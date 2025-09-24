মরুদেশে আজ ভারত-বাংলাদেশ ভার্চুয়াল সেমিফাইনাল, কী বলছে পরিসংখ্যান ?

মরুদেশে আজ ভারত-বাংলাদেশ ভার্চুয়াল সেমিফাইনাল, কী বলছে পরিসংখ্যান ?
যে কোনও দল ভারতকে হারানোর ক্ষমতা রাখে ৷ সূর্যদের বিরুদ্ধে নামার আগে হুঙ্কার বাংলাদেশ কোচের ৷
Published : September 24, 2025 at 1:49 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 সেপ্টেম্বর: সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচ জিতে আত্মবিশ্বাসী দু'দলই ৷ এমতাবস্থায় দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বুধবার যে দল জিতবে, ফাইনাল পাকা তাঁদের ৷ তাই মরুদেশে পড়শি দু'দেশের লড়াই যেন ভার্চুয়াল সেমিফাইনালে ৷ আর গুরুত্বপূর্ণ সেই ম্য়াচে নামার আগে অধিনায়ককে নিয়ে খানিক শঙ্কার মেঘ বাংলাদেশ শিবিরে ৷ ম্য়াচের আগেরদিন ব্যাটিং অনুশীলনের সময় পাঁজরে ব্য়থা অনুভব করেন লিটন দাস ৷ এরপর অনুশীলন থামিয়ে ফিজিয়োর শুশ্রূষা নিতে হয় তাঁকে ৷ সূত্রের খবর চোট গুরুতর নয় ৷ তবু আশঙ্কার একটা চোরাস্রোত তো থাকছেই ৷
উল্টোদিকে ভারতীয় শিবিরে চোট-আঘাতের বালাই নেই ৷ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের চিন্তা বলতে শুধু গত ম্য়াচে জঘন্য ফিল্ডিং ৷ ছয় উইকেটে সহজে জিতলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে পাঁচ-পাঁচটি ক্যাচ ফেলেছেন ভারতীয় ফিল্ডাররা ৷ যদিও ম্য়াচ শেষে যা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত দেখায়নি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে ৷ মজার ছলে বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ জানিয়েছিলেন এরকম এক-আধদিন হয়ে থাকে ৷ পরিসংখ্যান যা বলছে তাতে 'টাইগার্স'দের বিরুদ্ধে আজ ক্লিয়ার ফেভারিট সূর্য ও তাঁর দলবল ৷ কিন্তু ম্য়াচের আগেরদিন বাংলাদেশ কোচের মন্তব্য উত্তাপ বাড়িয়েছে খানিকটা ৷
- কী বলেছেন বিপক্ষ কোচ: বাংলাদেশ হেড কোচ ফিল সিমন্স হুঁশিয়ারির সুরে সাংবাদিকদের বলেন, "যে কোনও দলের ক্ষমতা আছে ভারতকে হারানোর ৷ ম্যাচের দিন যে দল ভালো খেলবে তাঁরাই জিতবে ৷ অতীতে ভারত কী করেছে ভেবে লাভ নেই ৷ বুধবার সাড়ে তিন ঘণ্টা আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব একইসঙ্গে চেষ্টা করব ভারতীয় দল যাতে ভুলচুক করে ৷ সেই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে ম্য়াচ জিততে চাই আমরা ৷" এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাকা ভালো গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান ম্য়াচের ফলাফলের উপর টিকে ছিল চলতি এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সুপার-ফোর ভাগ্য ৷ আফগানরা জিতে গেলে ছুটি হয়ে যেত লিটনদের ৷ কিন্তু শ্রীলঙ্কা জেতায় সুপার-ফোরে প্রবেশ করে প্রতিযোগিতার তিনবারের রানার্সরা ৷
সুপার-ফোরের প্রথম ম্য়াচে অবশ্য দ্বীপরাষ্ট্রকে হারিয়ে দারুণভাবে ফাইনালে প্রবেশের লড়াইয়ে রয়েছে 'টাইগার'রা ৷ থ্রিলার ম্যাচে এক বল বাকি থাকতে চার উইকেটে জয় তুলে নেয় তাঁরা ৷ সেক্ষেত্রে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্য়াচ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তাঁদের ৷ কারণ বুধবার হেরে গেলে সুপার-ফোরের শেষ ম্য়াচে পাকিস্তানকে হারানো ছাড়া গতি নেই তাঁদের ৷ মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের দৌড়ে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে 'মেন ইন গ্রিন' ৷
Super Fours | Match 4 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 24, 2025
A berth in the Final is in sight, as India take on Bangladesh in their second respective Super Fours clash.
Will 🇮🇳 continue their winning streak or will 🇧🇩 spring a surprise?#INDvBAN #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/ZftmAiHCuX
অন্যদিকে চলতি টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত ভারতীয় দল ৷ তাঁদের লক্ষ্য জয়ের ধারা বজায় রেখে ফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলে ৷ শেষবেলায় বড়সড় অঘটন না-ঘটলে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামছে তাঁরা ৷ স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়ার যে কোনও পরিকল্পনা বাংলাদেশ ম্য়াচে নেই, তা স্পষ্ট করেছেন গৌতম গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন দুশখাতে ৷ গত এশিয়া কাপে বাংলাদেশের কাছে হারতে হলেও টুর্নামেন্টের সামগ্রিক পরিসংখ্যানে যোজন এগিয়ে থেকে আজকের ম্য়াচে নিশ্চিত ফেভারিট ভারতীয় দল ৷ তাছাড়া এশিয়া কাপের গত সংস্করণ ছিল 50 ওভার ফরম্য়াটের ৷
- একনজরে ভারত বনাম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান: এশিয়া কাপে এযাবৎ 15 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে দুই পড়শি দেশ ৷ যেখানে 13 বারই জিতেছে ভারতীয় দল ৷ মাত্র দু'বার জয় পেয়েছে বাংলাদেশ ৷ 2023 সালের আগে 2012 সালে বাংলাদেশের কাছে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে ৷ আর সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটের (টি-20) কথা যদি বলা যায় তাহলে 17বার একে অপরের বিরুদ্ধে খেলেছে ভারত-বাংলাদেশ ৷ যেখানে ভারত জিতেছে 16টি ম্যাচ, মাত্র একটি ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ ৷