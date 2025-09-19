ওমানের বিরুদ্ধে আজ সুপার-ফোরের প্রস্তুতিতে টিম ইন্ডিয়া

ওমানের বিরুদ্ধে আজ সুপার-ফোরের প্রস্তুতিতে টিম ইন্ডিয়া
বাইশ গজের ইতিহাসে প্রথমবার ওমানের বিরুদ্ধে নামছে ভারতীয় দল ৷ ইতিমধ্যে সুপার-ফোর পাকা হয়ে গিয়েছে 'মেন ইন ব্লু'র ৷
Published : September 19, 2025 at 11:55 AM IST
হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আজ ওমানের বিরুদ্ধে নামছে ভারতীয় দল ৷ তাই আপাতদৃষ্টিতে নিয়মরক্ষার হলেও আবুধাবিতে ওমানের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই ঐতিহাসিক অবশ্যই ৷ আর সেই ঐতিহাসিক ম্য়াচ জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক সেরে সুপার-ফোরে যেতে চাইছে সূর্যকুমার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সেইসঙ্গে আগামী রবিবার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়বার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্কও সেরে রাখতে চাইছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
প্রথম দু'টি ম্য়াচে যথাক্রমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং পাকিস্তানেক হারিয়ে প্রথম দল হিসেবে সুপার-ফোর নিশ্চিত করেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ অন্যদিকে দু'টি ম্য়াচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ইতিমধ্যেই ছুটি হয়ে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির ৷ কিন্তু শেষ ম্য়াচ জিতে সম্মানজনকভাবে প্রতিযোগিতা শেষ করবে ওমান, এমনটা ভাবারও জায়গা নেই ৷ কারণ ওমান যে শক্তিশালী টিম ইন্ডিয়াকে হারাবে এমনটা ভাবছেন না তাঁদের অতি বড় সমর্থকেরাও ৷
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম একটা নিয়মরক্ষার ম্য়াচে ভারতীয় দলের জয় ছাড়া পাওনা কী হতে পারে ? সুপার-ফোর পর্বের আগে নিশ্চিতভাবে শক্তি ঝালিয়ে নিতে দলের অন্যান্য বোলারদের ঝালিয়ে নিতে পারে ভারতীয় দল ৷ আবুধাবির পিচ পেস সহায়ক হওয়ায় জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রামে পাঠিয়ে আর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানাদের দেখে নিতে পারে ভারতীয় দল ৷
পাশাপাশি মিডল-অর্ডার এবং লোয়ার-ব্যাটারদেরও শক্তি পরোখ হতে পারে এই ম্য়াচে ৷ অবশ্যই সেক্ষেত্রে প্রথম ব্য়াটিং জরুরি ৷ কারণ ভারতীয় বোলিংয়ের যা শক্তি তাতে প্রথমে ব্য়াটিং করে ওমান চ্যালেঞ্জিং রান তুলতে পারে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ভারতীয় স্কোয়াডের চার সদস্য এখনও এশিয়া কাপে কোনও ম্য়াচ খেলেননি ৷ পাশাপাশি প্রথমসারির আট ব্য়াটারের মধ্যে তিনজন এখনও কোনও বলই খেলেননি চলতি মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় ৷
- নজর থাকবে যাঁদের দিকে: বড় রান না-করলেও প্রথম দু'ম্য়াচে 210.34 স্ট্রাইক-রেটে 61 রান এসেছে অভিষেক শর্মার ব্য়াটে ৷ ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে ইনিংসের গোড়াপত্তন করছেন তিনি ৷ ওমানের বিরুদ্ধে তাই নজর থাকবে বাঁ-হাতি ওপেনারের ব্য়াটে ৷ পাশাপাশি বল হাতে নজর কাড়ছেন কুলদীপ যাদব ৷ প্রথম দু'ম্য়াচে 4:05 ইকনমি-রেটে সাত উইকেট ঝুলিতে পুরে নিয়েছেন 'চায়নাম্য়ান' ৷ ওমান ম্য়াচে তাই নজর থাকবে তাঁর দিকেও ৷ তবে এই ম্যাচে তিনি বিশ্রামে থাকবেন কি না, তাও দেখার ৷
- ম্য়াচ কখন শুরু: প্রথম দু'টি ম্য়াচ ভারতীয় দল খেলেছিল দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ৷ তবে ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপে নিয়মরক্ষার ম্য়াচটি ভারত খেলবে আবুধাবিতে ৷ ম্য়াচ শুরু ভারতীয় সময় রাত 8টায় ৷
- একনজরে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: অভিষেক, শুভমন, সূর্যকুমার (অধিনায়ক), তিলক, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), শিবম, হার্দিক, অক্ষর, হর্ষিত, আর্শদীপ, কুলদীপ/বরুণ ৷