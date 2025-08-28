ETV Bharat / sports

লক্ষ্য বিশ্বকাপ, শুক্রে চতুর্থবার এশিয়া সেরার অভিযান শুরু ভারতের - ASIA CUP HOCKEY 2025

এর আগে 2003, 2007 এবং 2017 সালে এশিয়া কাপ খেতাব জিতেছে ভারত ৷

HOCKEY ASIA CUP 2025
শুক্রে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু ভারতের (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 28, 2025 at 6:09 PM IST

3 Min Read

হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: শেষবার মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ভারত এশিয়া সেরা হয়েছিল আট বছর আগে ৷ ঢাকায় সেবার 2-1 গোলে ফাইনাল জিতে এশিয়া সেরার তাজ পড়েছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ হকিতে চতুর্থবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সেরা হওয়ার লক্ষ্যে শুক্রবার এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করছে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ দেশের মাটিতে বাড়তি জনসমর্থনের সুবিধা নিয়ে প্রথম ম্য়াচে চিনের মুখোমুখি তাঁরা ৷

  • গতবার তৃতীয়স্থানে শেষ করেছিল ভারত: টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেও 2022 এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ জাপানকে 1-0 গোলে হারিয়ে তৃতীয়স্থানে থেমেছিল তাঁরা ৷ ফাইনালে মালয়েশিয়াকে 2-1 গোলে হারিয়ে পঞ্চমবারের জন্য খেতাব জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 1982 সালে শুরু হওয়া এই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পাঁচবার চ্য়াম্পিয়নের নজির রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ঝুলিতেই ৷
  • সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্যতা-অর্জনের সুযোগ: আগামী বছর বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে বসবে হকি বিশ্বকাপের 16তম সংস্করণ ৷ শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপ আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা-নির্ণায়ক প্রতিযোগিতাও বটে ৷ 2025 এশিয়া কাপে বিজয়ী দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷
  • এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল: বিহারে রাজগিরে এশিয়ার আট শক্তিধর দেশকে নিয়ে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতা ৷ পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে অবনতির কারণে এদেশে এশিয়া কাপে এবার অংশ নিচ্ছে না পাকিস্তান ৷ তাঁরাও প্রতিযোগিতায় তিনবারের বিজয়ী ৷ পাকিস্তানের পাশাপাশি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করেছে ওমান ৷ পরিবর্তে বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানকে নিয়ে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট ৷ আটটি দলকে ভাগ করা হয়েছে দু'টি গ্রুপে ৷ ভারত, বাংলাদেশ, কাজাখস্তান ছাড়া বাকি পাঁচটি দল হল- দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, চিন এবং চিনা তাইপেই ৷
  • ভারতের গ্রুপে কোন কোন দল: এশিয়া কাপে ভারত জায়গা পেয়েছে গ্রুপ-এ'তে ৷ সেখানে চিন ছাড়া রয়েছে জাপান ও কাজাখস্তান ৷ 29 অগস্ট প্রথম ম্য়াচে চিনের পর আগামী 31 অগস্ট ও 1 সেপ্টেম্বর ভারত খেলবে যথাক্রমে জাপান ও কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে ৷
  • প্রতিযোগিতার ফরম্য়াট: রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে প্রত্য়েকটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার পর সুপার ফোরে পৌঁছে যাবে দু'টি গ্রুপের প্রথম দুই দল ৷ সুপার ফোরে শীর্ষস্থানে শেষ করা দু'দল আগামী 7 সেপ্টেম্বর মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হবে ৷ চ্যাম্পিয়ন দল পৌঁছে যাবে বিশ্বকাপে ৷

একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: কৃষাণ পাঠক, সূরজ কারকেরা, সুমিত, জারমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, রাজিন্দর সিং, রাজ কুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, মনদীপ সিং, শিলানন্দ লাকরা, সুখজিৎ সিং, অভিষেক, দিলপ্রীত সিং ৷

আরও পড়ুন:

