট্রাইকারদের সুযোগ নষ্ট ভারতকে ভুগিয়েছিল ৷ তাই মাঝমাঠে সাহাল, উইংয়ে লিস্টন ও সামনে সুনীল থাকলে ভারতের আক্রমণে ধার বাড়বে অনেকটাই ৷ এই ত্রয়ী শুরু করলে গোল করার লোকও বাড়বে ৷ এছাড়া লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে তো রয়েছেনই ৷ রক্ষণে ভরসা সন্দেশ ঝিঙ্গান, আনোয়ার আলিরা ৷ সুনীলরা গোলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব়্যাংকিংয়ে অনেকটা পিছিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জয় না-পাওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ তবে অ্যাওয়ে ম্য়াচে খালিদ যে রক্ষণ জমাট রেখে প্রতি আক্রমণে গোলমুখ খোলার ছক সাজাবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
#𝗕𝗹𝘂𝗲𝗧𝗶𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗹 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗟𝗶𝗼𝗻'𝘀 𝗱𝗲𝗻 🦁🐯— Indian Football (@IndianFootball) October 9, 2025
It's Matchday 3⃣ of the @afcasiancup 2027 Qualifiers Final Round 👊
🇸🇬🆚🇮🇳
🕔 17:00 IST
🏟️ National Stadium, Singapore
📺 @FanCode #SGPIND #ACQ2027 #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/OBuQGy3Zi6
প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে খালিদ বলেন, "আমরা প্রথম ম্যাচটা বাইরে খেলছি, তাই শুরুটা ইতিবাচক হওয়া খুব জরুরি ৷ গত মাসে আমরা কাফা টুর্নামেন্টে খেলেছিলাম, যা শেষ পর্যন্ত দলগঠনে আমাদের অনেক সাহায্য করেছে ৷ সকল ফুটবলাররাই পেশাদার, তাঁরা জানে কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয় এবং দায়িত্ব নিতে হয় ৷" খালিদের সংযোজন, "আমাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে হবে ৷ এটা অ্যাওয়ে ম্যাচ হওয়ায় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ৷ সিঙ্গাপুরের কোচ যথেষ্ট ভালো এবং ভালো মানের একাধিক ফুটবলার রয়েছে ৷ তাই তাঁদের হাল্কা নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না ৷"
মুখোমুখি সাক্ষাতে ভারত এগিয়ে থাকলেও এশিয়া কাপের বাছাই পর্বে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে সিঙ্গাপুর ৷ দু' ম্যাচে একটা জয়, একটি ড্রয়ে চার পয়েন্ট তাঁদের ৷ সুনীলদের মুখোমুখি হওয়ার আগে সিঙ্গাপুর দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে মালয়েশিয়া ও মায়ানমারের বিরুদ্ধে ৷ ফলে তাঁদের ঘরের মাঠে ভারতের পক্ষে লড়াইটা সহজ হবে না ৷