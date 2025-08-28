হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: শেষবার মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ভারত এশিয়া সেরা হয়েছিল আট বছর আগে ৷ ঢাকায় সেবার 2-1 গোলে ফাইনাল জিতে এশিয়া সেরার তাজ পড়েছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ হকিতে চতুর্থবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সেরা হওয়ার লক্ষ্যে শুক্রবার এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করছে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ দেশের মাটিতে বাড়তি জনসমর্থনের সুবিধা নিয়ে প্রথম ম্য়াচে চিনের মুখোমুখি তাঁরা ৷
- গতবার তৃতীয়স্থানে শেষ করেছিল ভারত: টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেও 2022 এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ জাপানকে 1-0 গোলে হারিয়ে তৃতীয়স্থানে থেমেছিল তাঁরা ৷ ফাইনালে মালয়েশিয়াকে 2-1 গোলে হারিয়ে পঞ্চমবারের জন্য খেতাব জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 1982 সালে শুরু হওয়া এই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পাঁচবার চ্য়াম্পিয়নের নজির রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ঝুলিতেই ৷
- সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্যতা-অর্জনের সুযোগ: আগামী বছর বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে বসবে হকি বিশ্বকাপের 16তম সংস্করণ ৷ শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপ আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা-নির্ণায়ক প্রতিযোগিতাও বটে ৷ 2025 এশিয়া কাপে বিজয়ী দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷
- এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল: বিহারে রাজগিরে এশিয়ার আট শক্তিধর দেশকে নিয়ে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতা ৷ পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে অবনতির কারণে এদেশে এশিয়া কাপে এবার অংশ নিচ্ছে না পাকিস্তান ৷ তাঁরাও প্রতিযোগিতায় তিনবারের বিজয়ী ৷ পাকিস্তানের পাশাপাশি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করেছে ওমান ৷ পরিবর্তে বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানকে নিয়ে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট ৷ আটটি দলকে ভাগ করা হয়েছে দু'টি গ্রুপে ৷ ভারত, বাংলাদেশ, কাজাখস্তান ছাড়া বাকি পাঁচটি দল হল- দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, চিন এবং চিনা তাইপেই ৷
1️⃣ 𝐒𝐋𝐄𝐄𝐏 𝐀𝐖𝐀𝐘! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2025
The Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 kicks off tomorrow — the stage is set, the teams are ready, and the battle for Asian supremacy is about to unfold.
🗓: Aug 29 – Sept 7
🏟: Rajgir Hockey Stadium
📺: Sony TEN 1 & Sony LIV#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/DXPnDljLDc
- ভারতের গ্রুপে কোন কোন দল: এশিয়া কাপে ভারত জায়গা পেয়েছে গ্রুপ-এ'তে ৷ সেখানে চিন ছাড়া রয়েছে জাপান ও কাজাখস্তান ৷ 29 অগস্ট প্রথম ম্য়াচে চিনের পর আগামী 31 অগস্ট ও 1 সেপ্টেম্বর ভারত খেলবে যথাক্রমে জাপান ও কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে ৷
- প্রতিযোগিতার ফরম্য়াট: রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে প্রত্য়েকটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার পর সুপার ফোরে পৌঁছে যাবে দু'টি গ্রুপের প্রথম দুই দল ৷ সুপার ফোরে শীর্ষস্থানে শেষ করা দু'দল আগামী 7 সেপ্টেম্বর মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হবে ৷ চ্যাম্পিয়ন দল পৌঁছে যাবে বিশ্বকাপে ৷
একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: কৃষাণ পাঠক, সূরজ কারকেরা, সুমিত, জারমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, রাজিন্দর সিং, রাজ কুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, মনদীপ সিং, শিলানন্দ লাকরা, সুখজিৎ সিং, অভিষেক, দিলপ্রীত সিং ৷