হায়দরাবাদ, 28 অগস্ট: শেষবার মালয়েশিয়াকে হারিয়ে ভারত এশিয়া সেরা হয়েছিল আট বছর আগে ৷ ঢাকায় সেবার 2-1 গোলে ফাইনাল জিতে এশিয়া সেরার তাজ পড়েছিল 'মেন ইন ব্লু' ৷ হকিতে চতুর্থবার মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সেরা হওয়ার লক্ষ্যে শুক্রবার এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করছে হরমনপ্রীত সিং অ্যান্ড কোম্পানি ৷ দেশের মাটিতে বাড়তি জনসমর্থনের সুবিধা নিয়ে প্রথম ম্য়াচে চিনের মুখোমুখি তাঁরা ৷

  • গতবার তৃতীয়স্থানে শেষ করেছিল ভারত: টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেও 2022 এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি ভারতীয় দল ৷ জাপানকে 1-0 গোলে হারিয়ে তৃতীয়স্থানে থেমেছিল তাঁরা ৷ ফাইনালে মালয়েশিয়াকে 2-1 গোলে হারিয়ে পঞ্চমবারের জন্য খেতাব জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 1982 সালে শুরু হওয়া এই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক পাঁচবার চ্য়াম্পিয়নের নজির রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ঝুলিতেই ৷
  • সরাসরি বিশ্বকাপে যোগ্যতা-অর্জনের সুযোগ: আগামী বছর বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে বসবে হকি বিশ্বকাপের 16তম সংস্করণ ৷ শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপ আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা-নির্ণায়ক প্রতিযোগিতাও বটে ৷ 2025 এশিয়া কাপে বিজয়ী দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর বিশ্বকাপের মূলপর্বে ৷
  • এশিয়া কাপে অংশ নিচ্ছে আট দল: বিহারে রাজগিরে এশিয়ার আট শক্তিধর দেশকে নিয়ে শুরু হচ্ছে মহাদেশীয় এই প্রতিযোগিতা ৷ পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে অবনতির কারণে এদেশে এশিয়া কাপে এবার অংশ নিচ্ছে না পাকিস্তান ৷ তাঁরাও প্রতিযোগিতায় তিনবারের বিজয়ী ৷ পাকিস্তানের পাশাপাশি এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করেছে ওমান ৷ পরিবর্তে বাংলাদেশ ও কাজাখস্তানকে নিয়ে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট ৷ আটটি দলকে ভাগ করা হয়েছে দু'টি গ্রুপে ৷ ভারত, বাংলাদেশ, কাজাখস্তান ছাড়া বাকি পাঁচটি দল হল- দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, চিন এবং চিনা তাইপেই ৷
  • ভারতের গ্রুপে কোন কোন দল: এশিয়া কাপে ভারত জায়গা পেয়েছে গ্রুপ-এ'তে ৷ সেখানে চিন ছাড়া রয়েছে জাপান ও কাজাখস্তান ৷ 29 অগস্ট প্রথম ম্য়াচে চিনের পর আগামী 31 অগস্ট ও 1 সেপ্টেম্বর ভারত খেলবে যথাক্রমে জাপান ও কাজাখস্তানের বিরুদ্ধে ৷
  • প্রতিযোগিতার ফরম্য়াট: রাউন্ড-রবিন ফরম্য়াটে প্রত্য়েকটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে খেলার পর সুপার ফোরে পৌঁছে যাবে দু'টি গ্রুপের প্রথম দুই দল ৷ সুপার ফোরে শীর্ষস্থানে শেষ করা দু'দল আগামী 7 সেপ্টেম্বর মেগা ফাইনালে মুখোমুখি হবে ৷ চ্যাম্পিয়ন দল পৌঁছে যাবে বিশ্বকাপে ৷

একনজরে ভারতীয় স্কোয়াড: কৃষাণ পাঠক, সূরজ কারকেরা, সুমিত, জারমনপ্রীত সিং, সঞ্জয়, হরমনপ্রীত সিং (অধিনায়ক), অমিত রোহিদাস, যুগরাজ সিং, রাজিন্দর সিং, রাজ কুমার পাল, হার্দিক সিং, মনপ্রীত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, মনদীপ সিং, শিলানন্দ লাকরা, সুখজিৎ সিং, অভিষেক, দিলপ্রীত সিং ৷

আরও পড়ুন:

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA VS CHINA IN ASIA CUP HOCKEY2026 MENS FIH HOCKEY WORLD CUPASIA CUP 2025RAJGIR HOST ASIA CUP HOCKEYASIA CUP HOCKEY 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.